 Premiu uriaș câștigat la Joker! Un român a dat lovitura de peste 1,87 milioane de euro. Cât a costat biletul norocos
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Premiu uriaș câștigat la Joker! Un român a dat lovitura de peste 1,87 milioane de euro. Cât a costat biletul norocos

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Un nou câștig spectaculos la Loto! La tragerea Joker de duminică, 18 octombrie 2026, a fost câștigat premiul de categoria I, în valoare de 10.004.076,02 lei, adică peste 1,87 milioane de euro.

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Foto: iStock

Biletul norocos a fost cumpărat online, iar persoana care l-a jucat a plătit aproape 1.000 de lei pentru combinațiile alese.

Biletul câștigător a costat 987,50 de lei

Potrivit informațiilor transmise de Loteria Română, biletul care a adus premiul de peste 10 milioane de lei a fost jucat pe platforma oficială bilete.loto.ro.

Câștigătorul a ales o strategie bazată pe mai multe combinații de numere. Mai exact, biletul a fost completat cu schema redusă cod 12 în zona A și schema redusă cod 45 în zona B, însumând 123 de variante la Joker și o variantă la Noroc Plus.

Prețul total al biletului a fost de 987,50 de lei, o sumă considerabil mai mare decât cea plătită pentru o variantă simplă, dar care i-a adus jucătorului un premiu de peste 10 milioane de lei.

Al treilea mare premiu câștigat la Joker în 2026

Acesta este al treilea premiu de categoria I câștigat în acest an la Joker.

Ultima dată, marele premiu fusese adjudecat pe 14 iunie 2026, când un jucător norocos a obținut 3.565.252,21 lei.

Noul câștig, înregistrat duminică, 18 octombrie, depășește cu mult suma acordată la tragerea precedentă la care a fost câștigat premiul de categoria I.

În cât timp trebuie revendicat premiul

Câștigătorul nu poate amâna la nesfârșit revendicarea banilor. Conform regulamentului Loteriei Române privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, acesta are la dispoziție 90 de zile de la data tragerii pentru a-și revendica premiul.

Prin urmare, persoana care a câștigat cele peste 10 milioane de lei trebuie să respecte termenul stabilit de organizator pentru a intra în posesia banilor.

Câștiguri importante și la tragerea Loto de joi, 15 octombrie

Premiul de duminică vine la doar trei zile după ce alți români au avut parte de câștiguri importante la jocurile Loteriei Române.

La tragerea de joi, 15 octombrie, premiul cel mare la Noroc, în valoare de peste 1,34 milioane de lei, a fost câștigat cu un bilet jucat într-o agenție din Balotești, județul Ilfov.

Tot joi, un alt jucător a câștigat 192.720,96 de lei la Noroc Plus, cu un bilet cumpărat din Timișoara.

Nici participanții la Loto 6/49 nu au plecat cu mâna goală. Cinci jucători au obținut premii de categoria a II-a, fiecare în valoare de 55.558,16 lei. Trei dintre biletele câștigătoare au fost validate în agenții loto din Comănești, Azuga și Turnu Măgurele, iar celelalte două au fost cumpărate online, pe platforma bilete.loto.ro.

La extragerea din 15 octombrie, numerele câștigătoare la Loto 6/49 au fost 12, 36, 3, 1, 29 și 34.

În ceea ce privește premiul de categoria I la Loto 6/49, ultimul mare câștig fusese înregistrat pe 13 august 2026, când un bilet jucat în Oradea a adus un premiu record de peste 52,83 milioane de lei, echivalentul a peste 10 milioane de euro.

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