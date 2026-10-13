Fiul lui Nicolae Guță, închisoare cu executare după problemele cu drogurile. „Inculpatul nu prezintă garanții”

Fiul lui Nicolae Guță a primit o nouă lovitură în instanță. Tribunalul Hunedoara a decis condamnarea acestuia la un an și două luni de închisoare cu executare, după ce a fost judecat într-un dosar care a vizat deținerea de substanțe interzise pentru consum propriu.

Nicolae Guță Foto: arhivă

Decizia magistraților a venit după analizarea atât a faptei pentru care a fost trimis în judecată, cât și a istoricului său penal. Instanța a apreciat că o nouă pedeapsă cu suspendare nu ar fi suficientă, având în vedere că artistul mai beneficiase anterior de clemență.

Judecătorul a explicat de ce pedeapsa nu a mai fost suspendată

În motivarea hotărârii, judecătorul a subliniat că fiul lui Nicolae Guță a avut parte de o șansă în trecut, însă aceasta nu a dus la schimbarea comportamentului său.

„Inculpatul nu prezintă garanții pentru a i se aplica o pedeapsă cu suspendarea executării pentru că, în trecut, a mai beneficiat de clemența unei instanțe pentru fapte de același gen și nu a înțeles nimic din asta”, a transmis instanța în motivarea deciziei, potrivit CANCAN.ro.

Problemele sale cu legea nu sunt recente. În anul 2020, acesta primise o condamnare cu suspendare după ce fusese implicat într-un incident în care condusese cu permisul suspendat și sub influența unor substanțe psihoactive.

Noul dosar a pornit de la un incident petrecut în septembrie 2023, în Petroșani. Atunci, polițiștii au găsit un autoturism ieșit de pe partea carosabilă, iar la volan se afla cântărețul, care era inconștient.

Intervenția echipajelor medicale a fost necesară, iar verificările ulterioare au indicat prezența unor substanțe psihoactive. Artistul ar fi recunoscut că fumase o țigară cu substanțe interzise în timp ce conducea.

Fiul lui Nicolae Guță ar fi recunoscut consumul de substanțe interzise

În fața anchetatorilor, acesta a povestit că ar fi cumpărat substanțele dintr-o zonă din Lupeni unde se întâlneau consumatori de droguri. El ar fi oferit 50 de lei pentru o doză de substanță vegetală.

În documentele analizate de instanță apare și faptul că acesta era cunoscut în zonă datorită activității sale artistice.

„Fiind o persoană publică - cântăreț de manele - era recunoscut de tinerii din parc, care îi procurau droguri”, se arată în hotărârea instanței.

După incident, asupra sa au fost găsite fragmente vegetale, iar analizele au confirmat existența unor substanțe psihoactive. Instanța a remarcat că situația putea avea urmări mult mai grave, deoarece mașina putea ajunge pe contrasens sau pe trotuar.

Anterior, Judecătoria Petroșani stabilise o pedeapsă de un an de închisoare cu suspendare pentru conducerea sub influența substanțelor psihoactive. Ulterior, pentru infracțiunea de deținere de droguri pentru consum propriu, Tribunalul Hunedoara a stabilit o nouă pedeapsă de șase luni.

Cele două condamnări au fost contopite, iar rezultatul final a fost o pedeapsă de un an și două luni de închisoare cu executare.

Fiul lui Nicolae Guță și-a recunoscut faptele în fața instanței și a declarat că regretă cele întâmplate. Acesta a susținut că a urmat tratament psihiatric pentru a reduce consumul de droguri.

Sentința Tribunalului Hunedoara poate fi contestată prin apel în termenul prevăzut de lege.