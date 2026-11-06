Ramona Bădescu, înșelată fără să știe! A aflat abia după 20 de ani ce ascundea fostul soț

Ramona Bădescu a făcut mărturisiri în emisiunea „Furnicuțele” despre una dintre cele mai dureroase experiențe din viața sa amoroasă. Actrița a descoperit la două decenii de la despărțire un adevăr care a afectat-o profund: fostul ei soț, un baron italian alături de care a petrecut șapte ani în căsnicie, avea un copil cu o altă femeie. Vestea a surprins-o, mai ales că, în timpul relației, nu bănuise existența acestei povești paralele.

Ramona Bădescu Foto: Instagram

La început, relația celor doi părea una desprinsă dintr-o poveste romantică. Ramona Bădescu și-a amintit că fostul partener era un bărbat galant, atent la detalii și foarte generos cu gesturile de afecțiune. În fiecare dimineață îi pregătea câte o surpriză, îi lăsa un mesaj și îi oferea flori. Actrița povestea că, de-a lungul timpului, a primit mii de flori din partea lui, iar comportamentul său o făcea să se simtă apreciată și iubită.

Ramona Bădescu, dezamăgită de schimbarea fostului soț în ultimul an de căsnicie

În ciuda începutului frumos, relația a trecut printr-o perioadă dificilă spre finalul căsniciei. Actrița a povestit că, în ultimul an petrecut împreună, a observat o schimbare importantă în comportamentul bărbatului. Acesta devenise rece și distant, iar apropierea și afecțiunea de la început păreau să fi dispărut.

Ramona Bădescu a încercat să mențină vie legătura dintre ei și să îi arate în continuare dragostea prin gesturi cotidiene. Îi pregătea surprize, gătea pentru el și îi făcea pe plac, deoarece îi plăcea să își răsfețe partenerul. Actrița a explicat că obișnuia să îl alinte și să aibă grijă de el, însă, treptat, a început să observe că eforturile sale nu mai aveau același efect.

„În ultimul an al căsătoriei îl simțeam foarte distant, îl simțeam foarte rece, simțeam că nu mai este iubire. Eu îi făceam surprize, îi găteam. Îmi plăcea să cocoloșesc bărbatul de lângă mine. Să îl alint. Și atunci îi găteam lucrurile bune, îi făceam câte o surpriză, dar vedeam că nu mai aprecia”, a povestit Ramona Bădescu.

Actrița a ajuns să simtă că relația nu mai era cea de la început, iar gesturile prin care încerca să își apropie soțul nu mai erau primite cu aceeași căldură. Această perioadă a reprezentat un moment dificil în căsnicia lor, care avea să se încheie după șapte ani.

Adevărul despre copilul fostului soț și viața pe care Ramona Bădescu și-a construit-o după divorț

Lovitura cea mai mare a venit însă mult mai târziu, când Ramona Bădescu a aflat un detaliu despre trecutul fostului partener. În perioada în care cei doi erau căsătoriți, bărbatul avusese un copil cu o altă femeie. Mai mult, după încheierea relației cu actrița, acesta și-ar fi continuat viața alături de aceeași persoană.

Vedeta a vorbit despre această descoperire și în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, unde a recunoscut cât de mult a afectat-o informația. Adevărul aflat după aproximativ 20 de ani a făcut-o să privească retrospectiv și schimbarea pe care o observase în comportamentul fostului soț în ultima perioadă a căsniciei.

Despărțirea nu a fost un proces simplu. După cei șapte ani de căsătorie, Ramona Bădescu și fostul partener au trecut printr-o perioadă de separare care a durat aproximativ patru ani. În cele din urmă, actrița a avut puterea să pună punct relației și să înceapă un nou capitol al vieții sale.

Chiar dacă experiența a lăsat urme, Ramona Bădescu a mărturisit că a reușit să ierte și să păstreze o perspectivă echilibrată asupra trecutului. Nu a negat momentele frumoase pe care le-a trăit alături de fostul soț și a vorbit cu respect despre perioada în care au format un cuplu.

Între timp, actrița și-a găsit fericirea în brațele lui Fabio Cali. Cei doi și-au întemeiat o familie și au împreună un băiețel, Ignazio, care ocupă un loc special în viața mamei sale.