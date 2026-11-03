Cum faci o nuntă frumoasă fără să cheltuiești o avere. Sfaturile românilor care au găsit soluții pentru a nu se îndatora

Nunta rămâne un eveniment extrem de costisitor și, pentru unii, chiar imposibil de realizat. Românii nu mai vor să se îndatoreze pentru o petrecere de o noapte și caută diverse soluții în acest sens.

Cum să organizezi o nuntă pe bani puțini. Foto: Shutterstock

S-a creat o adevărată discuție pe platforma Reddit, după ce un român a cerut sfaturi care să-l ajute să-și organizeze nunta, dar fără a se împrumuta. Nu-și dorește lux, ci doar bun gust, iar alți internauți au sărit în ajutor cu sfaturi și și-au împărtășit propriile experiente.

Cum să-ți organizezi nunta fără să te îndatorezi

Costurile ridicate ale evenimentelor din ziua de azi au stârnit o dezbatere aprinsă pe platforma Reddit. Un român caută cele mai bune strategii pentru organizarea unei nunți, în așa fel încât să nu fie nevoit să se împrumute.

„Guys, cum organizezi o nuntă frumoasă fără să vinzi un rinichi pentru ea? Am văzut cât de scumpe au devenit nunțile și mă întreb dacă mai e posibil să faci una decentă. Vreau să fie ceva frumos, nu luxos, și să nu fie nevoie totuși să sacrific economiile pe următorii 5 ani”, se arată în postarea unui român de pe Reddit.

Oamenii nu mai rămân „pe plus” după nuntă

Secțiunea de comentarii s-a umplut rapid. Unul dintre internauți a sugerat să se rezume la cununia civilă și la o petrecere la care să fie invitați doar cei apropiați. Cu toate acestea, altcineva susține că a făcut acest lucru și nu este chiar așa o mare „afacere”.

„Și nici asa nu-ți scoți toți banii. Am făcut acum 2 ani exact ce ai spus tu și dacă nu erau părinții care sa dea "dar" mai mare ieșeam în paguba cu 50% din total. Dar măcar nu a fost o suma mare, 3000€ cu totul”.

În același timp, altcineva a intervenit și a susținut că acest eveniment ar trebui să fie făcute „de drag”, fără a aștepta mii de euro la dar pentru a putea, apoi, să-ți scoți banii. Oamenii mai susțin că nu prea au mai auzit situații în care mirii să rămână și cu bani din urma acestui eveniment

„Ce snobism! Nunțile ar trebui să se facă de drag pentru oamenii apropiați și fără să te aștepți la mii de lei din partea lor! Nu să faceți nunți pe figuri și așteptați să treacă nunta să plătiți restaurantul”, se arată într-un comentariu.

Cu ce strategii vin românii pentru o nuntă care să nu coste o avere

Au fost și persoane care au oferit sfaturi clare despre cum să-ți organizezi nunta în așa fel încât să nu cheltui peste puterile tale. Astfel, un internaut susține că pentru acest eveniment a ales pe soliști nu atât de cunoscuți, iar fotografii erau la început de carieră. Cu toate acestea, cea mai importantă este atmosfera.

„La muzică, la ultimul meu eveniment, eu am mers pe soliști no name, sau în creștere (căutat pe YouTube, ascultat, etc.). Cu cât sunt mai populari (au mai multe vizualizări, like uri pe Facebook), cu atât sunt mai scumpi. De exemplu, găsisem o fată care cânta superb, la început de carieră… dar era ocupată în data mea. Am mers pe altceva din același range și a ieșit foarte fain.

Fotografii, de asemenea, ce sunt la început de carieră. Vezi ce au mai făcut pe la alte evenimente și dacă îți place, îi iei. Așa am luat fotografii de la cununie. Am plătit 2000 de lei în 2023. La finalul evenimentului mai ca îi dădeam afară din sală… ei voiau să mai facă poze. Mi-au plăcut extrem de mult și pozele de la ei (mai mult decât la nunta propriu zisă unde am zis să iau ceva de fițe…), și i-am și recomandat la alte evenimente din familie (și iar au făcut o treabă excelentă).

Iar ca sfat… evenimentele ies fain dacă sunt mereu oameni pe ringul de dans. Asta e ce contează cel mai mult. Fie ai tu inițiativă, fie vorbești cu niște rude pe care le știi mai petrecărețe sa se bage în față când ringul de dans e gol. Oameni pe ringul de dans scot alți oameni la dans”.

Altcineva susține că a optat pentru ceva mai clasic, organizând evenimentul la căminul cultural din localitate pentru suma de 1.700 de lei. Mâncarea a fost pregătită și livrată de o pensiune din apropiere, iar tot ce ține de decor și fotografii a găsit tot prin împrejurimi.

Un alt român susține că a făcut o nuntă de zi la care toată lumea s-a distrat și pentru care nu a cheltuit o avere. Tot ceea ce a făcut a fost să economisească bani înainte de eveniment.

„Noi am încercat să punem banii pentru poze/ video, prăjituri, muzică, etc. deoparte înainte de nuntă, astfel încât la final să rămână doar sala (mâncarea, ospătari, doamnele de la curățenie) de plătit. A fost o nuntă simplă, dar fiecare invitat s-a distrat. Spun simplă în ideea ca am avut prăjituri pe masă, a fost doar decorul oferit de la sala de evenimente, fără photocorner și toate cele. În schimb, am adus un coniac scump, muzica și mâncare bună. Deși a fost nuntă de zi, aproape fiecare invitat a spus la plecare ca de mult nu s-a simțit atât de bine la o nuntă. Deși ne-am permis din punct de vedere financiar să ne facem orice plăcere, am ales o nuntă simplă și în același timp elegantă și a ieșit grozav”.

Și o altă persoană a recomandat ca banii să fie strânși din timp și să nu cheltuie mult pe lucruri inutile. „Strângi niște bănuți o perioadă ca să poți plăti avansuri și, ideal, o parte dintre furnizori. Noi așa am făcut pentru a nu fi stresați ca nu ne 'scoatem' cheltuiala în ziua nunții și totul a fost bine.

Alegi unde să cheltuiești mai mult, de exemplu e mai important să ai un meniu bun și muzică de calitate (orice ar însemna asta pentru voi, fie că e vorba de formație sau DJ) decât să ai nu știu câte momente "speciale", baruri de înghețată, trabucuri, etc. Pentru invitați o să fie totuna dacă iei aranjamente din flori naturale sau artificiale”.