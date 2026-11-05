 Imagine rară cu Violeta Bănică și fratele ei, Radu Bănică. Ce poză a publicat Andreea Marin pe rețelele sociale
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FotoImagine rară cu Violeta Bănică și fratele ei, Radu Bănică. Ce poză a publicat Andreea Marin pe rețelele sociale

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Andreea Marin a publicat pe rețelele de socializare o fotografie de-a dreptul emoționantă cu fiica sa, Violeta Bănică, și fratele ei vitreg, Radu Bănică, ambii fiind copiii lui Ștefan Bănică. Cei doi tineri au apărut într-o ipostază care a atras atenția, iar imaginile surprind relația frumoasă și apropierea dintre ei.

Andreea Marin, Violeta și Radu Bănică.
Andreea Marin, Violeta și Radu Bănică. Foto: click.ro

Andreea Marin și Ștefan Bănică au format, în trecut, unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizul românesc, însă au divorțat după mai mulți ani de căsnicie. Cei doi au împreună o fiică, pe Violeta. Radu Bănică este fiul artistului dintr-o relație anterioară, iar între cei doi frați există o relație extrem de apropiată.

Violeta și Radu Bănică, prezenți la gala Andreei Marin

Violeta și Radu au fost prezenți la gala Andreei Marin, „Nu există nu se poate”, unde au mers pentru a o susține pe vedetă. Fosta prezentatoare de televiziune a publicat câteva fotografii alături de fiica sa și de fratele acesteia, imagini care lasă să se vadă legătura frumoasă și apropierea dintre cei doi tineri.

Violeta Bănică, dezvăluiri despre relația cu fratele ei

În urmă cu ceva timp, Violeta vorbea despre relația pe care o are cu fratele ei, Radu. Tânăra mărturisea că cei doi au început să se cunoască la vârsta de 13 ani, iar în timp au devenit cei mai buni prieteni. Aceștia au reușit să se apropie tot mai mult, să se cunoască unul pe celălalt și să crească împreună.

„Sunt foarte mândră de el. De la 0 la 13 ani noi nu ne cunoșteam, iar de la 13 în sus am devenit cei mai buni prieteni. Cred că ne-am maturizat amândoi și am realizat că ne avem unul pe altul. Ăsta e cel mai important lucru. Suntem așa drăguți”, a declarat Violeta Bănică, la WOWnews.

Andreea Marin, despre relația cu fiica sa, Violeta

De asemenea, Andreea Marin a povestit cum și-a consolidat relația de mamă și fiică, dar și de prietenă cu Violeta. Vedeta a vorbit despre educația pe care i-a oferit-o tinerei și despre responsabilitatea pe care o simte în calitate de părinte, explicând că, dincolo de apropierea dintre ele, rolul de mamă presupune și îndrumare.

„Cred că răspunsul care dă bine la cameră că suntem mai întâi prietene, dar eu voi fi cinstită și voi spune că suntem mamă și fiică. Asta implică și prietenie, dar și responsabilitate. Odată pentru mine, pentru că nu pot să o las să greșească prea mult.

Sunt greșeli inerente și care fac parte din viață și care sunt lecții. Așa înveți, făcându-le, sunt greșeli care pot fi ireparabile și acolo părintele trebuie să prevină acele greșeli, să explice copilului, chiar cu riscul de a o fi ca o moară stricată, astfel încât să nu se ajungă la lucruri ce nu mai pot fi reparate. Deci, din perspectiva asta, îmi e greu să cred că poți fi pur și simplu ca un prieten de la școală. N-ai cum.”

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