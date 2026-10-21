Deprecierea leului, scumpirile și incertitudinile economice îi determină pe români să caute cele mai sigure metode de a-și proteja economiile. În ultimul an, aurul s-a apreciat cu aproximativ 10% în lei, euro a câștigat teren în raport cu moneda națională, iar titlurile de stat în lei au oferit randamente de circa 7,2%. Care dintre aceste variante poate păstra cel mai bine valoarea banilor și ce riscuri trebuie să iei în calcul înainte de a investi?

Leu, euro, aur sau titluri de stat? Unde îți pui economiile ca să le protejezi de inflație Foto: arhiva

Aurul, euro sau titlurile de stat? Ce arată cifrele din ultimul an

Inflația continuă să pună presiune asupra bugetelor gospodăriilor, iar simpla păstrare a banilor într-un cont fără dobândă poate însemna pierderea treptată a puterii de cumpărare. În acest context, alegerea instrumentului potrivit pentru economii depinde atât de randamentul obținut, cât și de riscurile asumate și de momentul în care banii vor fi utilizați.

Datele analizate de Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România, arată că cele trei variante — euro, aur și titluri de stat — au avut evoluții diferite.

În ultimul an, leul s-a depreciat cu 4,95% în raport cu euro, în timp ce aurul a înregistrat o apreciere de aproximativ 10% atunci când prețul său este exprimat în moneda națională. În paralel, titlurile de stat în lei cu scadența în octombrie 2027 au oferit recent randamente de aproximativ 7,2%.

Comparația trebuie raportată și la inflația anuală de 6,61% înregistrată în septembrie 2026. Totuși, performanțele din trecut nu garantează câștiguri similare în viitor, iar randamentul nominal nu este același lucru cu un câștig real.

Euro poate fi o protecție împotriva deprecierii leului

Pentru românii care își păstrează economiile în moneda europeană, deprecierea leului poate reprezenta un avantaj. Atunci când euro se scumpește în raport cu moneda națională, aceeași sumă deținută în euro valorează mai mult dacă este transformată în lei.

Potrivit lui Claudiu Cazacu, evoluția cursului valutar a oferit euro un avantaj în comparația cu economiile în lei, însă rezultatul trebuie evaluat ținând cont și de inflație.

„Astfel, ținând seama și de deprecierea leului, Euro a oferit o protecție relativă mai bună, cu aproape 1 punct procentual, aceasta, însă, înaintea costurilor de schimb valutar”, a declarat Claudiu Cazacu pentru „Adevărul”.

Cu alte cuvinte, aprecierea euro nu înseamnă automat că economiile și-au păstrat integral puterea de cumpărare. Rezultatul depinde de evoluția prețurilor, de eventualele dobânzi încasate și de comisioanele sau diferențele dintre cursurile de cumpărare și de vânzare.

Euro poate fi o alegere practică mai ales pentru persoanele care economisesc pentru achiziții imobiliare, vacanțe, studii sau alte cheltuieli viitoare stabilite în această monedă. În schimb, pentru cheltuielile curente din România, economiile în lei pot fi mai ușor de administrat.

Titlurile de stat în lei oferă dobânzi de aproximativ 7,2%

Pentru cei care preferă un randament stabilit în avans, titlurile de stat reprezintă o alternativă la economisirea exclusiv în valută sau la investițiile în aur.

În octombrie 2026, randamentele titlurilor de stat în lei cu scadența în octombrie 2027 se situau în jurul valorii de 7,2%, potrivit datelor prezentate de consultantul XTB România. În cazul plasamentelor în euro cu scadența în septembrie 2027, randamentele erau de aproximativ 3%.

Diferența dintre cele două dobânzi este importantă, însă nu trebuie analizată separat de evoluția cursului valutar. Un randament mai ridicat în lei poate compensa deprecierea monedei naționale, în timp ce economiile în euro pot beneficia de o eventuală apreciere suplimentară a monedei europene.

Rezultatul final depinde de evoluția cursului până la scadență, de condițiile emisiunii și de costurile asociate investiției.

Pot titlurile de stat să învingă inflația?

La o inflație anuală de 6,61% și un randament nominal de aproximativ 7,2% pentru titlurile de stat în lei, diferența este de circa 0,59 puncte procentuale în favoarea randamentului nominal.

Acest lucru nu înseamnă însă că investitorul va obține în mod sigur un câștig real de aceeași mărime. Inflația de 6,61% descrie evoluția prețurilor dintr-o perioadă deja încheiată, în timp ce randamentul titlurilor se referă la o investiție care ajunge la scadență în viitor.

