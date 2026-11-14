Fiica cea mare a lui Ilie Bolojan se căsătorește! Unde are loc ceremonia și ce politicieni ar putea participa la petrecere

Lucia Maria Bolojan, fiica cea mare a lui Ilie Bolojan, își unește destinul astăzi, sâmbătă, 14 noiembrie, la Oradea, cu Daniel Bota, fost fotbalist la FC Bihor și actual antreprenor.

Fiica cea mare a lui Ilie Bolojan se căsătorește Foto: arhivă

Cei doi tineri, care formează un cuplu de lungă durată încă din perioada liceului, vor fi conduși la altar de două perechi de nași: Victor și Lavinia Puternity, respectiv Andrei și Iulia Săftescu.

Cine este soțul Luciei, fiica cea mare a lui Ilie Bolojan

Lucia Maria Bolojan are o carieră impresionantă în domeniul arhitecturii. După ce a absolvit Colegiul Național „Emanuil Gojdu” din Oradea, aceasta a urmat cursurile Facultății de Arhitectură și Urbanism din cadrul Universității Politehnica din Timișoara. De-a lungul activității sale profesionale, fiica fostului premier a lucrat la proiecte arhitecturale de anvergură și a colaborat cu clienți din țări precum Italia, Marea Britanie, Germania, Israel, Spania și, mai recent, din Asia de Est.

Alesul inimii sale, Daniel Bota, este originar din zona Munților Apuseni și i-a fost coleg de liceu Luciei Maria. În plan sportiv, acesta a evoluat în anul 2013 în lotul echipei FC Bihor, pe vremea când formația activa în Liga a II-a, însă ulterior s-a retras din fotbal și s-a orientat către mediul de afaceri.

Unde are loc ceremonia și ce politicieni ar putea participa la petrecerea de la Oradea

Cununia religioasă este programată în centrul orașului Oradea, la emblematica Biserică cu Lună, urmând ca petrecerea de nuntă să se desfășoare la Palazzo Grand Hall, un salon de evenimente cu o capacitate de aproximativ 400 de persoane.

Potrivit publicației locale Știri Oradea, printre invitații care ar putea lua parte la fericitul eveniment se numără și mai mulți lideri ai Partidului Național Liberal, printre care Daniel Buda, Florin Roman, Dan Motreanu și Mihai Jurca. Contactat pe marginea acestui subiect, purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a subliniat că „nu este o nuntă de partid”, evitând însă să precizeze dacă se află printre invitați.