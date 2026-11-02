 Alexandra Căpitănescu urcă în arena circului! Artista pregătește un moment spectaculos la Winter Wonderland
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Alexandra Căpitănescu urcă în arena circului! Artista pregătește un moment spectaculos la Winter Wonderland

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Bucureștiul intră în atmosfera sărbătorilor de iarnă cu un spectacol grandios, pregătit să aducă magia circului pe scenă. Winter Wonderland, producția care reunește peste 80 de artiști, acrobații spectaculoase, dans, comedie și muzică live, va avea premiera pe 27, 28 și 29 noiembrie, la Circul Metropolitan București. Alexandra Căpitănescu este invitatul special al evenimentului, iar regia îi aparține lui Adrian Tapciuc.

Alexandra Căpitănescu urcă în arena circului!
Alexandra Căpitănescu urcă în arena circului! Foto: arhiva

Iarna vine mai devreme la Circul Metropolitan București, unde publicul este invitat să descopere unul dintre cele mai spectaculoase show-uri ale sezonului. Intitulat Winter Wonderland, spectacolul promite o experiență vizuală și artistică impresionantă, în care acrobația, muzica live, dansul și umorul se împletesc într-o poveste dedicată întregii familii.

Premiera este programată pentru 27, 28 și 29 noiembrie, iar producția reunește aproximativ 80 de artiști care vor transforma arena circului într-un univers de basm. Printre numele importante ale proiectului se numără Alexandra Căpitănescu, în calitate de invitat special, regizorul Adrian Tapciuc și coregrafii Bogdan Boantă și Andra Cocuța Gheorghe.

Primele trei reprezentații au fost deja puse în vânzare, iar biletele pot fi achiziționate online.

Winter Wonderland, o lume magică în care acrobații devin fulgi de zăpadă

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Foto: Circul Metropolitan București

Noua producție a Circului Metropolitan București propune o incursiune într-un univers de iarnă în care imaginația nu are limite. Spectacolul readuce în atenția publicului emoțiile copilăriei, bucuria primei ninsori, jocurile în zăpadă și căldura momentelor petrecute alături de cei dragi.

Aceste amintiri sunt transpuse pe scenă prin numere de acrobație, costume spectaculoase, scenografie impresionantă, momente de dans și interpretări muzicale live.

George Costin, directorul Circului Metropolitan București, descrie producția într-o manieră poetică, invitând spectatorii să pășească într-un adevărat glob de zăpadă în care artiștii dau viață magiei iernii.

„Închideți ochii și imaginați-vă un glob de zăpadă. Pășiți în el. Bine ați venit. Luați loc de jur împrejur și priviti cum ninge. Doar că în loc de fulgi de zăpadă avem artiști de circ. În loc de bulgări avem jonglerie. În loc de oameni de zăpadă avem clovni. Avem un viscol de dansatori și fiori de emoții. Muzica e live pentru dumnevoastră și o să vă încălzească. Iarna aceasta desenăm anotimpul copilăriei cu trupul artiștilor. Săniile zboară, fulgii cântă, vântul dansează. Totul este posibil. Sunteți la Circ!”, descrie metaforic George Costin, directorul Circului Metropolitan București, mult așteptatul spectacol de iarnă.

Adrian Tapciuc promite un spectacol grandios, cu acrobații, muzică live și tehnologie

Regia spectacolului Winter Wonderland este semnată de Adrian Tapciuc, care și-a propus să construiască o producție complexă, în care mai multe forme de artă să se completeze reciproc.

Acrobațiile spectaculoase, momentele de suspans, dansul, muzica interpretată live și elementele vizuale sunt doar câteva dintre ingredientele show-ului. Regizorul spune că își dorește ca fiecare spectator să descopere permanent ceva nou, fie că este vorba despre o demonstrație impresionantă de îndemânare, un moment amuzant sau o scenă care trezește amintiri din copilărie.

Îmi place la circ că totul se întâmplă live, în fața publicului, iar fiecare risc și fiecare reușită se trăiesc pe loc, odată cu artiștii. În Winter Wonderland am vrut să construiesc un spectacol grandios și complex, în care acrobația și periculozitatea se întâlnesc cu muzica live, dansul, umorul, imaginea, tehnologia și inocența copiilor, iar publicul descoperă permanent ceva care să-l surprindă, să-l emoționeze sau să-i trezească amintiri frumoase. În echipa Circului Metropolitan București am găsit artiști cu forță, disciplină și poftă de joc, capabili să transforme toate aceste ingrediente într-un show pentru întreaga familie. Sunt foarte bucuros de rezultat: Winter Wonderland este spectacolul must-see al acestei ierni!”, declară regizorul Adrian Tapciuc.

Coregrafia producției este realizată de Bogdan Boantă și Andra Cocuța Gheorghe, care contribuie la construirea universului vizual și artistic al spectacolului.

Alexandra Căpitănescu, invitat special la Winter Wonderland. Artista își împlinește un vis pe scena circului

Unul dintre cele mai așteptate momente ale producției va fi prezența Alexandrei Căpitănescu. Artista, care a obținut locul al treilea la cea mai recentă ediție a competiției Eurovision, va urca pe scena Circului Metropolitan București în calitate de invitat special.

Componenta muzicală a spectacolului este coordonată de directorul muzical Alexandru-Nicolae Mișu, care a pregătit un repertoriu special, interpretat integral live. Publicul va putea asculta muzică acompaniată de chitară, chitară bas, pian, percuție, saxofon, trompetă și trombon, într-o formulă instrumentală care completează atmosfera feerică a producției.

Pentru Alexandra Căpitănescu, participarea la acest proiect reprezintă și împlinirea unei dorințe mai vechi, pe care artista o povestește cu entuziasm.

Dacă m-ar fi întrebat cineva anul trecut pe vremea asta unde mă văd peste douăsprezece luni, cu siguranță că nici cel mai optimist răspuns al meu nu ar fi reușit să se ridice la nivelul realității. Sunt recunoscătoare pentru tot ce mi se întâmplă și sunt foarte fericită să fac parte din Winter Wonderland, la Circul Metropolitan București. Chiar le spuneam colegilor mei, la un moment dat, pe drum între două concerte: mi-ar plăcea foarte mult să cânt în timp ce fac niște acrobații pe scenă. Ei bine, ai grijă ce-ți dorești…”, declară Alexandra Căpitănescu, care-și trăiește cele mai frumoase visuri muzicale și în arena Circului Metropolitan după performanța de a câștiga locul 3 la ultima ediție a prestigioasei competiții Eurovision.

Când are loc premiera Winter Wonderland și de unde pot fi cumpărate biletele

Primele reprezentații ale spectacolului Winter Wonderland sunt programate în zilele de 27, 28 și 29 noiembrie, la Circul Metropolitan București.

Biletele pentru cele trei spectacole au fost deja puse în vânzare și pot fi achiziționate online de pe platforma oficială:

Cumpără bilete la Winter Wonderland – Circul Metropolitan București

Producția marchează un nou moment important pentru instituția bucureșteană, care a obținut recent certificarea internațională „Big Top Label”, o recunoaștere a standardelor de calitate și a măiestriei în arta circului.

Prin amploarea distribuției, combinația de discipline artistice și conceptul vizual spectaculos, Winter Wonderland se anunță unul dintre evenimentele de neratat ale sezonului de iarnă din Capitală.

Mai multe informații despre spectacolele programate, activitatea artiștilor și stagiunea de toamnă-iarnă sunt disponibile pe site-ul oficial al instituției: circulmetropolitan.ro.

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