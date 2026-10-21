Adriana Bahmuțeanu, moment emoționant alături de fiul cel mare, Maximus! După aproape doi ani de distanță, cei doi au fost surprinși împreună la spital

După o perioadă îndelungată în care relația cu cei doi copii ai săi a fost marcată de distanță și tensiuni, Adriana Bahmuțeanu a fost surprinsă într-un moment care ar putea reprezenta un pas important în apropierea de fiul său cel mare. Vedeta a fost văzută alături de Maximus la ieșirea dintr-un spital din zona Panduri, iar imaginile surprinse de un trecător îi arată pe cei doi plecând împreună cu mașina.

Adriana Bahmuțeanu. Foto: Facebook.

Adriana Bahmuțeanu și Maximus, din nou împreună după o lungă perioadă de distanță

Imagini cu o puternică încărcătură emoțională au surprins-o pe Adriana Bahmuțeanu alături de fiul său cel mare, Maximus Prigoană. Potrivit informațiilor prezentate de Spynews.ro, momentul a avut loc la ieșirea dintr-o unitate medicală din zona Panduri.

Foto: Spynews.

Vedeta a ajuns la spital cu un buchet de flori în mână și a intrat în clădire. După aproximativ câteva zeci de minute, aceasta a ieșit însoțită de Maximus, care avea asupra sa un rucsac.

Cei doi s-au îndreptat către mașina Adrianei Bahmuțeanu. Vedeta s-a așezat la volan, iar fiul său a ocupat locul din dreapta. Ulterior, au plecat împreună, într-o apariție care atrage atenția în contextul relației dificile dintre jurnalistă și copiii săi din ultimii ani.

Foto: Spynews

Ce s-a întâmplat între Adriana Bahmuțeanu și copiii săi

După despărțirea de Silviu Prigoană, Adriana Bahmuțeanu și fostul om de afaceri au fost implicați într-un conflict privind copiii lor, Maximus și Eduard. Disputele au continuat și după moartea lui Silviu Prigoană, în noiembrie 2024.

În perioada care a urmat, cei doi băieți au rămas în vila tatălui lor, alături de familie, iar relația cu mama lor a fost una dificilă. Adriana Bahmuțeanu a făcut demersuri în instanță pentru a putea fi din nou aproape de copii.

Apariția recentă alături de Maximus poate reprezenta un moment important în relația dintre cei doi, însă imaginile nu oferă, deocamdată, suficiente informații pentru a stabili dacă apropierea lor marchează o schimbare de durată.

De ce a ajuns Maximus Prigoană la spital

Potrivit informațiilor obținute de reporterii Spynews.ro, Maximus ar fi contactat-o pe mama sa și i-ar fi cerut să îl însoțească la medic, deoarece nu se simțea bine.

Tânărul ar fi trecut printr-o intervenție chirurgicală minoră și s-ar afla în perioada de recuperare. Imaginile surprinse la ieșirea din spital arată momentul în care Adriana Bahmuțeanu vine să îl ia, iar cei doi pleacă apoi împreună.

Faptul că Maximus ar fi apelat la mama sa pentru ajutor medical este un detaliu important al acestei întâlniri, în condițiile în care între ei a existat o perioadă îndelungată de distanță.

Ce se întâmplă cu Eduard, fiul cel mic al Adrianei Bahmuțeanu

În timp ce imaginile cu Maximus au adus în atenție această întâlnire, situația fratelui său mai mic, Eduard, rămâne complicată.

Conform informațiilor prezentate de Spynews.ro, băiatul ar refuza în continuare contactul cu mama sa. În vara anului 2026, Adriana Bahmuțeanu ar fi obținut o hotărâre civilă prin care Honorius Prigoană era obligat să îl aducă pe Eduard pentru efectuarea unor analize medicale.

Imaginile care au atras atenția: Adriana Bahmuțeanu și Maximus au plecat împreună

Momentul surprins la spital vine după aproape doi ani marcați de tensiuni familiale și demersuri pentru reluarea legăturii cu cei doi băieți. De această dată, Adriana Bahmuțeanu și Maximus au fost văzuți împreună, iar plecarea lor cu aceeași mașină a atras atenția.

Rămâne de văzut dacă această întâlnire va reprezenta începutul unei apropieri mai consistente între mamă și fiul său cel mare. Deocamdată, imaginile surprind un moment concret în care cei doi au fost din nou împreună, după o perioadă lungă de distanță.