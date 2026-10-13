 Mihai Bobonete a prins „monstrul” din baltă! Cum arată știuca uriașă care l-a lăsat fără cuvinte
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Mihai Bobonete a prins „monstrul” din baltă! Cum arată știuca uriașă care l-a lăsat fără cuvinte

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Mihai Bobonete s-a postat mândru cu o captură de zile mari. Acesta a plecat la pescuit și s-a ales cu o știucă de mai bine de 1 metru. Deși vremea nu era una tocmai plăcută, actorul a plecat pe baltă alături de amicii săi.

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Foto: Instagram

Mihai Bobonete a prins o știucă de peste 1 metru

Comediantul se laudă cu o captură de zile mari. Acesta a povestit pe rețelele de socializare că s-a trezit de dimineață, iar după o scurtă discuție cu prietenul său a ajuns pe o baltă din județul Ilfov în mai puțin de două ore, deși afară ploua încet. În acest context, Mihai Bobonete a descris și momentul în care peștele a fost prins.

„Lansez și încurc năluca pe strună. Recuperez rapid. Lansez pentru a doua oară și dau departe în stuf. Înjur. Recuperez. Lansez a treia oară perfect, dar fix în momentul ăla, spatele începe să-mi reamintească de faptul că ultima oară am fost la sală vineri. Mă întind și încep să-mi recuperez lent grăsanu’. (...)

Mulinez lent, doua spire și pauză scurtă. Plec din buza stufului și la 1 metru distanță simt cum firul pleacă lent în dreapta și frâna mea începe să scârțâie. Vă jur că în viața mea nu am avut un atac atât de elegant din partea unui monstru. Ceva fin… drilul este pe măsură, nu zmucesc, nu trag tare, nu țip, sunt vrăjit și îl anunț pe Nicu că vine spre noi ceva special.

Intru în acest tango cu accente de vals și dansez cu știuca, lăsând-o pe ea să conducă ritmul. Sângele îmi clocotește, adrenalina îmi albește încă două fire în mustață și în 3 minute minciogul meșteșugit cu măiestrie este ocupat de Doamna”, a scris Bobonete pe rețelele de socializare.

Pasiunea l-a dus și la concursuri

Mihai Bobonete este cunoscut pentru faptul că este un mare iubitor al acestui sport. În 2019, el a participat la Campionatul național de pescuit din barcă la răpitor al Ligii Române de Spinning (LRS). În echipă cu el a mai concurat și un alt pescar cunoscut, Rareș Boeriu.

La finalul etapei secunde, care s-a desfășurat atunci în Delta Dunării, cei doi s-au clasat pe locul 15 din 64. La acel moment, actorul din „Las Fierbinți” se afla la a cincea participare la o competiție organizată de LRS.

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