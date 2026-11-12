Bijuteria spectaculoasă a familiei Romanov, vândută pentru o sumă uriașă. Care este istoria safirului

O brățară Cartier cu un safir de 197,80 carate, provenit din fostele bijuterii ale familiei Romanov, a fost adjudecată pentru 4,1 milioane de franci elvețieni, echivalentul a aproximativ 4,9 milioane de dolari.

Bijuterie din familia Romanov, vândută la licitație Foto: Associated Press

Bijuteria care a întrecut orice așteptare

Safirul Romanov, tăiat în formă de pernă, este montat într-o brățară geometrică cu diamante realizată de Cartier. Potrivit Sotheby’s, piatra prețioasă a făcut parte din legendara colecție a familiei Romanov, considerată una dintre cele mai valoroase colecții regale din istorie.

Suma a depășit cu mult estimarea inițială a casei de licitații Sotheby’s, care evalua piesa între 850.000 și 1,7 milioane de franci elvețieni, conform CNN.

Familia Romanov a reprezentat ultima dinastie imperială a Rusiei. Domnia acesteia s-a încheiat în 1917, când țarul Nicolae al II-lea a abdicat în contextul Revoluției Ruse, iar un an mai târziu familia imperială a fost executată de bolșevici.

Istoria safirului, un mister

Momentul exact în care safirul a intrat în posesia Romanovilor nu este cunoscut. Totuși, piatra poate fi observată alături de o piesă pereche într-o fotografie din 1883, pe fusta purtată de împărăteasa văduvă Maria Feodorovna, mama țarului Nicolae al II-lea, la un bal oficial.

După Revoluția Rusă, autoritățile sovietice au vândut o mare parte din colecția imperială în anii 1920. Safirul a fost achiziționat în 1927 de mondena Ganna Walska. La acea vreme era montat într-un colier, iar până la vânzarea bunurilor sale, în 1971, fusese transferat pe un alt colier, mai scurt.

În 2015, Cartier a montat prețiosul safir în brățara actuală. Potrivit Sotheby’s, designul, care include un centru interschimbabil din cristal de rocă, pune în valoare atât moștenirea istorică a safirului Romanov, cât și tradiția artistică a casei Cartier, inspirată din perioada Art Deco.

Bijuteriile familiei rusești au fost mereu peste așteptările publicului

Nu este pentru prima dată când bijuteriile asociate familiei Romanov depășesc estimările specialiștilor. În 2021, o broșă cu safire și diamante, împreună cu o pereche de cercei asortați proveniți din aceeași colecție imperială, au fost vândute la Sotheby’s pentru 806.500 de franci elvețieni, aproape dublul valorii maxime estimate înainte de licitație.

Apariția familiei Romanov

Istoria familiei Romanov începe odată cu sosirea la Moscova, în 1341, a lui Andrei Kobyla, un prusac aflat în slujba prințului Simeon și despre care se presupune că și-a luat numele de Romanov. În anul 1631, ascensiunea familiei a cunoscut punctul culminant atunci când, marcând sfârșitul „Perioadei Tulburi”, Mihail Romanov a fost ales țar.

Cea mai faimoasă domnie Romanov a fost cea a lui Petru cel Mare, la sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea, perioadă în care Rusia a devenit o mare putere europeană.

Nicolae al II-lea, care a condus între 1894 și 1917, a fost ultimul țar al dinastiei. Revoluția Rusă și Primul Război Mondial i-au marcat domnia, culminând cu execuția sa și a familiei sale în 1918 la Ekaterinburg.

Familia Romanov Foto: History.com

Execuția

După abdicarea țarului în 1917, familia a devenit prizonieră a bolșevicilor, iar amenințarea că Armata Albă anti-bolșevică ar putea ocupa Ekaterinburg a dus la decizia de a-i executa. Ordinul a venit din partea unui organism de guvernare bolșevic la nivel regional, Sovietului Regional al Uralilor.

La data de 17 iulie 1918, Romanovii au fost executați cu cruzime într-un subsol, marcând sfârșitul tragic al dinastiei și consolidarea puterii bolșevice în Rusia.

În anii care au urmat, au existat multe speculații și teorii cu privire la posibilitatea ca unii membri ai familiei Romanov să fi supraviețuit execuției. Aparent, doar câinele Prințului Alexei, Joy, a fost singurul supraviețuitor.

Efectuate în anul 2008, descoperirea rămășițelor și testele ADN au pus capăt controverselor și au confirmat execuția tuturor membrilor în 1918.