Anne Hathaway, victorie la box office! Filmul „Verity” a debutat pe primul loc, în timp ce Tom Cruise a dezamăgit

Anne Hathaway a fost marea câștigătoare a weekendului la box office, după ce filmul Verity, bazat pe romanul cu același nume semnat de Colleen Hoover, a debutat pe primul loc cu încasări de 32,6 milioane de dolari în America de Nord. În contrast, Digger, noua producție cu Tom Cruise, a avut un start dezamăgitor, obținând doar 8 milioane de dolari și clasându-se abia pe locul al cincilea.

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Eșec pentru noul film al lui Tom Cruise

Adaptarea romanului scris de Colleen Hoover și produsă de Amazon MGM a adăugat încă 30 de milioane de dolari din piețele internaționale, ajungând la încasări globale de 62,5 milioane de dolari în primul weekend. Astfel, Verity a avut al doilea cel mai bun debut internațional dintre toate ecranizările după cărțile lui Hoover, fiind depășit doar de It Ends with Us/Totul se termină cu noi.

Deși reacțiile publicului și ale criticilor au fost moderate, investiția de aproximativ 40 de milioane de dolari este deja aproape recuperată. Pentru Anne Hathaway, acesta reprezintă al treilea debut pe primul loc din acest an, după succesele The Devil Wears Prada 2 și The Odyssey, potrivit Goldderby.

În același timp, noua producție Digger, în care Tom Cruise are rolul principal, nu a avut succesul așteptat în box office.

Filmul a încasat 12 milioane de dolari pe plan internațional și 20 de milioane de dolari la nivel global, în condițiile în care bugetul de producție este estimat între 160 și 180 de milioane de dolari. La această sumă se adaugă aproximativ 100 de milioane de dolari investite în promovare. Mai mult, producția marchează cel mai slab debut al actorului din ultimii 19 ani.

Cum arată clasamentul box office-ului

Pe locul al doilea s-a menținut Resident Evil, care a adăugat 12,5 milioane de dolari în al treilea weekend de la lansare. Filmul a ajuns la încasări de 124,8 milioane de dolari în America de Nord și 215 milioane de dolari la nivel mondial, după un buget de producție de 75 de milioane de dolari.

Heart of the Beast, drama de supraviețuire cu Brad Pitt, a ocupat poziția a treia, cu 11 milioane de dolari încasări în al doilea weekend și un declin de doar 45% față de debut. Filmul a acumulat până în prezent 98,6 milioane de dolari la nivel global și este așteptat să depășească pragul de 100 de milioane în următoarele zile.

Pe locul al patrulea s-a clasat Primetime, care a generat 8 milioane de dolari. Producția distribuită de A24 și avându-l în rol principal pe Robert Pattinson a ajuns la încasări totale de 34 de milioane de dolari, față de un buget estimat la 15 milioane de dolari.

Weekendul a adus și un record important pentru industria cinematografică. Avengers: Endgame a redevenit filmul cu cele mai mari încasări din istorie, depășind Avatar. Grație relansării speciale Encore, producția Marvel a ajuns la încasări totale de 2,925 miliarde de dolari la nivel mondial, după ce a adăugat încă 126 de milioane de dolari în ultimele două weekenduri.