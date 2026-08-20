Doi români au testat bufetul de lux din Las Vegas unde mănânci cât poți: sarmale, crabi și homari la discreție: „Cât am rezistat?”

După șase ani de la prima lor vizită cu buget de criză, vloggerii de la „HaiHui în doi” s-au întors în Las Vegas. Cei doi au testat renumitul Bacchanal Buffet de la Caesars Palace, achitând 189 de dolari pentru două persoane, și au încheiat ziua la un concert Backstreet Boys.

Contrastul dintre începuturile modeste și călătoriile din prezent a fost tema centrală a noului vlog semnat de creatorii „HaiHui în doi”.

Vloggerii au refăcut traseul locurilor vizitate cândva cu resurse limitate și au marcat schimbarea cu două experiențe de top: un festin culinar la cel mai renumit bufet all-you-can-eat din America și un concert al trupei copilăriei lor, Backstreet Boys, în celebra arenă The Sphere.

Răsfăț culinar la Bacchanal Buffe

Celebrul restaurant din cadrul Caesars Palace le-a oferit celor doi călători o experiență de lux, de la primirea realizată de personal până la diversitatea impresionantă a preparatelor.

Pentru accesul la bufetul all-inclusive, nota de plată a fost de 189 de dolari pentru două persoane, băuturile alcoolice fiind taxate separat (aproximativ 16 dolari pentru un pahar de vin și 17 dolari pentru un cocktail mojito).

Vloggerii au comparat atmosfera din interior cu cea a unei croaziere de lux, având la dispoziție o varietate uriașă de opțiuni culinare grupate pe zone tematice.

Zona de bufet a inclus o varietate uriașă de opțiuni, de la fructe de mare precum homar, stridii proaspete și creveți, calamar, până la stații dedicate bucătăriei internaționale cu preparate mexicane, italiene și rață în stil chinezesc.

Nu au lipsit nici surprizele culinare neașteptate, cum ar fi o secțiune cu sarmale, alături de platouri cu fructe exotice și vitrine generoase pline cu deserturi fine.

1/5 Sarmale în Las Vegas/ sursa captură Youtube

Nostalgie și spectacol futurist: concert Backstreet Boys la The Sphere

După festinul culinar, cei doi au completat ziua cu un eveniment muzical de excepție. Fanii declarați ai formației cu care au crescut, vloggerii au asistat la concertul trupei Backstreet Boys, desfășurat în avangardista clădire The Sphere.

Revenirea în Nevada a fost un prilej de reflecție asupra evoluției lor din ultimii șase ani, subliniind cât de mult s-au transformat proiectele și posibilitățile lor de călătorie în timp.

Sursa Youtube