Cum arată locuința lui Marilu Dobrescu din Australia: „Ultimele luni le-am dedicat casei ăsteia”

Marilu Dobrescu și-a transformat locuința din Australia într-un spațiu care îi reflectă personalitatea nonconformistă. Influencerița le-a arătat fanilor câteva imagini din casa în care s-a mutat alături de partenerul său, Tom Healy, iar decorul ieșit din tipare atrage imediat atenția.

Cum arată casa influenceriței Marilu Dobrescu, din Australia Foto: Instagram

După despărțirea de fostul iubit, tânăra și-a găsit fericirea în noua relație și a început un capitol diferit al vieții sale. Acum, casa pe care și-a amenajat-o după propriile gusturi pare desprinsă dintr-o galerie de artă, cu numeroase tablouri, obiecte vintage și combinații îndrăznețe de stiluri.

Pereți plini de tablouri și nori pictați în dormitor

Locuința lui Marilu Dobrescu impresionează încă de la intrare. Holul lung este decorat cu tablouri care acoperă pereții aproape în întregime, transformând spațiul într-o adevărată galerie. Nici sufrageria nu este mai prejos: influencerița a îmbinat elemente vintage cu obiecte moderne, într-un decor aparte, în care fiecare detaliu pare ales cu grijă.

Dormitorul are, la rândul său, un element surprinzător. Marilu a ales să aibă nori pictați pe pereți, completând astfel atmosfera neobișnuită a locuinței.

Influencerița a dezvăluit că a petrecut ultimele luni amenajând casa, până când fiecare încăpere a ajuns să reflecte stilul său și pe cel al partenerului. Descrierea pe care a făcut-o locuinței este la fel de originală precum decorul.

„Ultimele luni le-am dedicat casei ăsteia, până când am început să ne recunoaștem în fiecare colț al ei. Garantez că fiecare cameră e unică, chiar nu mai știu pe nimeni cu un moodboard care să aducă împreună un muzeu de artă, un balamuc și salonul unei clarvăzătoare”, a transmis Marilu pe Instagram.

Marilu Dobrescu, desemnată cel mai bun influencer din România în 2021

Marilu Dobrescu a obținut recunoaștere internațională în 2021, când a fost desemnată „Romanian Social Media Star of 2021”, în cadrul galei People’s Choice Awards. Premiul a venit în urma voturilor publicului, iar influencerița a împărtășit atunci cu urmăritorii săi emoția pe care a trăit-o.

„Mulțumesc și mă înclin în fața tuturor celor care m-au votat și nu numai, este o reală onoare să fiu câștigătoarea unui premiu internațional, mai ales când acesta este @peopleschoice. Am plâns cu muci, lacrimi și urlete când am aflat!

Încă de la începuturile mele pe online am construit totul pornind de la motto-ul meu: «Oamenii nu vor uita niciodată cum i-ai făcut să se simtă». Au trecut 5 ani de atunci și pot spune cu mândrie că am adunat organic o comunitate mare de oameni care simt, evoluează, râd, plâng și trăiesc alături de mine, de parcă nici nu ne desparte un ecran.

Voi ați votat, premiul e al nostru! Mulțumesc și întregii echipe @eentertainmentromania! Îmi pare rău că nu se poate ajunge în L.A. anul acesta la gala din cauza pandemiei, dar tot o să fiu cu ochii pe ea - 7 decembrie”, a transmis tânăra la momentul respectiv.