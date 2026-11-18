După ce zborurile de pe aeroportul din Charlotte, din statul Carolina de Nord, au fost anulate, trei femei au găsit o metodă neobișnuită de a ajunge acasă. Ele nu au reușit să închirieze o mașină, însă au pornit, în cele din urmă, într-o călătorie care avea să dureze 27 de ore.

Foto: KFYRTV

Tara Harding este proprietara unei clinici în statul Dakota de Nord, dar acum a ajuns în atenția internauților americani, alături de două dintre angajatele sale, Alisha Maier și Maressia Cowter. După ce zborurile din Carolina de Nord s-au anulat în urma unei perturbări majore a traficului aerian, cele trei au cumpărat o mașină pentru a putea ajunge acasă.

Cele trei femei călătoriseră în Charlotte pentru un program anual de pregătire de muncă. Vineri, pe 13 noiembrie, ele urmau să zboare către casă, când zborurile au fost suspendate temporar la nivel național. Inițial, cursa lor a fost reprogramată de mai multe ori, după care a fost anulată complet.

Zborul celor trei femei a fost anulat

Pe măsură ce decolarea se amâna din ce în ce mai mult, cele trei femei au început să se întrebe dacă mai merită să rămână în aeroport.

„Nu ne-au oferit nimic și știu că au anunțat, cred că FAA (Administrația Federală a Aviației) sau altcineva, că nici nu vor exista compensații, pentru că situația nu depindea de ei, nu era sub controlul companiei aeriene”, a spus Tara Harding.

Cele trei nu au mers la un hotel deoarece nu știau precis cât vor avea de așteptat și nici nu au reușit să închirieze o mașină. În cele din urmă, soacra Tarei le-a sugerat să cumpere o mașină.

„Ea a spus: «De ce nu mergeți pur și simplu la reprezentanța Ford și nu cumpărați o mașină?» Și exact asta am ajuns să facem”, a povestit Harding pentru KFYR.

Au plătit 48.000 de dolari pe mașină

Cele trei femei au mers la un dealer auto și au cumpărat un Ford Bronco, fără să plătească avans. Autoturismul a costat 48.000 de dolari, iar cele trei femei au mers cu mașina până în Dakota de Nord.

„A fost o aventură. Suntem deja în al șaptelea stat. De fapt, acum suntem în Iowa, care este al șaptelea stat. Dakota de Sud va fi al optulea, înainte să ajungem acasă”, a spus Tara Harding.

„Suntem un grup foarte apropiat la serviciu, așa că ne-am distrat mult. Am ascultat podcasturi, muzică, am băut energizante și cafea. Dormim și conducem pe rând, iar până acum totul a mers foarte bine”, a mai spus aceasta.