Vești bune pentru pensionari! Cine primește ajutoare de până la 500 de lei în decembrie și cu cât ar putea crește pensiile în 2027

Pensionarii cu venituri mici vor primi bani în plus înainte de Crăciun, iar anul viitor ar putea beneficia și de o majorare a pensiilor. Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că indexarea din 2027 ar urma să fie realizată conform legii, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 7,7%. În plus, seniorii cu pensii de până la 3.000 de lei vor primi în luna decembrie jumătate din ajutoarele one-off stabilite la începutul anului.

Ministrul Muncii anunță că pensiile se vor indexa anul viitor Foto: arhiva Click!

Ministrul Muncii a explicat că rectificarea bugetară de urgență a fost esențială pentru asigurarea fondurilor necesare plății pensiilor până la sfârșitul anului. În lipsa acesteia, ar fi putut apărea dificultăți atât în sistemul de pensii, cât și în alte domenii sociale.

„Rectificarea de astăzi este da, și pentru Casa de Pensii și pentru ANOFM. Cu siguranță dacă nu exista un nou guvern care să facă rectificarea ar fi existat probleme și în domeniul social și în domeniul pensiilor și al sănătății”, a spus Florin Manole, potrivit Antena3.

Ce pensionari primesc bani în plus în decembrie

Pensiile vor fi achitate la timp până la finalul anului, iar seniorii cu venituri de până la 3.000 de lei vor beneficia și de o parte din ajutorul financiar acordat de Guvern. Sumele vor fi virate odată cu pensia din luna decembrie și vor varia în funcție de veniturile fiecărui beneficiar.

„Odată cu pensia vine și acel sprijin pentru pensionari, se va primi jumătate din cunatumul stabilit la începutul anului. Avem trei praguri de venit, până la 1.500 de lei pensia, până la 2.000 de lei și până la 3.000 de lei”, a spus Petre Florin Manole.

Ajutoarele vor fi acordate astfel:

Pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi 500 de lei.

Cei cu pensii între 1.501 și 2.000 de lei vor beneficia de 400 de lei.

Seniorii care încasează între 2.001 și 3.000 de lei vor primi 300 de lei.

Pensiile ar urma să fie indexate în 2027

Ministrul Muncii a exclus posibilitatea unei noi înghețări a pensiilor și a dat asigurări că acestea vor fi majorate anul viitor. În prezent, nu există discuții privind împărțirea indexării în două sau trei tranșe și nici despre combinarea acesteia cu ajutoare financiare acordate o singură dată.

„Pensiile se vor indexa, se vor majora, anul viitor. Nu am avut nicio discuție și nu am nicio simulare despre două tranșe sau trei tranșe, sau un mix de one-off cu...

Deocamdată avem un singur scenariu: acela al respectării legii. Nu o să fim doar un trimițător de plicuri cu o formula și cu un calcul. E rolul ministrului Muncii, indiferent cine ar fi sau de la ce partid, să militeze pentru respectarea drepturilor pensionarilor.

Ministrul de Finanțe sau premierul nu m-au întrebat dacă aș accepta o variantă mixtă sau două tranșe sau altceva”, a spus Florin Manole.

Potrivit formulei prevăzute de actuala lege a pensiilor, majorarea ar trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027 și să fie de aproximativ 7,7%, dacă Guvernul aplică integral prevederile legale și nu introduce o nouă derogare.

Articolul 84 stabilește că valoarea punctului de referință se majorează în fiecare lună ianuarie în funcție de rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Pentru indexarea din 2027 sunt luate în calcul datele definitive aferente anului 2025, cunoscute în 2026.

„Începând cu anul următor intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de referinţă se majorează anual, la începutul fiecărui an, în luna ianuarie, cu rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuţi în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică”, scrie în articolul 84 din Legea pensiilor.

Cum a fost calculată majorarea de 7,7%

Procentul estimat pentru indexarea pensiilor rezultă din rata medie anuală a inflației din 2025, de 7,3%, și creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Acesta din urmă a avansat cu 8,1%, ceea ce înseamnă o creștere reală de 0,8%. Conform formulei legale, jumătate din acest procent, respectiv 0,4 puncte procentuale, se adaugă la inflație.

Astfel, calculul este de 7,3% + 0,4% = 7,7%.

Dacă majorarea s-ar aplica integral, pensiile ar putea ajunge la următoarele valori:

O pensie de 3.000 de lei ar crește cu aproximativ 231 de lei, până la 3.231 de lei.

Pentru o pensie de 4.000 de lei, majorarea ar fi de 308 lei, iar venitul lunar ar ajunge la 4.308 lei.

O pensie de 5.000 de lei ar crește cu 385 de lei, până la 5.385 de lei.

Guvernul pregătește bugetul pentru 2027

În paralel, Ministerul Finanțelor lucrează la proiectul bugetului pentru anul viitor. Autoritățile și-au exprimat dorința ca acesta să fie adoptat înainte de începutul lui 2027, însă calculele sunt complicate, în condițiile în care România se apropie de finalizarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că bugetul trebuie construit astfel încât să asigure fondurile necesare pentru protejarea persoanelor vulnerabile și continuarea investițiilor, fără să afecteze stabilitatea economică. Oficialul a precizat și că nu își dorește o creștere a taxelor.

„Va fi un buget complicat de construit, pierdem 1,5 puncte procentuale din PIB PNRR și trebuie să acceptăm că pot fi și astfel de momente când trebuie să ne bazăm și pe noi înșine, nu neapărat pe fonduri europene. Anul viitor este între două cicluri: finalizarea PNRR, dar noul cadru financiar începe din 2028. (...) Am fost întrebat de taxe. Nu îmi doresc să crească taxele și asta e o chestiune pe care am repetat-o.

Îmi doresc să avem resurse pentru protecția celor vulnerabili, pentru investiții în 2027, pentru finalizarea proiectelor deja începute, dar trebuie să o facem într-un mod responsabil, astfel încât să fim siguri că ratingul este intact și să fim siguri că asigurăm premisele pentru relansarea economică în 2027”, a spus Nazare.

La rândul său, premierul Luca Niculescu a transmis că Executivul nu intenționează să majoreze taxele și impozitele și nici să introducă unele noi în 2027.