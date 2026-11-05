Mădălina Ghenea revine pe micile ecrane din Italia! Ce emisiune va prezenta actrița

Stabilită de mulți ani în Italia, unde a reușit să își clădească un nume respectat atât în lumea modei internaționale, cât și pe platourile de filmare europene și hollywoodiene, Mădălina Ghenea bifează o nouă apariție de anvergură pe micile ecrane.

Mădălina Ghenea, din nou în lumina reflectoarelor în Italia Foto: Instagram

Actrița română a fost desemnată să fie coprezentatoarea celei de-a patra ediții a îndrăgitului show satiric „GialappaShow”, producție de mare succes difuzată în simulcast pe canalele TV8 și Sky Uno. Românca va împărți scena și platoul de televiziune cu celebrul comediant Michele Foresta, cunoscut de public sub numele de scenă Mago Forest.

Mădălina Ghenea, mesaj plin de autoironie

Vestea a fost împărtășită chiar de Mădălina Ghenea prin intermediul unui videoclip promoțional difuzat înaintea galei programate pentru seara de luni, de la ora 21:30. Cu multă carismă și un umor fin, vedeta a făcut o retrospectivă rapidă a marilor figuri ale cinematografiei mondiale alături de care a lucrat de-a lungul celor 25 de ani de carieră, glumind că parteneriatul cu Mago Forest reprezintă adevăratul vârf al recunoașterii sale artistice:

„Salutare tuturor, sunt Mădălina Ghenea. În sfârșit, după 25 de ani de carieră, pot spune asta: am reușit! Am lucrat ca actriță, ca model, ca producătoare alături de monștri sacri: Al Pacino, Michael Caine, Harvey Keitel, Paolo Sorrentino, Jane Fonda, Ridley Scott, Lady Gaga. Lipsea un singur nume din CV-ul meu: Mago Forest. În sfârșit am atins cel mai înalt nivel al divertismentului italian! Ne vedem luni, de la ora 21.30, la GialappaShow, vă aștept pe toți!”, a transmis actrița româncă, potrivit Libertatea.

Ce reprezintă fenomenul „GialappaShow” pe piața media din Italia

Creat și coordonat de emblematica trupă de satiră Gialappa's Band, proiectul „GialappaShow” s-a impus rapid drept una dintre cele mai vizionate și apreciate emisiuni de divertisment din Italia. Formatul se distinge prin scheciuri dinamice, parodii la adresa fenomenelor media, momente muzicale live și intervenții comice fără menajamente.

Unul dintre punctele de atracție ale fiecărui episod îl reprezintă rotația rolului feminin principal de la pupitru, producătorii invitând la fiecare ediție nume sonore din cinematografie, modă sau televiziune pentru a da replica glumelor lui Mago Forest. Alegerea Mădălinei Ghenea pentru această postură confirmă încă o dată statutul de vedetă de prim-rang pe care românca îl deține în showbizul italian, demonstrându-i versatilitatea dincolo de rolurile dramatice sau aparițiile glamour de pe covorul roșu.