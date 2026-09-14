 Nunta în care fiecare gram a contat. Mirii au pregătit un meniu special pentru invitații pasionați de fitness: „În loc de o bruschetă, am pus o rondea de orez expandat”
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Nunta în care fiecare gram a contat. Mirii au pregătit un meniu special pentru invitații pasionați de fitness: „În loc de o bruschetă, am pus o rondea de orez expandat”

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Doi campioni la fitness din Timișoara au organizat o nuntă atipică, cu un meniu cântărit la gram și calculat nutrițional. Fără sarmale sau alcool, invitații sportivi au primit preparate slabe caloric, shot-uri din aminoacizi și prăjituri proteice, menite să nu le strice forma pentru campionate. 

Meniu de nuntă atipic la Timișoara
Meniu de nuntă atipic la Timișoara Foto: MELiKE BENLi

Nunțile din România sunt renumite pentru mesele îmbelșugate și miile de calorii consumate până în zori, însă o nuntă recentă din Timișoara a rescris complet regulile clasice. Doi tineri îndrăgostiți, ambii sportivi de elită, au demonstrat că un eveniment festiv poate respecta cu sfințenie disciplina din sala de forță. 

Cum a arătat meniul 

Mirii, Narcisa și Cristian, sunt nume grele în sportul de performanță: ea este vicecampioană mondială și multiplă campioană națională și europeană la fitness, iar el deține titlul de campion absolut al României la culturism.

„În momentul în care am anunţat invitaţii că avem această opţiune, au fost câteva persoane, nesportive, care au optat pentru meniul de dietă. Experiența pe care am acumulat-o ca sportivi ne-a fost de mare folos pentru organizarea acestui eveniment", au declarat mirii.  

Cum marea majoritate a nuntașilor provine din lotul național, meniul obișnuit a fost exclus din start. În loc de cinci feluri grele de mâncare, meniul a fost restrâns la trei preparate atent selecționate: gustare rece, file de cod cu legume la grătar și piept de pui la cuptor cu orez și cartofi.

Astfel, la gustarea rece, feliile de pâine sau clasicele bruschete au fost înlocuite cu rondele de orez expandat, alături de 80 de grame de piept de pui la grătar, șase bucăți de mini mozzarella degresată, trei roșii cherry și ton în suc propriu.

„Avem piept de pui, l-am tras un pic la grătar, 80 de grame. În loc de o bruschetă, am pus o rondea de orez expandat, ca să fie mult mai slab în calorii" a mărturisit bucătarul, potrivit Observator.

Întregul preparat a totalizat fix 646 de calorii, 71 de grame de proteine, 25 de carbohidrați și 30 de grăsimi, fără pic de ulei sau sosuri ascunse.

„Am mai avut meniuri în totalitate vegane sau vegetariene, dar din acestea sa fie cântărite strict, proteinele atât, legume, fără pic de ulei, am degustat, foarte bune", spune Carmen Costil, proprietar locaţie.   

Candy bar cu proteine și shot-uri din aminoacizi 

Zona de dulciuri a respectat aceeași rigoare sportivă: candy bar-ul a pus la dispoziție tiramisu și brioșe proteice fără zahăr, dotate chiar cu propriile cântare de bucătărie pentru monitorizare.

La bar, shot-urile tradiționale de alcool au fost substituite cu băuturi pe bază de aminoacizi dedicate refacerii musculare, iar tortul a fost creat exclusiv pe bază de fructe proaspete.

Nutriționiștii au salutat inițiativa, remarcând că o masă clasică de nuntă poate depăși cu ușurință 4.000–5.000 de calorii, o cantitate riscantă pentru sportivii care urmează să urce pe scenă la Campionatele Mondiale din Spania.

„Este greu, dar știm ca ne pregătim pentru un concurs important, cel mai important pentru cariera noastră de sportivi si atunci merita tot efortul. Mi-am împărțit mesele ca să am destula mâncare ți pe parcursul zilei, si sa ma pot bucura si aici de meniul special pe care il avem", spun invitaţii.  

Pentru invitații din sală, evenimentul a reprezentat ocazia ideală de a sărbători fără să își pericliteze forma fizică, ringul de dans transformându-se pe loc într-o veritabilă sesiune de cardio.

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