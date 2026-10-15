Rezultate LOTO joi, 15 octombrie 2026. Numerele câștigătoare la 6/49, Joker și Noroc

Loteria Română organizează joi, 15 octombrie 2026, noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Miza principală a serii este dată de reporturile consistente puse în joc la primele categorii de premiere.

Rezultatele extragerii LOTO 6/49 din 15 octombrie Foto: arhivă

Rezultatele extragerii de joi, 15 octombrie: numerele câștigătoare

Biletele norocoase validate la agențiile loto pot aduce câștiguri substanțiale participanților care au nimerit combinațiile extrase din urne:

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Super Noroc:

Noroc Plus:

Reporturi impresionante

Fondul de premiere a atins niveluri spectaculoase pentru această sesiune de joc.

La jocul vedetă, Loto 6/49, reportul înregistrat la categoria I a depășit 13,63 milioane de lei (peste 2,54 milioane de euro), în timp ce jocul asociat Noroc a pus la bătaie un report cumulat de peste 2,41 milioane de lei (echivalentul a circa 450.700 de euro).

Șanse importante au fost puse în joc și la celelalte categorii:

La Joker, categoria I a înregistrat un report de peste 9 milioane de lei (peste 1,68 milioane de euro), suplimentat la categoria a II-a de un fond de peste 49.400 de lei. Jocul Noroc Plus a oferit un report cumulat de peste 189.200 de lei (peste 35.400 de euro).

Totodată, la Loto 5/40 s-a consemnat la categoria I un report de peste 2,31 milioane de lei (peste 432.900 de euro), iar la jocul Super Noroc a fost înregistrată o sumă pusă în joc de peste 473.400 de lei (aproximativ 88.500 de euro).

Când s-a câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

Ultimul mare premiu de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat la tragerea organizată pe 13 august. Un jucător a reușit performanța de a ghici toate cele șase numere extrase, adjudecându-și suma colosală de 52,83 milioane de lei, echivalentul a peste 10 milioane de euro.

Ceea ce face acest record cu atât mai spectaculos este investiția minimă din spatele biletului. Norocosul câștigător a completat o singură variantă simplă la Loto 6/49, pentru care a achitat o taxă de joc de numai 8,5 lei, demonstrând că o miză simbolică poate genera o sumă capabilă să schimbe radical o viață.