 A apărut o aplicație care îți arată vechimea în muncă și îți estimează pensia. Platforma permite și descărcarea unor documente, direct de pe telefon
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A apărut o aplicație care îți arată vechimea în muncă și îți estimează pensia. Platforma permite și descărcarea unor documente, direct de pe telefon

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Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) pune la dispoziția utilizatorilor aplicația MyCNPP, prin care aceștia își pot verifica informațiile despre pensie, pot consulta stagiul de cotizare și pot estima valoarea viitoare a pensiei. Platforma permite și descărcarea unor documente oficiale, precum și transmiterea cererilor către casele teritoriale de pensii, direct de pe telefon. 

A apărut o aplicație care îți arată vechimea în muncă și îți estimează pensia
A apărut o aplicație care îți arată vechimea în muncă și îți estimează pensia Foto: arhiva

Aplicația MyCNPP este destinată atât pensionarilor, cât și persoanelor care contribuie la sistemul public de pensii. Prin intermediul serviciilor digitale, utilizatorii pot accesa informațiile personale, pot consulta documente din evidențele instituției și pot urmări stadiul solicitărilor transmise online, fără să fie necesară deplasarea la ghișeu pentru fiecare operațiune.

Autentificarea se poate face cu adresa de e-mail și parola sau prin intermediul identității digitale ROeID. Pentru persoanele care nu au încă un cont, există mai multe variante de înregistrare, în funcție de instrumentele de identificare electronică disponibile.

De unde descarci aplicația MyCNPP

Aplicația oficială MyCNPP poate fi instalată pe telefoanele cu Android și iOS, prin intermediul magazinelor Google Play și App Store.

Pentru a o identifica, utilizatorii trebuie să caute denumirea „MyCNPP” și să verifice dacă dezvoltatorul afișat este Casa Națională de Pensii Publice. După instalare, accesul la serviciile personale se realizează prin autentificarea în cont.

Aplicația oferă acces mobil la serviciile electronice ale Spațiului Privat Virtual (SPV) administrat de CNPP. Astfel, utilizatorii pot consulta date despre drepturile de pensie, pot genera rapoarte și pot transmite solicitări către instituție de oriunde au acces la internet.

Cum îți creezi un cont MyCNPP

Pentru înregistrarea în sistemul CNPP sunt disponibile trei variante: utilizarea identității digitale ROeID, transmiterea unei cereri semnate cu un certificat digital calificat sau înregistrarea printr-o solicitare care presupune prezentarea la ghișeu.

1. Înregistrarea prin ROeID

Persoanele care au deja un cont ROeID activ pot utiliza această metodă pentru identificare electronică. La prima autentificare, contul din Spațiul Privat Virtual al CNPP este creat pe baza datelor de identificare disponibile în sistemul național de identificare electronică.

2. Înregistrarea cu un certificat digital calificat

O altă posibilitate este completarea cererii de acces și semnarea acesteia cu un certificat digital calificat. Solicitarea este transmisă electronic către casa teritorială de pensii competentă, în funcție de domiciliul persoanei.

Cererea este analizată de instituție, iar procedura poate fi parcursă fără deplasarea la sediu.

3. Înregistrarea prin prezentarea la ghișeu

Persoanele care nu utilizează ROeID sau un certificat digital calificat pot opta pentru procedura care implică depunerea unei solicitări și semnarea documentelor în fața reprezentanților instituției.

După completarea și transmiterea formularului, solicitantul primește un număr de înregistrare și trebuie să se prezinte la casa teritorială de pensii pentru semnarea olografă.

Indiferent de metoda aleasă, este important ca adresa de e-mail asociată contului să fie cea a titularului. Aceasta este utilizată pentru comunicările oficiale legate de solicitările și drepturile de pensie.

Ce informații despre pensie poți verifica în MyCNPP

Prin intermediul aplicației, utilizatorii pot consulta mai multe categorii de informații și documente din evidențele Casei Naționale de Pensii Publice.

