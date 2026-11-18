Jurnalista și prezentatoarea Digi24 Liliana Ruse traversează o perioadă extrem de grea, după ce a fost diagnosticată cu o formă rară de cancer. Tratamentul pe care îl urmează este unul agresiv, iar efectele chimioterapiei îi afectează inclusiv mobilitatea. Recent, aceasta a vorbit despre dificultățile întâmpinate în găsirea unui medicament necesar pentru ameliorarea simptomelor și a dezvăluit că starea de sănătate ar putea să o împiedice, în curând, să mai lucreze.

Jurnalista Liliana Ruse luptă cu un cancer rar Foto: Facebook

Problemele au fost aduse în atenția publicului după ce jurnalista a scris pe Facebook că nu reușește să găsească medicamentul Lyrica în farmaciile în care a căutat. Acesta îi este necesar pentru neuropatia provocată de chimioterapie, care se manifestă prin amorțeli, furnicături și dureri la nivelul membrelor.

Prima sa postare a stârnit numeroase reacții și a dus inclusiv la un schimb de replici cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. În mesajul publicat, Liliana Ruse a explicat cât de mult o ajută medicamentul în viața de zi cu zi.

„A dispărut de piață un antidepresiv folosit și în oncologie pentru neuropatie. Lyrica mă ajută să-mi folosesc mâinile și picioarele, amorțite din cauza chimioterapiei. Nu se găsesc nici genericele. Nu mai spun ce înseamnă lipsa antidepresivelor pentru pacienții cu probleme psihiatrice. Știu că am mai zis, dar statul român e criminal”, a scris jurnalista.

Lyrica conține pregabalină, o substanță utilizată în tratamentul durerilor neuropate, al epilepsiei și al tulburării anxioase generalizate.

Miercuri, 18 noiembrie, jurnalista a revenit cu noi precizări despre diagnosticul său și opțiunile de tratament. Aceasta a explicat că suferă de o formă rară de cancer, pentru care există o singură variantă terapeutică.

„Am un tip de cancer rar, pentru care nu există decât un singur tratament. Tratamentul e foarte toxic și incompatibil cu multe adjuvante; de aceea îmi trebuie un anumit medicament și nu altele similare”, a explicat Liliana Ruse.

Jurnalista se teme că nu va mai putea lucra

Ea a precizat că a ales să vorbească public despre lipsa medicamentului și pentru a atrage atenția asupra situației altor pacienți care se confruntă cu probleme similare, dar nu au aceeași vizibilitate pentru a-și face cunoscute dificultățile. Liliana Ruse a vorbit și despre reacțiile primite după ce și-a făcut publică situația. Dacă unele mesaje i-au adus încurajare și solidaritate, altele au fost critice și au afectat-o.

Totodată, jurnalista a făcut o mărturisire dureroasă despre felul în care tratamentul îi influențează viața profesională și despre ceea ce urmează.

„În curând, nu voi mai putea munci, tratamentul merge foarte greu. Voi rămâne însă o voce aici, cât se va putea”, a transmis aceasta.

Disputa cu ministrul Sănătății, după reclamația privind lipsa medicamentului

Mesajul jurnalistei a atras atenția ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, care a susținut că datele oficiale arată existența unor stocuri de medicamente pe bază de pregabalină. Potrivit informațiilor prezentate de acesta, la nivel național figurau aproape 2,4 milioane de doze de Lyrica și produse generice.

Liliana Ruse a contestat însă relevanța acestor cifre pentru pacienții care nu găsesc medicamentul în farmacii.

„E drăguț că mă faceți mincinoasă, vă dau eu banii, luați-mi și mie o cutie de Lyrica din București. Uitați-vă ce scriu oamenii din țară și mai vorbim. Stocurile pe hârtie nu ajută bolnavii”, i-a transmis jurnalista ministrului, într-un comentariu pe Facebook.

Dificultățile de aprovizionare au fost semnalate și de reprezentanții Asociației Farmaciilor și Farmaciștilor din România. Pe 16 noiembrie, organizația a anunțat că Lyrica era disponibilă în cantități limitate în farmaciile membrilor săi din numai opt județe. Bucureștiul și Ilfovul nu se regăseau printre zonele menționate.

Ulterior, Alexandru Rogobete și-a cerut scuze pacienților oncologici pentru modul în care a abordat subiectul.

„Îmi dau seama că abordarea mea birocratică cu privire la stocurile unui medicament a putut părea lipsită de empatie. Nu aceasta a fost intenția mea, nici pe departe”, a transmis ministrul.

Cazul aduce în atenție dificultățile cu care se pot confrunta pacienții oncologici, atât din cauza efectelor secundare ale tratamentelor, cât și a accesului la medicamentele necesare pentru ameliorarea acestora.