 Machine Gun Kelly e noul iubit al actriței Dakota Johnson? Rapperul a fost logodit cu Megan Fox
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Machine Gun Kelly e noul iubit al actriței Dakota Johnson? Rapperul a fost logodit cu Megan Fox

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Dakota Johnson și Machine Gun Kelly au stârnit zvonuri despre o posibilă relație, după ce au fost surprinși împreună la New York. Au petrecut mai multe ore într-un apartament din Tribeca, după care au fost văzuți îndreptându-se către un hotel.

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Foto: Profimedia

Potrivit publicațiilor de peste Ocean, Dakota Johnson și Machine Gun Kelly s-au cunoscut la nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce, organizată recent la Madison Square Garden. La scurt timp după eveniment, cei doi au fost văzuți împreună în New York, unde au petrecut o seară în compania apropiaților, înainte de a merge la un hotel.

Zvonurile despre o posibilă aventură între cei doi apar la aproximativ o lună după ce Dakota Johnson s-a despărțit de muzicianul Tucker „Role Model” Pillsbury, cu care a avut o relație de circa opt luni.

Machine Gun Kelly, pe numele său real Colson Baker, are 36 de ani și, pe lângă cariera muzicală, a jucat în mai multe filme și seriale. Muzicianul e cunoscut atât pentru stilul nonconformist pe care-l abordează, cât și pentru relațiile intens mediatizate.

O poveste de dragoste intensă cu Megan Fox

Înainte de zvonurile cu Dakota Johnson, MGK a avut o relație celebră cu actrița Megan Fox. Cei doi s-au cunoscut în 2020, pe platourile de filmare ale peliculei „Midnight in the Switchgrass” și au devenit rapid unul dintre cele mai cunoscute cupluri de la Hollywood. În 2022 s-au logodit, însă relația lor a fost marcată de numeroase despărțiri și împăcări. Deși păreau pregătiți să ajungă la altar, logodna nu s-a concretizat.

În martie 2025, Machine Gun Kelly și Megan Fox au devenit părinții unei fetițe, pe nume Saga. Nașterea copilului a avut loc la doar câteva luni după ce presa americană a relatat că relația lor s-ar fi încheiat definitiv.

Deocamdată, relația dintre Dakota Johnson și Machine Gun Kelly rămâne la stadiul de speculație, însă apariția lor împreună a atras imediat atenția fanilor și a presei mondene.

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