Printre funcțiile disponibile se numără:

  • Verificarea stagiului de cotizare, pentru consultarea perioadelor înregistrate în sistemul public de pensii;
  • Generarea rapoartelor privind punctajele realizate, utile pentru verificarea informațiilor care contribuie la stabilirea pensiei;
  • Consultarea cărții de muncă scanate, acolo unde documentul este disponibil în evidențele instituției;
  • Accesarea informațiilor din decizia de pensionare, pentru persoanele care au deja stabilite drepturi de pensie;
  • Verificarea informațiilor despre Pilonul II, în limitele datelor disponibile în platformă;
  • Descărcarea talonului electronic de pensie, pentru pensionarii care primesc drepturile în cont bancar.

Rapoartele pot fi generate în format PDF și sunt semnate electronic de CNPP. Documentele obținute rămân disponibile în istoricul contului, astfel încât utilizatorii să le poată consulta sau descărca ulterior.

Cum estimezi valoarea viitoarei pensii cu simulatorul CNPP

Una dintre funcțiile utile pentru persoanele care încă lucrează este simulatorul de pensie. Instrumentul permite realizarea unei estimări pornind de la stagiul de cotizare înregistrat în sistemul CNPP.

Utilizatorul poate introduce și alte perioade relevante, precum stagii din trecut care trebuie luate în calcul, perioade de cotizare cumpărate sau intervale viitoare, pentru a observa cum se modifică rezultatul estimării.

Simulatorul oferă informații orientative despre drepturile de pensie și momentul în care acestea ar putea fi solicitate, în funcție de datele introduse și de informațiile disponibile.

Pe site-ul instituției, funcția este prezentată prin mesajul: „Estimează când și în ce condiții te poți pensiona”.

Cum trimiți cereri online către Casa de Pensii

MyCNPP permite transmiterea electronică a solicitărilor către casa teritorială de pensii competentă. Pentru a depune o cerere, utilizatorul trebuie să selecteze formularul corespunzător, să completeze informațiile solicitate, să atașeze documentele necesare și să transmită solicitarea.

Serviciile acoperă mai multe domenii, printre care:

  • cereri referitoare la pensii;
  • solicitări pentru bilete de tratament;
  • cereri privind ajutorul de deces;
  • solicitări legate de pensiile internaționale;
  • sesizări privind accidentele de muncă și bolile profesionale.

După transmitere, utilizatorii pot accesa secțiunea „Istoric cereri”, unde pot verifica stadiul soluționării solicitărilor. Dacă instituția cere informații sau documente suplimentare, acestea pot fi transmise prin intermediul platformei, potrivit procedurii aplicabile.

În aceeași aplicație sunt disponibile funcții pentru transmiterea petițiilor și sesizărilor, adresarea întrebărilor către un consultant și consultarea informărilor publicate de CNPP sau de instituțiile partenere.

Ce permisiuni poate solicita aplicația MyCNPP

Pentru anumite operațiuni, aplicația poate solicita acces la camera telefonului, la fișiere sau la funcția de notificări.

Aceste permisiuni sunt necesare atunci când utilizatorul trebuie, de exemplu, să încarce documente sau să primească notificări referitoare la serviciile folosite. Potrivit informațiilor prezentate de instituție, permisiunile pot fi gestionate și retrase din setările dispozitivului.

MyCNPP: ce trebuie să știi înainte să folosești aplicația

MyCNPP centralizează servicii digitale care pot simplifica relația cu sistemul public de pensii. Printr-un singur cont, utilizatorii pot verifica vechimea înregistrată, pot consulta documente, pot obține o estimare a pensiei și pot transmite solicitări fără să se deplaseze la sediul instituției pentru fiecare operațiune.

Pentru accesarea informațiilor personale este necesară autentificarea, iar pentru anumite servicii poate fi nevoie de documente suplimentare sau de parcurgerea unei proceduri specifice de înregistrare.

Persoanele care se apropie de vârsta pensionării pot utiliza platforma pentru a verifica datele existente în sistem și pentru a obține o estimare orientativă. În cazul în care observă neconcordanțe în stagiul de cotizare sau în documentele disponibile, este recomandat să solicite clarificări casei teritoriale de pensii competente.

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