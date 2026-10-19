 Radu Ștefan Bănică, mândru de realizările sale la 24 de ani. Ce relație are cu Andreea Marin și pentru ce îi este recunoscător tatălui său
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Radu Ștefan Bănică, mândru de realizările sale la 24 de ani. Ce relație are cu Andreea Marin și pentru ce îi este recunoscător tatălui său

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Radu Ștefan Bănică a participat la gala „Nu există «nu se poate»”, organizată de Andreea Marin, unde a petrecut mai mult timp alături de sora lui, Violeta.

Radu Ștefan Bănică, aproape zece ani pe scenă la doar 24 de ani! Ce spune despre tatăl său și relația cu Andreea Marin
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Radu Ștefan Bănică, aproape zece ani pe scenă la doar 24 de ani! Ce spune despre tatăl său și relația cu Andreea Marin Foto: click.ro

Pentru tânărul de 24 de ani, a fost și o seară în familie, alături de oameni de care se simte apropiat. Cu această ocazie, a vorbit despre relația cu Andreea Marin, despre realizările sale și despre lucrurile pentru care îi este recunoscător tatălui său.

Elegant și zâmbitor, Radu Ștefan Bănică s-a bucurat de întâlnirea cu sora lui, Violeta, la gala organizată de mama acesteia. Cei doi au o relație apropiată, iar seara le-a oferit prilejul de a petrece timp împreună și de a o susține pe Andreea Marin.

Pentru Radu Ștefan, apropierea de familie se regăsește și în felul în care vorbește despre oamenii care i-au oferit sprijin și sfaturi de-a lungul anilor.

Ce relație are cu Andreea Marin

Întrebat cum se înțelege cu Andreea Marin, tânărul a vorbit cu căldură despre legătura dintre ei. O consideră o persoană apropiată atât lui, cât și surorii sale.

Când a venit vorba despre cel mai de preț sfat primit de la aceasta, Radu Ștefan a răspuns mai întâi în glumă, făcând trimitere la mesajul galei: „Nu există «nu se poate»!”.

Dincolo de glumă, spune că a primit de la Andreea Marin îndrumări care au privit mai multe aspecte ale vieții sale.

Am primit foarte multe sfaturi, și de prieten, și de familie, legate de carieră, legate de viața personală”, a povestit Radu Ștefan Bănică.

Aproape zece ani de actorie, la doar 24 de ani

Deși este foarte tânăr, fiul lui Ștefan Bănică are deja un parcurs artistic de care este mândru. A început să joace la 14 ani și a adunat experiențe pe scene din țară și din străinătate, dar și în producții de televiziune.

Sunt mândru că joc de la 14 ani. Am jucat la Teatrul de Comedie, am jucat la Teatrul Național, am jucat la Londra, am jucat la Bruxelles, am jucat în televiziune, în seriale… Au trecut deja aproape zece ani în acest domeniu”, a spus tânărul.

Nu și-a îndeplinit toate obiectivele, însă se bucură de ceea ce a construit și așteaptă cu încredere următoarele etape.

Pentru 24 de ani, câteodată stau și mă gândesc că am reușit niște lucruri și sunt mândru de chestia asta”, a mărturisit el.

Radu Ștefan încearcă să privească echilibrat și situațiile în care lucrurile nu ies așa cum și-a propus. Caută soluții pentru ceea ce consideră sănătos și corect pentru el, dar acceptă că unele planuri pot lăsa loc altor oportunități.

Pentru ce îi este recunoscător lui Ștefan Bănică

Când vorbește despre tatăl său, Radu Ștefan amintește atât moștenirea artistică, cât și lecțiile care l-au ajutat să se formeze. Familia ocupă un loc important în viața lui, iar răspunsul său este unul direct și emoționant:

Sunt recunoscător pentru lecțiile de viață de la el, recunoscător pentru talentul pe care l-am moștenit de la el și pentru această familie frumoasă”, ne-a mai spus artistul.

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