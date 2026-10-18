Rezultate tragere LOTO duminică, 18 octombrie 2026. Ce premii s-au pus în joc. Update

Rezultatele de la tragerea LOTO de duminică, 18 octombrie. Pe lângă tragerile obișnuite, Loteria Română organizează și Tragerile Speciale Loto ale Toamnei. Compania a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I la Loto 6/49 cu 100.000 de lei, la Joker cu 50.000 de lei și la Loto 5/40 cu 25.000 de lei.

Tragere LOTO duminică, 18 octombrie. Foto: arhivă

Update. Numerele câștigătoare de duminică, 18 octombrie

Loto 6/49: 38, 19, 42, 31, 22, 49

Noroc: 6 8 0 8 5 5 7

Joker: 16, 19, 26, 45, 30 + 13

Noroc Plus: 3 4 6 1 7 7

Loto 5/40: 7, 37, 25, 31, 21, 13

Super Noroc: 1 2 0 2 3 9

Ce premii s-au pregătit

Potrivit unui comunicat al Loteriei Române, fondul de câştiguri al categoriei I va fi suplimentat cu următoarele sume: Loto 6/49 – cu 100.000 de lei, Joker – cu 50.000 de lei şi Loto 5/40 - cu 25.000 de lei.

Preţurile variantelor simple de joc sunt: pentru Loto 6/49 – 9 lei, pentru Joker – 8 lei, pentru Loto 5/40 – 6 lei, pentru Noroc - 4 lei, pentru Noroc Plus – 3 lei, pentru Super Noroc – 2 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 15,51 milioane de lei, însemnând peste 2,90 milioane de euro. La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,27 milioane de lei, adică peste 239.700 de euro.

La Joker, la categoria a I, s-a pus în joc un report în valoare de peste 9,57 milioane de lei (peste 1,79 milioane de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 173.600 de lei, adică peste 32.500 de euro.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 70.300 de lei. La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 492.400 de lei (peste 92.200 de euro).

Ce premii s-au câștigat joi, 15 octombrie

La tragerea Noroc s-a câștigat premiul de categoria I, în valoare de 1.342.229,28 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Balotești, jud. Ilfov.

La tragerea Noroc Plus s-a câștigat, de asemenea, premiul de categoria I, în valoare de 192.720,96 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Timișoara.

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat 5 câștiguri a câte 55.558,16 lei fiecare. Trei dintre biletele norocoase au fost jucate la agenții din Comănești, jud. Bacău, Azuga, jud. Prahova și Turnu Măgurele, iar celelalte două au fost jucate online, pe bilete.loto.ro