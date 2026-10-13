 Fiul lui Nicolae Guță, închisoare cu executare după problemele cu drogurile. „Inculpatul nu prezintă garanții”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Fiul lui Nicolae Guță, închisoare cu executare după problemele cu drogurile. „Inculpatul nu prezintă garanții”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Fiul lui Nicolae Guță a primit o nouă lovitură în instanță. Tribunalul Hunedoara a decis condamnarea acestuia la un an și două luni de închisoare cu executare, după ce a fost judecat într-un dosar care a vizat deținerea de substanțe interzise pentru consum propriu.

Nicolae Guță
Nicolae Guță Foto: arhivă

Decizia magistraților a venit după analizarea atât a faptei pentru care a fost trimis în judecată, cât și a istoricului său penal. Instanța a apreciat că o nouă pedeapsă cu suspendare nu ar fi suficientă, având în vedere că artistul mai beneficiase anterior de clemență.

Judecătorul a explicat de ce pedeapsa nu a mai fost suspendată

În motivarea hotărârii, judecătorul a subliniat că fiul lui Nicolae Guță a avut parte de o șansă în trecut, însă aceasta nu a dus la schimbarea comportamentului său.

„Inculpatul nu prezintă garanții pentru a i se aplica o pedeapsă cu suspendarea executării pentru că, în trecut, a mai beneficiat de clemența unei instanțe pentru fapte de același gen și nu a înțeles nimic din asta”, a transmis instanța în motivarea deciziei, potrivit CANCAN.ro.

Problemele sale cu legea nu sunt recente. În anul 2020, acesta primise o condamnare cu suspendare după ce fusese implicat într-un incident în care condusese cu permisul suspendat și sub influența unor substanțe psihoactive.

Noul dosar a pornit de la un incident petrecut în septembrie 2023, în Petroșani. Atunci, polițiștii au găsit un autoturism ieșit de pe partea carosabilă, iar la volan se afla cântărețul, care era inconștient.

Intervenția echipajelor medicale a fost necesară, iar verificările ulterioare au indicat prezența unor substanțe psihoactive. Artistul ar fi recunoscut că fumase o țigară cu substanțe interzise în timp ce conducea.

Fiul lui Nicolae Guță ar fi recunoscut consumul de substanțe interzise

În fața anchetatorilor, acesta a povestit că ar fi cumpărat substanțele dintr-o zonă din Lupeni unde se întâlneau consumatori de droguri. El ar fi oferit 50 de lei pentru o doză de substanță vegetală.

În documentele analizate de instanță apare și faptul că acesta era cunoscut în zonă datorită activității sale artistice.

„Fiind o persoană publică - cântăreț de manele - era recunoscut de tinerii din parc, care îi procurau droguri”, se arată în hotărârea instanței.

După incident, asupra sa au fost găsite fragmente vegetale, iar analizele au confirmat existența unor substanțe psihoactive. Instanța a remarcat că situația putea avea urmări mult mai grave, deoarece mașina putea ajunge pe contrasens sau pe trotuar.

Anterior, Judecătoria Petroșani stabilise o pedeapsă de un an de închisoare cu suspendare pentru conducerea sub influența substanțelor psihoactive. Ulterior, pentru infracțiunea de deținere de droguri pentru consum propriu, Tribunalul Hunedoara a stabilit o nouă pedeapsă de șase luni.

Cele două condamnări au fost contopite, iar rezultatul final a fost o pedeapsă de un an și două luni de închisoare cu executare.

Fiul lui Nicolae Guță și-a recunoscut faptele în fața instanței și a declarat că regretă cele întâmplate. Acesta a susținut că a urmat tratament psihiatric pentru a reduce consumul de droguri.

Sentința Tribunalului Hunedoara poate fi contestată prin apel în termenul prevăzut de lege.

