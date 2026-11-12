 Bijuteria spectaculoasă a familiei Romanov, vândută pentru o sumă uriașă. Care este istoria safirului
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

FotoBijuteria spectaculoasă a familiei Romanov, vândută pentru o sumă uriașă. Care este istoria safirului

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

brățară Cartier cu un safir de 197,80 carate, provenit din fostele bijuterii ale familiei Romanov, a fost adjudecată pentru 4,1 milioane de franci elvețieni, echivalentul a aproximativ 4,9 milioane de dolari.

Bijuterie din familia Romanov, vândută la licitație
Bijuterie din familia Romanov, vândută la licitație Foto: Associated Press

Bijuteria care a întrecut orice așteptare

Safirul Romanov, tăiat în formă de pernă, este montat într-o brățară geometrică cu diamante realizată de Cartier. Potrivit Sotheby’s, piatra prețioasă a făcut parte din legendara colecție a familiei Romanov, considerată una dintre cele mai valoroase colecții regale din istorie. 

Suma a depășit cu mult estimarea inițială a casei de licitații Sotheby’s, care evalua piesa între 850.000 și 1,7 milioane de franci elvețieni, conform CNN.

Familia Romanov a reprezentat ultima dinastie imperială a Rusiei. Domnia acesteia s-a încheiat în 1917, când țarul Nicolae al II-lea a abdicat în contextul Revoluției Ruse, iar un an mai târziu familia imperială a fost executată de bolșevici.

Istoria safirului, un mister

Momentul exact în care safirul a intrat în posesia Romanovilor nu este cunoscut. Totuși, piatra poate fi observată alături de o piesă pereche într-o fotografie din 1883, pe fusta purtată de împărăteasa văduvă Maria Feodorovna, mama țarului Nicolae al II-lea, la un bal oficial.

După Revoluția Rusă, autoritățile sovietice au vândut o mare parte din colecția imperială în anii 1920. Safirul a fost achiziționat în 1927 de mondena Ganna Walska. La acea vreme era montat într-un colier, iar până la vânzarea bunurilor sale, în 1971, fusese transferat pe un alt colier, mai scurt.

În 2015, Cartier a montat prețiosul safir în brățara actuală. Potrivit Sotheby’s, designul, care include un centru interschimbabil din cristal de rocă, pune în valoare atât moștenirea istorică a safirului Romanov, cât și tradiția artistică a casei Cartier, inspirată din perioada Art Deco.

Bijuteriile familiei rusești au fost mereu peste așteptările publicului

Nu este pentru prima dată când bijuteriile asociate familiei Romanov depășesc estimările specialiștilor. În 2021, o broșă cu safire și diamante, împreună cu o pereche de cercei asortați proveniți din aceeași colecție imperială, au fost vândute la Sotheby’s pentru 806.500 de franci elvețieni, aproape dublul valorii maxime estimate înainte de licitație.

Apariția familiei Romanov

Istoria familiei Romanov începe odată cu sosirea la Moscova, în 1341, a lui Andrei Kobyla, un prusac aflat în slujba prințului Simeon și despre care se presupune că și-a luat numele de Romanov. În anul 1631, ascensiunea familiei a cunoscut punctul culminant atunci când, marcând sfârșitul „Perioadei Tulburi”, Mihail Romanov a fost ales țar.

Cea mai faimoasă domnie Romanov a fost cea a lui Petru cel Mare, la sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea, perioadă în care Rusia a devenit o mare putere europeană.

Nicolae al II-lea, care a condus între 1894 și 1917, a fost ultimul țar al dinastiei. Revoluția Rusă și Primul Război Mondial i-au marcat domnia, culminând cu execuția sa și a familiei sale în 1918 la Ekaterinburg.

Familia Romanov
Familia Romanov Foto: History.com

Execuția 

După abdicarea țarului în 1917, familia a devenit prizonieră a bolșevicilor, iar amenințarea că Armata Albă anti-bolșevică ar putea ocupa Ekaterinburg a dus la decizia de a-i executa. Ordinul a venit din partea unui organism de guvernare bolșevic la nivel regional, Sovietului Regional al Uralilor.

La data de 17 iulie 1918, Romanovii au fost executați cu cruzime într-un subsol, marcând sfârșitul tragic al dinastiei și consolidarea puterii bolșevice în Rusia.

În anii care au urmat, au existat multe speculații și teorii cu privire la posibilitatea ca unii membri ai familiei Romanov să fi supraviețuit execuției. Aparent, doar câinele Prințului Alexei, Joy, a fost singurul supraviețuitor.

