Berea, un pericol ascuns pentru sănătatea bărbaților? Ce se întâmplă cu testosteronul și potența când consumul devine un obicei

O bere după serviciu sau câteva pahare în weekend pot părea obiceiuri inofensive. Însă consumul regulat și în cantități mari de alcool poate avea efecte importante asupra organismului masculin, inclusiv asupra echilibrului hormonal și funcției sexuale. Un medic urolog-androlog atrage atenția asupra berii și a unor compuși din hamei, dar cât de mare este, în realitate, pericolul pentru testosteron și potență?

Berea, un pericol ascuns pentru sănătatea bărbaților? Foto: arhiva

Berea este adesea percepută drept o alternativă mai puțin nocivă la băuturile spirtoase. Are o concentrație mai mică de alcool, este consumată frecvent în contexte sociale și, pentru mulți bărbați, face parte din rutina de relaxare. Totuși, această percepție poate ascunde un risc important: cantitatea totală de alcool ingerată.

Potrivit medicului urolog-androlog Almaz Rahimov, citat de publicația Doctorul Zilei, berea merită o atenție deosebită din perspectiva sănătății masculine. Printre motivele invocate se numără compușii vegetali din hamei, care pot interacționa cu mecanismele hormonale ale organismului.

Cu toate acestea, specialiștii subliniază că nu există suficiente dovezi pentru a afirma că berea este mai periculoasă decât toate celelalte băuturi alcoolice. Riscurile sunt influențate în principal de cantitatea de alcool consumată, frecvența consumului și starea de sănătate a fiecărei persoane.

1. De ce a intrat berea în atenția medicilor când vine vorba despre sănătatea masculină

Unul dintre motivele pentru care berea a fost asociată cu posibile modificări hormonale este hameiul, ingredientul vegetal utilizat în procesul de fabricare.

Acesta conține substanțe numite fitoestrogeni, compuși de origine vegetală care pot interacționa cu receptorii estrogenici din organism. Printre aceștia se numără și 8-prenilnaringenina, un fitoestrogen cu activitate estrogenică studiată de cercetători.

Prezența acestor substanțe a ridicat întrebări cu privire la posibila influență asupra echilibrului hormonal masculin.

Totuși, există o diferență importantă între identificarea unor compuși cu activitate estrogenică în hamei și demonstrarea unui efect clinic semnificativ asupra bărbaților care consumă bere.

Cu alte cuvinte, nu există dovezi solide că un consum obișnuit de bere determină automat scăderea testosteronului sau apariția disfuncției erectile. În schimb, consumul excesiv de alcool este deja asociat cu efecte negative documentate asupra sistemului reproducător masculin.

2. Testosteronul poate scădea din cauza consumului excesiv de alcool

Testosteronul este principalul hormon sexual masculin și contribuie la menținerea libidoului, dezvoltarea masei musculare, sănătatea oaselor și producerea spermatozoizilor.

Nivelul acestui hormon este influențat de mai mulți factori, printre care vârsta, somnul, alimentația, greutatea corporală și starea generală de sănătate.

Alcoolul consumat în cantități mari poate perturba funcționarea sistemului endocrin și mecanismele prin care organismul produce și reglează testosteronul.

Expunerea repetată la alcool poate afecta inclusiv funcția testiculară și procesele implicate în producerea hormonilor sexuali.

Potrivit Institutului Național pentru Abuzul de Alcool și Alcoolism din SUA (NIAAA), consumul cronic excesiv poate avea consecințe asupra sănătății reproductive masculine.

Printre efectele posibile se numără:

scăderea nivelului de testosteron;

afectarea producerii spermatozoizilor;

reducerea fertilității;

modificări ale libidoului;

dezechilibre hormonale.

Este important de reținut că aceste efecte sunt asociate în special consumului excesiv și de lungă durată, nu unei singure beri consumate ocazional.

3. Cum poate influența berea potența și funcția erectilă

Problemele de erecție nu au întotdeauna o singură cauză. Funcția erectilă depinde de buna colaborare dintre sistemul nervos, circulația sanguină, vasele de sânge și mecanismele hormonale.

Alcoolul poate afecta mai multe dintre aceste componente.

Pe termen scurt, consumul unei cantități mari de alcool poate încetini activitatea sistemului nervos și poate îngreuna obținerea sau menținerea unei erecții.

Pe termen lung, consumul excesiv poate contribui la apariția unor probleme cardiovasculare, metabolice și hormonale care cresc riscul disfuncției erectile.

De asemenea, scăderea testosteronului poate influența dorința sexuală, chiar dacă nu reprezintă singura explicație pentru dificultățile de erecție.

Prin urmare, bărbații care observă o diminuare persistentă a libidoului sau probleme de potență ar trebui să ia în calcul și obiceiurile legate de consumul de alcool.