Ghid de cumpărături

banner toma cuzin leca jpg
#Exclusiv Click!
Verdictul psihologului Radu Leca, după reținerea lui Toma Cuzin: „Nu e doar un caz penal, ci un om aflat într-o luptă cu dependența” Vedete românești
Vlăduța Lupău jpg
Cum arată vila de trei milioane de euro a Vlăduței Lupău și a lui Adi Rus: „Mobila este făcută toată la comandă” Vedete românești
image
Adolescentă de 14 ani, spulberată de o dubă, în timp ce mergea cu un copil de trei ani în brațe adevarul.ro
image
Topul scumpirilor în septembrie 2026: chiriile au explodat cu 40%. Inflația a urcat la 6,61% adevarul.ro

Parteneri

image
„Poate să ia Rapid titlul?”. Ce răspuns a dat Șumudică și cum a analizat lupta la play-off www.fanatik.ro
image
O insulă cu două lacuri și debarcader se vinde la prețul unui apartament. Viața aici vine însă cu o provocare observatornews.ro
image
Cineva a vândut nopți de cazare cu 25 de euro în centrul Veneţiei și orașul s-a umplut cu mii de oameni care nu aveau unde să doarmă www.antena3.ro
image
Administrația Trump îi retrage sprijinul ambasadoarei SUA din Grecia și-i cere demisia, după scandalul care a implicat și România www.gandul.ro
image
Amenzi de până la 50.000 de lei pentru românii care își închid balconul fără acte. În ce condiții se poate dubla impozitul pe apartament www.wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte la hotelul de 5 stele din Maroc, unde Culiță Sterp a dus-o pe Daniela de ziua ei. Prețul este cât un salariu mediu www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Fostul jucător român cunoscut, acuzat de o ţeapă imobiliară de tip Nordis: „De aproape 8 luni n-a vorbit cu noi” as.ro
image
De ce nu poate fi deocamdată demisă directoarea ANM, după scandalul cheltuielilor. Detaliul care blochează orice decizie playtech.ro
image
”După discursul tău, deja îmi e milă de Drăguș”. Golgheterul naționalei României pune presiune uriașă pe starul de la FCSB www.fanatik.ro
image
Prima reacție a PRO TV după ce actorul Cuzin Toma ar fi fost reținut. Ce spun despre comportamentul lui Firicel din Las Fierbinți www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Andreea Raicu și Virgil Ianțu, reacții furibunde după declarațiile scandaloase ale lui Mugur Mihăescu despre femei: „O femeie v-a adus pe lume!” Ce a putut să spună, chiar în Parlamentul României, actorul devenit politician www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit okmagazine.ro
image
Meghan, mai subțire ca niciodată, a stârnit îngrijorare printre fani. Ducesa doar gătește biscuițeii, nu-i și mănâncă okmagazine.ro
image
#Antichitate
Îngropat cu o piatră în gură, sub pragul unei săli monumentale: misterul unui ritual vechi de 3.700 de ani historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cum a fost transformat Cristofor Columb într-un simbol al Statelor Unite? historia.ro
Design fără titlu (5) png
Anisia Gafton a devenit mamă! Primele declarații emoționante după naștere: „Cel mai frumos sentiment din lume!” Vedete românești
banner marinela chelaru jpg
#Exclusiv Click!
Marinela Chelaru îi apare în vis soțului ei, la un an de la moarte! Mărturisirea emoționantă: „Îmi cântă piese venite parcă din altă lume” Vedete românești
anca serea jpg
Anca Serea, amenințată în fața fiicei sale! Vedeta a mers la Poliție: „A spus că știe unde stau” Vedete românești
Halle Berry jpg
Noi tensiuni între Halle Berry și fostul soț! Fiul lor de 13 ani ar vrea să spună judecătorilor ce s-a întâmplat Vedete internaționale
Rod Stewart GettyImages jpg
Lamborghini-ul lui Rod Stewart, scos la licitație cu un dolar. La ce sumă s-a ajuns Vedete internaționale
mihai bobonete jpg
Mihai Bobonete a prins „monstrul” din baltă! Cum arată știuca uriașă care l-a lăsat fără cuvinte Vedete românești
image png
Codin Maticiuc și Raluca Lăzăruț, poveste de dragoste de doar trei săptămâni! „Voi fi veșnic pe o listă a lui Codin” Vedete românești
banner toma cuzin leca jpg
#Exclusiv Click!
Verdictul psihologului Radu Leca, după reținerea lui Toma Cuzin: „Nu e doar un caz penal, ci un om aflat într-o luptă cu dependența” Vedete românești
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Anisia a născut! Prima fotografie emoționantă cu bebelușul, chiar din maternitate. Ce sex are copilul actualitate.net