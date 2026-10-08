Brigitte Pastramă și-a lansat noua colecție, dar finalul show-ului a fost neașteptat. Ce s-a întâmplat pe podium

Brigitte Pastramă a avut o seară plină de emoții la lansarea colecției „Angel Wings” și inaugurarea showroom-ului de materiale și broderii de lux.

1/12 Brigitte Pastramă, lansare de modă în familie! Sara a defilat, fiul ei a pus muzica, iar Florin i-a fost alături Foto: click.ro

Rochiile prezentate și la Paris Fashion Week au fost admirate de invitați, printre care Elly Lăslean și Alin Gălățescu. Întreaga familie a contribuit la evenimentul ei.

Brigitte Pastramă și-a întâmpinat invitații într-o rochie din propria colecție, în valoare de aproximativ 4.000 de lei. Aproape de 50 de ani, fosta soție a lui Ilie Năstase spune că experiența și studiile au ajutat-o să avanseze în modă.

„Am lucrat 30 de ani în domeniul designului interior. Faptul că am studiat la Fashion Academy Dubai și apoi am făcut un master de corsete la Esmod cred că m-a ajutat să pot să galopez, cum se spune. Am și experiență în domeniul evenimentelor. Am fost model în România, am lucrat pentru doamna Zina Dumitrescu în 1996, 1997, 1998. Acest lucru nu se uită, e ca mersul pe bicicletă”, ne-a povestit Brigitte pentru Click!.

La eveniment, Elly Lăslean și-a amintit de începuturile Brigittei, care a prezentat pentru ea de la 17 ani:

„I-am făcut atunci o rochie foarte frumoasă, foarte elegantă, neagră, cu perle albe. A fost cea mai classy dintre toate concurentele”, ne-a povestit designerul.

Noua colecție are o semnificație personală pentru creatoare.

„Se numește «Angel Wings». Eu sunt penticostală și mi-am dorit mult să exprim o parte din mine, din spiritualitatea mea, în această colecție.

Tot ceea ce veți auzi are legătură cu Biblia, cu îngerii. Sper să fi reușit, să fiu înțeleasă și să bucur fiecare clientă care mă alege”, a explicat ea. Iar scopul creațiilor sale este clar: „Îmi doresc să fac femeia să se simtă bine în corpul ei”, ne-a mai spus Brigitte.

Soțul Florin Pastramă: „Puțin spus mândru!”

Pentru această lansare s-a lucrat în familie. Florin Pastramă s-a ocupat de mâncarea pentru invitați și de pregătiri, fiul Brigittei, care este DJ, a asigurat muzica, așa cum face la toate show-urile ei, iar Sara, fiica sa, a urcat pe podium.

„Astăzi nu prea am putut să stăm lângă ea, pentru că am avut foarte mult de treabă. Dacă Brigitte e fericită, e totul OK. E momentul ei, până la urmă. Puțin spus mândru! Îi mulțumesc lui Dumnezeu că i-a dat har. Ea lucrează cu mâinile ei”, ne-a spus Florin, despre talentata și ambițioasa lui soție.

Sara, fiica ei, o sprijină și dincolo de prezentări.

„Am venit să o susțin și să-i fiu model. O ajut și la atelier în fiecare zi. Sunt foarte mândră de ea, mai ales că poate să facă niște rochii atât de frumoase. Aproape la fiecare show vin cu ea. De la mama am învățat să fiu muncitoare, foarte muncitoare, la fel ca ea”, a mărturisit fiica Brigittei.

Moment neașteptat pe podium, la finalul prezentării

La finalul show-ului, modelul care a prezentat rochia de mireasă s-a împiedicat, întâmpinând dificultăți din cauza greutății de 27 de kilograme și a volumului creației, după ce marginea împodobită cu pietre a ajuns sub rochie, dar momentul stânjenitor a trecut repede fiind „acoperit" de aplauzele invitaților la finalul prezentării atunci când Brigitte Pastramă le-a mulțumit tuturor pentru prezență.