 Sâmbăta Morților 2027: Ce le este interzis credincioșilor să facă în această zi. Superstiții de Moșii de Toamnă
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Sâmbăta Morților 2027: Ce le este interzis credincioșilor să facă în această zi. Superstiții de Moșii de Toamnă

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În calendarul creștin-ortodox, sâmbătă, 7 noiembrie 2026, este rânduită pomenirea de obște a celor trecuți la cele veșnice, sărbătoare cunoscută în popor drept Moșii de toamnă.

Moșii de Iarnă, ziua în care se respectă mai multe tradiții
Moșii de Iarnă, ziua în care se respectă mai multe tradiții Foto: arhivă

 Denumirea de „Moși” își trage rădăcinile direct din cuvântul „strămoși”, amintindu-ne de rădăcinile noastre și de toți cei din generațiile trecute ale familiei — părinți, bunici, străbunici și rude. Biserica a rânduit ziua de sâmbătă pentru aceste pomeniri deoarece este ziua liturgică dedicată special celor adormiți.

Ce nu se face în Sâmbăta Morților, pe 7 noiembrie

Tradiția populară impune o serie clară de restricții menite să asigure liniștea sufletelor pomenite și armonia în familie:

  • Măturatul și aruncatul gunoiului: În această zi este strict interzis să mături prin casă sau prin curte, existând credința că praful ridicat ar ajunge direct în ochii celor adormiți. De asemenea, gunoiul nu se scoate din locuință, pentru a nu risipi liniștea căminului.
  • Spălatul rufelor și muncile grele: Femeile evită cu strictețe să spele haine de Sâmbăta Morților. Treburile grele ale gospodăriei sunt oprite; bătrânii satelor avertizau că cine lucrează din greu în această zi va ajunge să „tremure precum piftia” sau va atrage ghinionul asupra casei pe parcursul întregului an.
  • Certurile și vorbele urâte: Păstrarea păcii este esențială. Nu ai voie să te cerți, să porți ranchiună, să jignești sau să rostești cuvinte grele. Ziua este închinată recunoștinței, iertării și rugăciunii.
  • Petrecerile și zgomotele puternice: Sunt oprite complet manifestările zgomotoase, petrecerile sau chiotele, datina cerând reculegere și respect solemn pentru cei plecați pe drumul veșniciei, potrivit jurnalul.ro.

Alte superstiții cu ocazia Moșilor de toamnă

Alături de interdicțiile legate de curățenie și comportament, credințele străvechi menționează o serie de semne și obiceiuri care trebuie îndeplinite fără abatere:

  • Aprinderea lumânărilor la morminte și la biserică: Se crede că lumânarea aprinsă este călăuza sufletului. Dacă nu se aprind lumânări pentru cei adormiți, se spune că spiritele lor vor rămâne rătăcite în întuneric și vor suferi de frig pe lumea cealaltă.
  • Consumarea pomenii în aceeași zi: Mâncarea primită de sufletul morților nu trebuie lăsată pe a doua zi. Se spune din bătrâni că piftia sau celelalte alimente oferite la parastas trebuie mâncate în cursul aceleiași zile, altfel vremea se va strica brusc, aducând vijelii și frig timpuriu.
  • Nu se dă foc sau cărbuni din vatră: În tradiția arhaică, nu este bine să împrumuți nimănui jăratic, foc sau cărbuni aprinși din gospodărie. Se consideră că procedând astfel dai din casă norocul, sporul și căldura căminului către cei din lumea de dincolo.

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