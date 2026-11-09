 Pitbull, Dua Lipa sau Damiano David la UNTOLD 2027? Indiciile care au încins internetul. Ce superstaruri ar putea ajunge pe scena de la Cluj
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Pitbull, Dua Lipa sau Damiano David la UNTOLD 2027? Indiciile care au încins internetul. Ce superstaruri ar putea ajunge pe scena de la Cluj

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Mister în jurul artiștilor care vor urca pe scena UNTOLD 2027! Organizatorii unuia dintre cele mai mari festivaluri din lume au publicat primele indicii despre viitorii headlineri, iar fanii au luat cu asalt rețelele sociale.

Pitbull, Dua Lipa sau Damiano David la UNTOLD 2027?
Pitbull, Dua Lipa sau Damiano David la UNTOLD 2027? Foto: Untold

Pitbull, Dua Lipa, Harry Styles, Eminem, Tate McRae și Damiano David se numără printre numele vehiculate. Trei siluete misterioase au fost suficiente pentru a declanșa un val de speculații.

Cu nouă luni înainte de eveniment, UNTOLD pregătește unul dintre cele mai așteptate anunțuri ale anului. Ediția din 2027, intitulată STAR EDITION, va avea loc între 5 și 8 august, la Cluj-Napoca.

Organizatorii au ales să păstreze suspansul și, în loc să dezvăluie direct artiștii, au publicat pe conturile oficiale trei siluete blurate. În doar câteva ore, comentariile s-au transformat într-un adevărat concurs de ghicitori. Fanii au început să analizeze fiecare detaliu, de la accesorii și coafuri până la forma siluetelor, în încercarea de a descoperi identitatea superstarurilor.

Printre cele mai vehiculate nume se află Pitbull, superstarul american cunoscut drept Mr. Worldwide. Un detaliu din calendarul artistului alimentează și mai mult speculațiile: rapperul are deja programată o apariție la festivalul FM4 Frequency din Austria, în perioada 19–21 august 2027, la doar câteva zile după UNTOLD.

Pe lista de dorințe a fanilor se regăsesc și Dua Lipa, Tate McRae și Damiano David, solistul trupei Måneskin. Alte nume internaționale, precum Olivia Rodrigo, Tame Impala și Charli XCX, sunt și ele vehiculate în contextul marilor festivaluri europene din 2027.

Deși organizatorii nu au confirmat niciunul dintre aceste nume, speculațiile cresc de la o zi la alta.

Primele nouă nume de la UNTOLD 2027, dezvăluite în noiembrie

Așteptarea se apropie de final. Organizatorii UNTOLD urmează să anunțe primii nouă artiști confirmați pentru STAR EDITION chiar în această lună.

După o ediție spectaculoasă în 2026, care a adus peste 500.000 de participanți și superstaruri precum Sting, Lewis Capaldi, Zara Larsson, Martin Garrix și Marshmello, așteptările pentru anul viitor sunt uriașe. Până la anunțul oficial, siluetele rămân un mister, iar fanii continuă să caute indicii despre cine va urca pe scena de pe Cluj Arena.

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