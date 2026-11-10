Tragedie în lumea televiziunii! O prezentatoare TV, găsită împușcată mortal în dormitorul locuinței sale! Soțul a fost arestat

Jurnalista și prezentatoarea de televiziune Rabia Ahsan, cunoscută pentru activitatea sa la postul pakistanez 92 News, a fost găsită moartă în propria locuință din Rawalpindi, Pakistan. Femeia avea 41 de ani și era mama a două fete.

O prezentatoare TV a murit la 41 de ani Foto: instagram

Cum s-a produs tragicul eveniment

Potrivit Hello!, tragedia s-a petrecut duminică, 8 noiembrie 2026, când sora acesteia ar fi auzit un foc de armă venind din dormitorul casei. Când a intrat în încăpere, Rabia Ahsan ar fi fost găsită căzută pe podea, într-o baltă de sânge.

Conform informațiilor apărute în presa pakistaneză, în momentul descoperirii, soțul jurnalistei, Ahsan Tahir, s-ar fi aflat în cameră și ar fi avut asupra sa un pistol. Mama și sora victimei se aflau în grădină în momentul incidentului.

Autoritățile au intervenit la fața locului și au ridicat arma găsită în locuință, în timp ce specialiștii criminaliști au început cercetările. Rabia Ahsan ar fi fost găsită cu o plagă împușcată în zona gâtului, iar trupul său a fost transportat la spital pentru efectuarea autopsiei.

Soțul acesteia, care, potrivit presei locale, ocupă funcția de director adjunct în cadrul Overseas Pakistanis Foundation, a fost arestat și dus la audieri.

O angajată a familiei le-ar fi declarat anchetatorilor că bărbatul a susținut că arma s-a descărcat accidental. Totuși, fratele jurnalistei a depus o plângere în care îl acuză pe cumnatul său de uciderea surorii sale, iar poliția a deschis un dosar pentru omor.

Anchetatorii au mai transmis că bărbatul nu ar fi putut prezenta o licență valabilă pentru arma respectivă.

Comunitatea media, șocată de veste

Moartea prezentatoarei a provocat un val de reacții în presa pakistaneză, unde Rabia Ahsan era o figură cunoscută. Jurnalista a lucrat pentru 92 News și a moderat în trecut emisiuni de actualitate alături de alți reporteri și analiști politici.

Printre persoanele care și-au exprimat regretul s-a numărat și Prima Doamnă a Pakistanului, Aseefa Bhutto-Zardari, care a condamnat actele de violență și a cerut desfășurarea unei anchete complete și imparțiale.

Aceasta a subliniat totodată necesitatea unei protecții mai bune pentru femei, afirmând că ele trebuie să poată trăi și munci fără teama pentru propria viață. Rabia Ahsan lasă în urmă două fiice, în vârstă de 13 și 11 ani.