 Cât valorează ținuta iubitei lui Ilie Bolojan de la nunta Luciei Maria! Rochia de mii de euro și geanta de lux au atras atenția
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Cât valorează ținuta iubitei lui Ilie Bolojan de la nunta Luciei Maria! Rochia de mii de euro și geanta de lux au atras atenția

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Marele eveniment din familia lui Ilie Bolojan, căsătoria fiicei sale celei mari, Lucia Maria, cu Daniel Bota, a adus în prim-plan nu doar eleganța mirilor, ci și apariția spectaculoasă a partenerei de viață a fostului premier.

Ținută exclusivistă la nunta fiicei lui Ilie Bolojan
Ținută exclusivistă la nunta fiicei lui Ilie Bolojan Foto: Bihoreanu

Surprinsă alături de Ilie Bolojan la Primăria Oradea, acolo unde a avut loc cununia civilă, Ioana Fâșie a atras toate privirile printr-o ținută rafinată și extrem de costisitoare, a cărei valoare totală se ridică la aproximativ 3.768 de euro, fără a lua în calcul bijuteriile sau alte accesorii, potrivit calculelor realizate de cancan.ro.

Iubita lui Ilie Bolojan, rochie de aproape 3.000 de euro într-o nuanță intensă de albastru regal

Pentru această zi specială din familia fostului premier, Ioana Fâșie a mizat pe o piesă vestimentară aparent simplă ca linie, dar extrem de prețioasă. Este vorba despre o rochie lungă, cu o croială dreaptă, într-o nuanță intensă de albastru regal.

Conform informațiilor publicate de sursa citată, modelul purtat de partenera lui Ilie Bolojan este „Draped Column Gown”, o creație semnată de designerul Ana Radu, al cărei preț ajunge la nu mai puțin de 2.888 de euro.

Geantă DeMellier de 960 de dolari și pantofi Musette la jumătate de preț

Nici la capitolul accesorii nu s-a făcut rabat de la eleganță. Ioana Fâșie și-a completat apariția cu o geantă neagră, cu mâner și linii minimaliste, identificată ca fiind modelul Vancouver Leather Tote, semnat de brandul DeMellier, pentru care prețul afișat este de 960 de dolari.

În ceea ce privește încălțămintea, partenera fostului premier a ales o pereche de pantofi negri din piele lăcuită, cu vârf ascuțit, toc înalt și detalii aurii. Este vorba despre modelul Camilla A253, de la brandul românesc Musette, al cărui preț afișat este de 424,50 lei, redus de la 849 de lei.

Adunând valoarea rochiei, a genții și a pantofilor, întreaga apariție a Ioanei Fâșie la Primăria Oradea ajunge la aproximativ 3.768 de euro, contrastând puternic cu discursurile publice anterioare ale lui Ilie Bolojan, care îi îndemna pe români la cumpătare și la „strânsul curelei”.

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