Ramona Gabor, surpriză romantică în Dubai! A primit un buchet uriaș de trandafiri roșii. Are vedeta un nou iubit?

Ramona Gabor ar putea avea parte de o nouă poveste de dragoste! Sora Monicăi Gabor a primit o surpriză romantică în Dubai, unde locuiește de mai mulți ani. Vedeta a fost răsfățată cu un buchet impresionant de trandafiri roșii, pe care l-a arătat și urmăritorilor din mediul online. Deși nu a dezvăluit cine se află în spatele gestului, imaginile au stârnit curiozitatea fanilor, mai ales că șatena a lăsat să se înțeleagă că ar putea exista cineva special în viața ei.

Ramona Gabor are un nou iubit? Foto: Instagram

Stabilită în Dubai, Ramona Gabor a avut parte de o surpriză care nu a trecut neobservată. Vedeta a primit un buchet voluminos de trandafiri roșii, iar imaginile cu florile au ajuns rapid în mediul online.

Buchetul era însoțit și de un bilețel, pe care sora Monicăi Gabor l-a citit, însă a preferat să păstreze discreția în privința expeditorului. Nu a oferit detalii despre persoana care i-a pregătit surpriza, dar gestul romantic a alimentat speculațiile privind o posibilă relație.

De altfel, Ramona nu a mai fost văzută în ultima perioadă în compania unui bărbat și a preferat întotdeauna să își țină viața sentimentală departe de ochii publicului. Rămâne de văzut dacă buchetul de trandafiri anunță începutul unei noi povești de iubire.

Ce spunea Ramona Gabor despre căsătorie și bărbatul ideal

Într-un interviu anterior, acordat pentru Știrile Antena Stars, sora Monicăi Gabor vorbea despre planurile sale sentimentale și despre motivele pentru care nu se grăbește să ajungă în fața altarului.

Ramona mărturisea că a învățat să fie independentă și să își construiască o viață în care se simte împlinită. Tocmai de aceea, are așteptări mai mari de la un eventual partener și își dorește un bărbat preocupat de propria evoluție.

„Cred că atunci când e cazul să ți se întâmple și ție, ți se va întâmpla. Eu nu m-am grăbit și nici nu mă voi grăbi, indiferent de ce vârstă voi avea până nu îmi voi găsi partenerul. Sunt mai independentă, sunt foarte fericită că pot să am grijă de mine (...) Viața mea, așa cum mi-am făcut-o, simt că este deja completă (...) Sunt foarte pretențioasă. Am lucrat atât de mult ca să evoluez și mi-aș dori un partener care, la fel, a făcut tot ce a făcut pentru a evolua”, declara Ramona Gabor.

Deocamdată, vedeta nu a confirmat că ar avea un nou iubit, iar identitatea celui care i-a trimis florile rămâne un mister.