Dacă inflația va crește, puterea de cumpărare a banilor încasați la scadență ar putea fi mai mică decât se estimează în prezent. Dacă inflația va coborî, randamentul real ar putea deveni mai atractiv.

Contează și perioada de deținere. Persoanele care păstrează titlurile până la scadență beneficiază de condițiile de remunerare prevăzute de instrument, în limitele obligațiilor emitentului. În schimb, vânzarea anticipată a titlurilor tranzacționate pe piață se poate face la un preț mai mare sau mai mic decât valoarea nominală.

Aurul a adus cel mai mare câștig în lei, dar viitorul este incert

Dintre cele trei variante analizate, aurul a înregistrat cea mai bună evoluție în ultimul an, cu o apreciere de aproximativ 10% în lei. Creșterea a depășit atât deprecierea leului față de euro, cât și randamentele nominale ale titlurilor de stat menționate în analiză.

„Aurul a depășit, în lei, randamentul celorlalte variante de plasament”, a declarat Claudiu Cazacu pentru „Adevărul”.

Performanța metalului prețios a fost superioară inflației anuale de 6,61% raportate în septembrie. Cu toate acestea, rezultatul reflectă o evoluție deja produsă și nu reprezintă o garanție pentru lunile următoare.

Prețul aurului poate fluctua semnificativ în funcție de evoluția economiei globale, de dobânzile internaționale, de cererea investitorilor și de tensiunile geopolitice.

Consultantul XTB România atrage atenția că perspectivele pe termen scurt sunt dificil de anticipat.

„Pentru viitor, însă, incertitudinile sunt deosebit de ridicate. Aurul se află într-o perioadă latentă, și este dificil de estimat dacă va trezi interesul investitorilor pe termen scurt sau chiar mediu”, a adăugat consultantul.

Cu toate acestea, aurul ar putea continua să joace un rol important în strategiile de protejare a economiilor pe perioade mai lungi.

„În perspectivă îndepărtată, de peste un an, el poate juca, în continuare, un rol de protecție esențial față de erodarea generată de inflație”, a explicat Cazacu pentru „Adevărul”.

Ce dezavantaje are investiția în aur

Spre deosebire de titlurile de stat, aurul nu generează dobânzi sau venituri periodice. Câștigul depinde de prețul la care metalul este cumpărat și de valoarea la care poate fi vândut ulterior.

În cazul aurului fizic, diferența dintre prețul de cumpărare și cel de răscumpărare poate reduce profitul. La aceasta se pot adăuga eventualele costuri de depozitare și asigurare.

Prin urmare, o apreciere de 10% a prețului aurului nu înseamnă neapărat că fiecare persoană care a cumpărat metal prețios a obținut un câștig net de 10%.

De ce cumpără băncile centrale atât de mult aur

Interesul pentru aur nu se limitează la investitorii individuali. În ultimii ani, băncile centrale au acumulat cantități importante de metal prețios, urmărind diversificarea rezervelor internaționale și reducerea dependenței de anumite monede.

Potrivit datelor Consiliului Mondial al Aurului, achizițiile nete ale băncilor centrale au fost de 1.082 de tone în 2022, 1.037 de tone în 2023, 1.045 de tone în 2024 și 863 de tone în 2025. În total, achizițiile din cei patru ani s-au apropiat de 4.030 de tone, depășind semnificativ media anuală de aproximativ 500 de tone din deceniul precedent.

Tendința reflectă interesul instituțiilor monetare pentru diversificarea rezervelor într-o perioadă marcată de incertitudine economică și tensiuni geopolitice.

Aurul are o particularitate importantă: nu reprezintă o datorie a unui stat sau a unei instituții financiare. Din acest motiv, poate contribui la diversificarea rezervelor și poate avea un rol în perioadele de instabilitate.

Sondajul Consiliului Mondial al Aurului din 2026 arată că 83% dintre băncile centrale participante se așteptau ca ponderea aurului în rezervele internaționale să crească în următorii cinci ani. Totodată, 45% intenționau să își majoreze propriile dețineri în următoarele 12 luni.

În ceea ce privește dolarul american, 74% dintre respondenți anticipau o reducere a ponderii sale în rezervele globale, în timp ce așteptările referitoare la euro indicau, în general, menținerea poziției actuale.

