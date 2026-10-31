 Motivul pentru care nu e bine să ai o salcie în curte. Ce spun tradițiile și ce probleme poate crea
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Motivul pentru care nu e bine să ai o salcie în curte. Ce spun tradițiile și ce probleme poate crea

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Salcia este apreciată pentru aspectul său elegant și pentru umbra generoasă pe care o oferă, însă mulți oameni evită să planteze o salcie în curte din cauza superstițiilor și a problemelor practice pe care le poate provoca.

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Foto: arhivă

De-a lungul timpului, acest arbore a fost asociat atât cu simboluri religioase, cât și cu diverse credințe populare legate de tristețe, singurătate sau ghinion.  

Salcia aduce ceartă în casă

Mulți români aleg să planteze o salcie în curte datorită aspectului său spectaculos și umbrei generoase pe care o oferă. Cu toate acestea, de-a lungul timpului s-au păstrat numeroase credințe populare care spun că nu este bine să ai o salcie atât de aproape de casă.

În tradiția populară, salcia este asociată adesea cu tristețea și melancolia. Ramurile lungi și pletoase ale arborelui au făcut ca acesta să fie legat simbolic de lacrimi și de perioadele dificile din viață.

În unele zone ale țării se spune că o salcie plantată în apropierea gospodăriei poate atrage necazuri, certuri sau stări de apăsare sufletească. Totuși, aceste credințe fac parte din folclor și nu au o explicație științifică.

Salcia are și o importantă valoare simbolică și religioasă. În tradiția creștină, ramurile sale sunt sfințite de Florii și sunt asociate cu protecția casei și binecuvântarea familiei.

Motive practice pentru a nu planta o salcie

Există însă și motive practice care îi determină pe mulți proprietari să evite plantarea unei salcii în curte. Arborele dezvoltă un sistem radicular foarte puternic și extins, capabil să caute surse de apă pe distanțe considerabile.

Din această cauză, rădăcinile pot afecta conductele, sistemele de drenaj, aleile pavate sau chiar fundațiile construcțiilor aflate prea aproape.

Un alt aspect de luat în calcul este faptul că salcia preferă zonele umede și consumă cantități importante de apă. În perioadele secetoase, arborele poate concura cu celelalte plante din grădină pentru resursele disponibile.

De asemenea, ramurile sale lungi sunt sensibile la vânturile puternice și se pot rupe mai ușor în timpul furtunilor.

Există și avantaje dacă ai o salcie în curte?

Deși multe persoane evită să planteze o salcie în curte din cauza superstițiilor sau a problemelor pe care le poate provoca sistemul său radicular, arborele are și numeroase avantaje care îl transformă într-o alegere atractivă pentru grădini spațioase.

Unul dintre cele mai mari beneficii este umbra generoasă pe care o oferă. Salcia crește rapid și dezvoltă o coroană bogată, capabilă să creeze un spațiu răcoros în timpul verilor toride. Din acest motiv, mulți proprietari aleg să o planteze în zonele de relaxare ale grădinii, unde poate oferi protecție naturală împotriva soarelui.

În plus, salcia este considerată unul dintre cei mai spectaculoși arbori ornamentali. Ramurile sale lungi și elegante, care coboară spre pământ, oferă un farmec aparte oricărei curți și pot transforma complet aspectul unei grădini. În apropierea unui iaz sau a unei surse de apă, efectul decorativ este și mai impresionant.

Un alt avantaj este ritmul rapid de creștere. Comparativ cu alte specii de arbori, salcia se dezvoltă într-un timp relativ scurt, ceea ce înseamnă că proprietarii nu trebuie să aștepte zeci de ani pentru a beneficia de umbra și frumusețea ei.

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