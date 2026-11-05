Polițistul care a accidentat mortal un tânăr de 21 de ani în Poiana Brașov și-a aflat pedeapsa. Câți ani va sta în închisoare

Judecătoria Brașov a decis joi, 5 noiembrie, condamnarea la o pedeapsă rezultantă de 4 ani, 4 luni și 20 de zile de închisoare în regim de detenție pentru Vlad Roșca, agent de poliție în cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS) din IPJ Iași și fost lucrător la Rutieră.

Polițistul implicat în accidentul mortal din Poiana Brașov, condamnat la 4 ani și 4 luni de închisoa Foto: pexels

În noaptea de Sfântul Andrei a anului 2024, agentul a urcat la volan după o ceartă aprinsă, beat, gonind pe o stradă cu sens unic direct în doi tineri care se plimbau spre hotel. Andrei Șerban Ionescu, un tânăr de 21 de ani, fost olimpic la informatică și student la Facultatea de Automatică din București, a murit pe loc, în timp ce prietena lui a fost rănită și a rămas cu amnezie. Decizia instanței nu este însă definitivă.

Sentința Judecătoriei Brașov: procedură simplificată și 5 ani interdicție de a conduce

Polițistul a beneficiat de procedura recunoașterii învinuirii, ceea ce a redus cu o treime limitele legale ale pedepsei, pragul maxim aplicabil fiind recalculat la 6 ani de închisoare. Judecătorii i-au aplicat pedepse pentru toate cele trei capete de acuzare:

3 ani și 8 luni de închisoare pentru ucidere din culpă;

1 an și 8 luni de închisoare pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului;

6 luni de închisoare pentru vătămare corporală din culpă.

În urma contopirii, la pedeapsa principală cea mai grea s-a adăugat o treime din totalul celorlalte două, rezultând pedeapsa finală de 4 ani, 4 luni și 20 de zile de închisoare. În plus, instanța i-a interzis lui Vlad Roșca dreptul de a conduce orice vehicul pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei privative de libertate. Verdictul poate fi atacat prin apel la Curtea de Apel Brașov de către inculpat, Parchet sau de părinții tânărului ucis.

Filmul ororii din noaptea de Sfântul Andrei: 73 km/h pe sens interzis și alcoolemie uriașă

Tragedia a avut loc pe 30 noiembrie 2024, chiar de ziua onomastică a celor doi studenți veniți în Poiană pentru un weekend de sărbătoare. În jurul orei 20:10, în dreptul complexului Alpin K2 de pe strada Poiana Ursului, o cameră de supraveghere a înregistrat momentul în care Andrei și Andreea se deplasau regulamentar pe carosabilul luminat. La ora 20:11:41, un Mercedes-Benz C-Class înmatriculat pe numele tatălui polițistului a intrat în cadru venind cu viteză din sens interzis. Impactul a fost devastator: fata a fost doborâtă la pământ în zăpadă, iar Andrei a fost proiectat violent pe asfalt, decedând pe loc, potrivit Libertatea.

După impact, Roșca a oprit la câțiva metri, coborând cu telefonul mobil la ureche. Martorii sosiți la fața locului l-au găsit în genunchi lângă trupul inert, vorbind pe difuzor cu o voce feminină: „Am omorât un om! [...] În Poiană, unde să fiu? De ce m-ai lăsat să plec, mai bine nu plecam!”. În ciuda gravității situației, polițistul nu a întrerupt convorbirea pentru a cere ajutor, apelul la 112 fiind efectuat de martori abia după 6 minute.

Expertizele criminalistice au demonstrat o serie revoltătoare de încălcări ale legii:

Roșca a rulat peste 200 de metri pe contrasens pe acea stradă cu sens unic;

Viteza în momentul impactului a fost stabilită la 73 km/h, cu aproape 50% peste limita admisă de 50 km/h;

Analizele de laborator au indicat o alcoolemie de 1,70 g/l la ora 21:50 și 1,54 g/l la ora 22:50, de peste două ori peste pragul infracțional.

De ce a refuzat instanța încadrarea la omor cerută de familia studentului

Parcursul judiciar al cazului a fost marcat de revolta familiei victimei. După ce în februarie 2025 polițistul a fost eliberat din arestul preventiv din cauza trimiterii tardive a propunerii de prelungire de către procuror, familia Ionescu, asistată de avocatul Adrian Cuculis, a cerut judecarea pentru omor. Apărarea a arătat că, fiind un polițist cu 20 de ani vechime și experiență la Rutieră, Roșca trebuia să prevadă că un condus cu 73 km/h pe contrasens, băut și cu telefonul în mână pe un drum îngust de stațiune va duce la pierderi de vieți omenești.

Cu toate acestea, pe 6 iulie, Judecătoria Brașov a respins cererea de schimbare a încadrării:

„În cauza dedusă judecăţii, sub aspectul cererii examinate, nu există elemente certe, clare (...), din care instanța să reţină, fără nicio urmă de îndoială, acceptarea evidentă de către inculpat a producerii rezultatului nedorit, respectiv a cauzării accidentului rutier soldat cu decesul și vătămarea victimelor, cum de asemenea nu se poate reţine că inculpatul s-a bazat doar pe noroc, pe hazard, ci pe alte împrejurări, apreciate însă în mod eronat, câtă vreme rezultatul neacceptat s-a produs”, au motivat judecătorii brașoveni.