La sfârșitul anului 2025, aurul reprezenta aproximativ 27% din rezervele internaționale la valoarea de piață, potrivit datelor invocate în analiză, comparativ cu 22% pentru obligațiunile guvernamentale americane și 15% pentru euro.

Creșterea ponderii aurului a fost influențată atât de achizițiile băncilor centrale, cât și de aprecierea prețului metalului. Totuși, strategiile instituțiilor monetare nu trebuie preluate automat de persoanele fizice: acestea din urmă au alte obiective financiare, nevoi de lichiditate și toleranțe la risc.

Leul sau euro? Cursul valutar poate schimba rezultatul

Alegerea dintre economiile în lei și cele în euro a devenit mai complexă după deprecierea recentă a monedei naționale, care a dus cursul în apropierea pragului de 5,30 lei pentru un euro.

„Între lei și euro, în special după episodul recent de depreciere care a dus cursul pentru pragul de 5,30, decizia poate fi, însă, mai nuanțată”, afirmă consultantul.

În scenariul de bază prezentat de Claudiu Cazacu, evoluția ascendentă a cursului ar putea favoriza euro pe un orizont de un an. Avantajul depinde însă de costurile conversiei valutare.

„Ca opinie, în scenariul nostru de bază dinamica ascendentă a cursului de schimb ar putea favoriza Euro, pe un orizont de un an, însă numai atunci când costurile de schimb valutar sunt foarte reduse”, precizează Cazacu.

Diferența dintre cursul de cumpărare și cel de vânzare practicat de bănci sau casele de schimb poate diminua câștigul obținut prin aprecierea euro. De aceea, înainte de conversie, este important să fie comparate costurile efective.

Pentru cei care au obiective financiare în euro, păstrarea unei părți din economii în moneda europeană poate reduce riscul asociat variațiilor cursului. Pentru persoanele care își plătesc majoritatea cheltuielilor în lei, investițiile în instrumente denominate în moneda națională pot fi mai practice.

Cum îți împarți economiile între lei, euro, aur și titluri de stat

Nu există un instrument care să fie cea mai bună alegere în orice situație. Decizia depinde de orizontul de timp, de obiectivele financiare și de riscul pe care fiecare persoană este dispusă să și-l asume.

Titlurile de stat pot fi potrivite pentru persoanele care urmăresc un randament cunoscut conform condițiilor emisiunii și care pot păstra investiția până la scadență. Riscurile includ inflația viitoare, riscul asociat emitentului și, în cazul vânzării anticipate, posibilitatea unui preț nefavorabil.

Euro poate fi util pentru economiile destinate unor cheltuieli viitoare în această monedă sau pentru diversificarea riscului valutar. Avantajul depinde însă de cursul de schimb și de costurile conversiei.

Aurul poate contribui la diversificarea economiilor pe termen lung și poate oferi protecție în anumite perioade de incertitudine. În schimb, nu produce venituri periodice, iar prețul său poate scădea.

Leul rămâne moneda practică pentru cheltuielile curente din România. Atunci când economiile sunt plasate în instrumente remunerate, precum anumite depozite sau titluri de stat, dobânda poate contribui la compensarea inflației, în funcție de condițiile economice.

Pentru banii de care ai nevoie în viitorul apropiat, accesul rapid la fonduri și siguranța pot conta mai mult decât obținerea unui randament ridicat. În schimb, pentru economiile pe termen lung, diversificarea între mai multe instrumente poate reduce dependența de evoluția unui singur activ.

Ce variantă îți protejează cel mai bine banii de inflație

Datele ultimului an indică un avantaj pentru aur în ceea ce privește aprecierea exprimată în lei. Titlurile de stat în lei au oferit randamente nominale de aproximativ 7,2%, ușor peste inflația anuală de 6,61% raportată în septembrie, iar euro a beneficiat de deprecierea monedei naționale.

Aceste rezultate nu stabilesc însă un câștigător universal. Aurul poate înregistra corecții, euro depinde de evoluția cursului, iar randamentul real al titlurilor de stat va fi influențat de inflația din perioada următoare.

Pentru a-ți proteja economiile, este important să analizezi nu doar performanța din trecut, ci și momentul în care vei avea nevoie de bani, moneda în care vei face cheltuielile și costurile fiecărei investiții.

Cea mai potrivită strategie nu presupune neapărat alegerea unui singur instrument, ci găsirea unui echilibru între accesul la bani, predictibilitate și protecția împotriva inflației. Diversificarea poate ajuta la distribuirea riscurilor, însă proporțiile potrivite depind de situația financiară și de obiectivele fiecăruia.