4. De ce două beri pot însemna mai mult alcool decât pare

Faptul că berea are un procent de alcool mai mic decât whiskyul sau vodca nu înseamnă automat că este mai puțin nocivă în orice cantitate.

Contează cât alcool pur ajunge efectiv în organism.

De exemplu:

500 ml de bere cu 5% alcool conțin aproximativ 20 de grame de alcool pur;

50 ml de băutură spirtoasă cu 40% alcool conțin aproximativ 16 grame de alcool pur.

Așadar, o singură sticlă mare de bere poate furniza o cantitate de alcool mai mare decât o porție mică de băutură spirtoasă.

Problema apare mai ales atunci când consumul se repetă frecvent sau când sunt băute mai multe beri într-un interval scurt.

De aceea, evaluarea riscurilor nu trebuie făcută doar în funcție de tipul băuturii, ci și de cantitatea totală de etanol consumată.

5. Berea și alcoolul cresc riscul de cancer. Ce spun specialiștii

Un alt motiv de îngrijorare este legătura dintre consumul de alcool și apariția anumitor forme de cancer.

Organizația Mondială a Sănătății clasifică alcoolul drept substanță cancerigenă pentru oameni. Consumul de băuturi alcoolice este asociat cu cel puțin șapte tipuri de cancer:

cancer al cavității bucale;

cancer faringian;

cancer laringian;

cancer esofagian;

cancer hepatic;

cancer colorectal;

cancer mamar.

Riscul este influențat de cantitatea de alcool consumată și poate crește odată cu expunerea.

Un aspect important este că nu doar băuturile spirtoase sunt asociate cu aceste efecte. Berea și vinul conțin, la rândul lor, alcool etilic, iar organismul metabolizează etanolul indiferent de băutura din care provine.

Prin urmare, alegerea berii în locul unei băuturi spirtoase nu elimină riscurile asociate consumului de alcool.

6. Ce efecte poate avea consumul frecvent de bere asupra ficatului și inimii

Ficatul este principalul organ responsabil de metabolizarea alcoolului. Atunci când este expus în mod repetat la cantități mari, poate dezvolta modificări care evoluează treptat.

Printre cele mai importante consecințe se numără:

Steatoza hepatică alcoolică - acumularea excesivă de grăsime în celulele ficatului, care poate apărea în urma consumului repetat de alcool.

Hepatita asociată alcoolului - o reacție inflamatorie care poate afecta funcționarea ficatului și poate deveni severă.

Ciroza hepatică - o afecțiune avansată, caracterizată prin cicatrizarea țesutului hepatic și deteriorarea funcției organului.

Nici sistemul cardiovascular nu este ferit de efectele alcoolului.

Consumul excesiv poate favoriza creșterea tensiunii arteriale, apariția tulburărilor de ritm cardiac și dezvoltarea cardiomiopatiei asociate alcoolului.

Aceste probleme pot avea, la rândul lor, consecințe asupra circulației sanguine și funcției erectile.

7. Berea deshidratează? Ce efect are asupra rinichilor

Alcoolul influențează mecanismele hormonale care controlează echilibrul apei în organism. Mai exact, poate reduce temporar efectul hormonului antidiuretic, ceea ce determină rinichii să elimine mai multă apă prin urină.

Acesta este motivul pentru care consumul de bere poate fi urmat de urinări mai frecvente.

În anumite situații, efectul diuretic poate contribui la deshidratare și la apariția unor dezechilibre electrolitice.

Deși berea conține apă, nu trebuie considerată o metodă sănătoasă de hidratare și nici o băutură care „curăță” rinichii.

Persoanele cu afecțiuni renale sau cardiovasculare ar trebui să discute cu medicul despre eventualele riscuri ale consumului de alcool, mai ales dacă urmează tratamente medicamentoase.

8. Există o cantitate de bere care nu afectează sănătatea?

Nu există un nivel de consum de alcool care să poată fi considerat complet lipsit de riscuri pentru sănătate. Organizația Mondială a Sănătății atrage atenția în special asupra legăturii dintre alcool și cancer.

În general, cu cât cantitatea consumată este mai mică, cu atât expunerea la riscurile asociate alcoolului este mai redusă. Evitarea completă a alcoolului oferă cea mai mare protecție față de efectele sale directe.

Pentru bărbații care obișnuiesc să consume bere zilnic, reducerea frecvenței și a cantităților poate reprezenta un pas important pentru sănătate.

De asemenea, scăderea libidoului, oboseala persistentă, dificultățile de erecție sau modificările funcției reproductive nu ar trebui puse automat pe seama vârstei. Aceste simptome pot avea cauze hormonale, metabolice, cardiovasculare sau psihologice și necesită, atunci când persistă, o evaluare medicală.