Efectuate în anul 2008, descoperirea rămășițelor și testele ADN au pus capăt controverselor și au confirmat execuția tuturor membrilor în 1918.

Ghid de cumpărături

Bellu FOTO FB Cimitirul Bellu jpg
Mormântul de peste un milion de dolari din Cimitirul Bellu! Cui îi aparține Fapt divers
claudia patrascanu
VideoClaudia Pătrășcanu, în lacrimi la poarta fostului soț! Artista a mers să-și vadă fiul, dar a fost refuzată: „Mami te iubește mult!” Vedete românești
image
A greșit o comandă de pizza, dar întâmplarea i-a schimbat viața. A primit donații de peste 76.000 de dolari din donații adevarul.ro
image
Tramvaiul 21, blocat de o mașină parcată neregulamentar. Incidentul a stârnit ironii pe Facebook: „Tramvaiul circula greșit!” adevarul.ro

Parteneri

image
UTA Arad a fost vândută! Alexandru Meszar iese din club, iar un grup de investitori preia echipa. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Noua hartă a României: doar 15 județe, 146 de orașe devin comune, iar Primăria Capitalei ar putea dispărea observatornews.ro
image
Cea mai mare pensie specială din România e 67.000 de lei pe lună. Șefa Casei de Pensii: „E necontributivă, din zona magistraților” www.antena3.ro
image
„Eu nu sunt un gunoi!” Nicușor Dan, explicații dure după scandalul jurnalistului interzis la Cotroceni: „Este violență / „Poate mâine un copil îi ia exemplul și înjură profesorii / Poate le dă cu ceva în cap” www.gandul.ro
image
Tensiuni în familia regretatului Gabi Stângău! Mama vrea să-și deshumeze fiul și să-l ducă în locul natal. Văduva violonistului rupe tăcerea: „Nu mi-a fost comunicată nicio solicitare oficială” www.wowbiz.ro
image
Mesajul transmis de Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu după ce o angajată și-a pierdut viața. Daniela avea doar 56 de ani www.kanald.ro
image
Știrea momentului în România www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de Maria, fosta soție a lui Mihai Neșu. Cum arată și cu cine și-a refăcut viața as.ro
image
Cât ar putea crește impozitul pe mașină în 2027. Diferențele dintre un autoturism vechi, unul hibrid și unul electric playtech.ro
image
Atac la foștii selecționeri înainte de România – Polonia: „Nu au carte!” www.fanatik.ro
image
Cine sunt românii găsiți împușcați în America. Principalul suspect ar fi chiar fostul lor ginere, care ar fi comis crima chiar de ziua fiicei victimelor www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
S-a aflat! Cine este, de fapt, tatăl lui Valerie Lungu de la Asia Express: „E sângele meu și ce?”. Wow, ce declarații!! www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Ireal! E pur și simplu încremenită în timp. La anul face 50 de ani, dar arată aproape identic cum era la 20 de ani okmagazine.ro
image
Contesa desfrânată avea pofte de nestăvilit! A trecut din patul tatălui în cel al fiului, iar un alt amant i-a devenit ginere okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
„Marea duhoare” din Londra anului 1838, fenomenul care a dat naștere vampirului modern historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Tarantella, dansul medieval care „vindeca” mușcătura unui păianjen veninos historia.ro
loto loterie istock jpg
Un român a dat lovitura vieții la Loto 6/49! De unde a fost jucat biletul norocos de aproape un milion de euro Național
Porc de Crăciun
Cât va costa porcul de Crăciun în 2026. Crescătorii din ferme trag un semnal de alarmă Național
crima din SUA jpg
Ce au descoperit anchetatorii în casa celor doi români uciși în SUA. Apelul disperat al fiicei la 911 Internațional
balcon demolat jpg
Decizie radicală într-un bloc din Capitală! Toate balcoanele vor fi demolate după un incident Național
Bellu FOTO FB Cimitirul Bellu jpg
Mormântul de peste un milion de dolari din Cimitirul Bellu! Cui îi aparține Fapt divers
Christa Pike
Christa Pike, în fața unei noi lovituri! Ar putea fi executată pe scaunul electric, după ce a supraviețuit injecțiilor letale Actualitate
Joe Biden, foto Shutterstock jpg
VideoJoe Biden, apariție rară în fața camerelor! Ce a dezvăluit despre lupta cu cancerul și retragerea din cursa prezidențială Internațional
ploaie jpg
Vremea se schimbă radical în România! După 27 de grade, furtuna Charles aduce ploi torențiale și vijelii Național
image
Boala care l-a ucis pe Ștefan Bănică. Dramele care i-au măcinat viața actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net