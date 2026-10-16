„Taxe-surpriză și bacșișuri cerute de la obraz!” Corina Caragea, dezvăluiri despre experiența din New York

Corina Caragea este într-o vacanță continuă. Aceasta și-a luat o lună de concediu, în care se bucură de cele mai frumoase lucruri ale vieții. Prezentatoarea a povestit și despre experiența trăită în New York.

Experiența Corinei Caragea din New York. Foto: Instagram

Vedeta a povestit cu urmăritorii săi din mediul online sentimentul pe care i-l lasă New York de fiecare dată când vizitează acest oraș. Nu este la prima sa vacanță aici, însă Corina Caragea se declară impresionată de fiecare dată. Cu toate acestea, a menționat și lucrurile mai puțin frumoase.

Corina Caragea, despre experiența din New York

Prezentatoarea de la Pro TV nu este pentru prima dată în New York și a menționat faptul că a fost acolo în toate anotimpurile, deci, cumva, a avut imagini ușor diferite asupra orașului. Aceasta este, în continuare, impresionată de clădirile imense și de senzația pe care străzile mari i-o oferă.

„New York e orașul cu care am o relație de love & hate. Am fost de multe ori, l-am văzut în toate anotimpurile și încă reușește să mă surprindă. Mă fascinează mozaicul cultural, contrastele lui, străzile care sunt adevărate scene, competitivitatea, zgârie-norii care mă fac să mă simt atât de mică și spectacolele de pe Broadway care mă lasă fără cuvinte”, a povestit Corina Caragea.

Despre bacșiș și costurile ascunse

Cu toate acestea, vedeta a subliniat și lucrurile mai puțin plăcute din călătoriile ei în New York. Ca orice altă destinație, există și dezavantaje, iar Corina Caragea a menționat faptul că prețurile sunt tot mai mari, zgomotul este extrem de ridicat, iar unele costuri ascunse și tips-uri impuse pot strica, uneori, experiența.

„Nu pot să ignor faptul că toate sunt pe un fundal atât de zgomotos, agresiv vizual, auditiv și olfactiv. Prețurile tot mai mari, taxele-surpriză și bacșișurile cerute de la obraz sau chiar impuse la fiecare pas, mari, nemeritate de cele mai multe ori. Sună ciudat, dar totul face parte din farmecul lui”, a adăugat Corina Caragea.

În ciuda acestor inconveniente, prezentatoarea s-ar întoarce din nou și din nou, fiind o destinație extrem de specială pentru ea.

„Și totuși, de fiecare dată când mă plimb pe străzi, am senzația că am intrat într-un film. Recunosc locuri, clădiri, colțuri de stradă pe care le-am văzut de atâtea ori pe ecran. Până și trecătorii sunt fiecare în filmul lui. Aici chiar poți fi cine vrei tu. New York, cu toate defectele lui, are darul de a mă face să vreau mereu încă un episod”, a concluzionat Corina Caragea.

Corina Caragea, momente de spaimă în Hawaii

Prezentatoarea de știri a trecut și prin Hawaii în aventura ei. Aceasta a avut parte de o experiență mai puțin obișnuită. Ajunsă în Honolulu, Corina Caragea a surprins localnicii cum se pregăteau de uraganul Nolo. Cu toate acestea, Corina Caragea nu s-a speriat.

„Am aterizat în Honolulu în plină stare de urgență preventivă. Uraganul Nolo se apropia cu viteză. Ploaie torențială, valuri uriașe, saci de nisip pregătiți la intrarea în magazine și hoteluri.

Și totuși, n-am simțit nicio clipă panică. De la balconul hotelului, chiar în mijlocul acțiunii, pe Waikiki Beach, priveam fascinată contrastul: în timp ce se făceau pregătiri pentru furtună, localnicii cântau și dansau pe străzi. Alții se aventurau pe valurile furioase. Până la urmă, Waikiki este paradisul surferilor. Hawaii mi-a plăcut și pe vremea asta. În loc să fug de ploaie, am ales să mă bucur de ea”, a spus urmăritorilor săi.