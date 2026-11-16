 Cătălin Botezatu lansează o colecție pentru seniori, la un centru de vârstnici din Snagov:„Frumusețea nu îmbătrânește niciodată”
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Cătălin Botezatu lansează o colecție pentru seniori, la un centru de vârstnici din Snagov:„Frumusețea nu îmbătrânește niciodată”

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După maratonul de evenimente din țară, alergând între festivalurile de modă de la Pitești, Craiova, Arad, Timișoara și lista poate continua, Cătălin Botezatu (59 de ani) lansează o colecție dedicată seniorilor și îi invită chiar pe locuitorii unui centru de vârstnici din Snagov să-i poarte creațiile pe podium.

Cătălin Botezatu (59 de ani) lansează o colecție dedicată seniorilor
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Cătălin Botezatu (59 de ani) lansează o colecție dedicată seniorilor Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

Doi dintre domnii de acolo vor fi manechini pentru prima dată într-o prezentare de modă.  Designerul a povestit pentru Click! de ce a ales să le aducă în lumina reflectoarelor, la un eveniment pe care organizatorii îl anunță ca pe o premieră în România

Prezentarea de modă are loc miercuri, 18 noiembrie, de la ora 15.00, la centrul de vârstnici Perla Senior din Snagov. Două dintre doamnele care locuiesc acolo vor defila pentru prima dată și vor purta pe podium piese din colecția de blănuri Amavi&Elis Collection by Cătălin Botezatu.

Cătălin Botezatu spune că „moda nu are o vârstă”

Designerul spune că, odată cu trecerea anilor, plăcerea de a te îmbrăca frumos, de a-ți păstra stilul și de a fi în pas cu moda își are în continuare locul în viața de zi cu zi. „Frumusețea nu îmbătrânește niciodată”, a adăugat el.

Este prima colecție făcută pentru seniori în cadrul căreia seniorii vor prezenta o colecție Amavi&Elis Collection by Cătălin Botezatu. Este prima colecție făcută de Cătălin Botezatu și prezentată pentru prima oară într-un centru de vârstnici. Sunt 22 de modele, doamne în vârstă și doi domni.

Se întâmplă pentru prima oară în România. Doamnele vor să fie manechine pentru prima oară și vor prezenta această colecție. Este delicat însă o să fie un eveniment frumos! Întotdeauna te gândești că moda nu are o vârstă, nu trebuie să gândești că dacă ai îmbătrânit nu trebuie să mai fii într-un anume fel, nu trebuie să nu te mai îmbraci sau să nu fii în pas cu moda! Frumusețea nu îmbătrânește niciodată!",ne-a declarat pentru Click! celebrul Cătălin Botezatu.

La eveniment, seniorii vor primi și daruri pregătite de Cătălin Botezatu împreună cu prietenii săi.

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