 Adriana Bahmuțeanu, de două luni departe de soț: „Este cumplit de greu!” Visul legat de copii și schimbările făcute după vizita la diabetolog
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Adriana Bahmuțeanu, de două luni departe de soț: „Este cumplit de greu!” Visul legat de copii și schimbările făcute după vizita la diabetolog

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Adriana Bahmuțeanu (52 de ani) își dorește să-și adune familia laolaltă. Nu și-a mai văzut soțul de două luni și se pregătește să meargă la el, în Statele Unite, unde vor să sărbătorească un an de căsătorie.

Adriana Bahmuțeanu, de două luni departe de soț: „Este cumplit de greu!”
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Adriana Bahmuțeanu, de două luni departe de soț: „Este cumplit de greu!” Foto: click.ro

Pe fondul stresului și al unui program dezordonat, vedeta a început să acorde mai multă atenție și propriei sănătăți: a mers la un medic diabetolog și și-a schimbat alimentația.

Adriana Bahmuțeanu vorbește cu dor imens despre soțul ei, George Restivan, care se află în Statele Unite. Distanța nu este ușor de suportat, însă vedeta așteaptă cu nerăbdare revederea și câteva zile de relaxare împreună.

De două luni nu ne-am mai văzut. E greu, foarte greu, este cumplit de greu. El lucrează acolo, are foarte multă treabă și chiar nu poate să vină în România, dar mă duc eu”, a declarat Adriana Bahmuțeanu pentru Click!

Cei doi au și un motiv special de sărbătoare: „Am împlinit un an de căsătorie și abia aștept să ajung în Statele Unite să și celebrăm. Avem și o nuntă de americani și vreau să mă duc la Venice Beach. Acolo mi-a promis că mă duce să fac plajă la ocean”, ne-a mai spus Bahmu.

Adriana Bahmuțeanu: „Cel mai mult îmi lipsește familia”

Dincolo de călătorie, dorința cea mare a Adrianei este să-i aibă aproape pe cei dragi. Vorbește despre reîntregirea familiei cu speranță, chiar dacă procedurile din instanță o epuizează.

Cel mai mult îmi lipsește familia. Mi-aș dori cumva să reunim toată familia, să stăm împreună cu cei trei băieți ai noștri și să fim o familie de-adevăratelea. Așa cum suntem, dar suntem cam risipiți astăzi”, mărturisește ea.

Întrebată dacă simte că va veni momentul în care îi va avea din nou aproape pe băieți, Adriana a răspuns: „Sângele apă nu se face. Mai devreme sau mai târziu, da. Eu sper să fie cât mai devreme”, ne-a mai spus vedeta.

Până atunci, recunoaște că a obosit: „Sunt termene, sunt proceduri. Sper să se termine odată, că nu mai pot”. Sprijin găsește mereu în relația cu George, soțul ei: „Este exact partenerul de viață pe care mi l-am dorit și nu l-am avut niciodată. Și acum îl am. Niciodată nu-i prea târziu să iubești, niciodată nu-i prea târziu să-ți refaci viața”, este de părere Bahmu.

Adriana Bahmuțeanu și-a schimbat dieta după vizita la diabetolog

În această perioadă încărcată, Adriana încearcă să aibă mai multă grijă de ea. Mesele luate pe fugă și odihna dezordonată au determinat-o să facă schimbări, după o discuție cu un medic diabetolog.

Mănânc când apuc și mănânc aiurea, dar de vreo săptămână, zece zile, am început să-mi reglez și dieta, și programul de somn. Am fost la o doamnă doctor care m-a tras cam tare de ciuf, mi-a băgat mințile în cap și de atunci am început o dietă strictă”, povestește vedeta.

Spune că a mai slăbit și că se simte mai bine, chiar dacă își mai permite câte un răsfăț: „Acum m-am răsfățat cu câteva dulciuri, dar nu mai mănânc ce mâncam înainte. Mănânc doar salate, cu mult avocado, cu tot felul de chestii naturiste și mă simt mai bine, am mai dat jos”, am mai aflat de la Adriana Bahmuțeanu.

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