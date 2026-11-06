 De ce a ajuns Roxana Vașniuc să sune la 112. Acuzații grave la adresa fostului partener: „E o armă de răzbunare”
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De ce a ajuns Roxana Vașniuc să sune la 112. Acuzații grave la adresa fostului partener: „E o armă de răzbunare”

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Scandalul dintre Roxana Vașniuc și fostul său partener de viață, Ionuț Lorin, pare departe de a se încheia. Cei doi se află în continuare în proces de divorț, iar recent au ieșit la iveală noi declarații despre conflictul dintre ei. 

De ce a ajuns Roxana Vașniuc să sune la 112
De ce a ajuns Roxana Vașniuc să sune la 112 Foto: Facebook/Arhiva Click!

Vedeta a explicat de ce a apelat numărul de urgență 112 și susține că nu și-a mai văzut fiica de patru luni.

Roxana Vașniuc: „Am hârtii în care noi am stabilit domiciliul copilului la mine”

Roxana Vașniuc a vorbit public despre situația dificilă prin care afirmă că trece și l-a acuzat pe fostul partener că nu îi permite să își vadă copilul, în vârstă de 11 ani.

Potrivit prezentatoarei, deși ar exista documente prin care domiciliul minorei a fost stabilit la ea, tatăl ar împiedica reluarea legăturii dintre mamă și fiică. Vedeta susține, de asemenea, că fetița ar fi prinsă la mijloc în conflictul dintre părinți.

„Durerea cea mai mare este că nu îmi văd copilul de 4 luni. Copilul este alienat parental. El se spală pe mâini și spune că vrea să mă lase să-mi văd copilul, dar copilul nu vrea la mine. (...) Sper ca acest om să se trezească în ultimul moment și să nu ne mai chinuie, nici pe mine, nici pe copil. Am hârtii în care noi am stabilit domiciliul copilului la mine. El a observat că nu mă poate controla pe mine.

E o armă de răzbunare. Dacă el și-ar iubi copilul, copilul ar trebui să fie primul din clasă, nu ultimul. Nu am pe nimeni. Nu sunt dispuși (n.r. părinții lui să vorbească cu ea). Pentru mine vorbesc probele. Copilul la școală vine obosit. Stă până târziu, pe telefon. E lăsat de capul lui, doar că să îl țină departe de mine.”

De ce a sunat Roxana Vașniuc la 112

Prezentatoarea TV a explicat și motivul pentru care a apelat numărul de urgență. Potrivit declarațiilor sale, fostul partener ar fi venit la locuința în care aceasta stă și ar fi încercat să întrerupă alimentarea cu energie electrică. Roxana Vașniuc susține că cei doi ar fi stabilit ca locuința respectivă să rămână domiciliul ei și al copilului.

„La 112 am sunat aseară, în urma unui incident repetitiv. Am sunat, pentru că mi-a tăiat curentul. A vrut să mă debranșeze de la utilități, deși noi am consimțit că domiciliul meu și al copilului e aici, în casă, iar el se mută într-un bun comun”, a declarat Roxana Vașniuc, în direct, la Spynews TV Live.

Ionuț Lorin locuiește cu actuala iubită 

Vedeta a mai afirmat că fostul partener locuiește în prezent alături de actuala iubită și a vorbit despre relația dintre aceștia.

„Da, da, mai locuiește (n.r. fostul partener cu actuala iubită). Mă bucur că am putut să îi ofer iubitei lui un acoperiș deasupra capului. El la mama copilului lui nu se gîndește. Vrea să mă chinuie pe mine. Eu n-am făcut niciun gest să o dau afară. Orice femeie o punea pe fiecare la locul ei”, a adăugat prezentatoarea TV.

Cum se apără Ionuț Lorin în scandalul cu Roxana Vașniuc

De cealaltă parte, Ionuț Lorin a venit cu propria versiune asupra evenimentelor și a respins acuzațiile fostei partenere. Acesta susține că, în momentul în care Roxana Vașniuc a sunat la 112, el se afla acasă, alături de fiica lor, și făceau lecții. Bărbatul a făcut și mai multe afirmații despre implicarea financiară a prezentatoarei în creșterea copilului, dar și despre situația locuinței în care aceasta stă.

„Ideea este următoarea: Am văzut că face afirmații că ieri am amenințat-o. Eu, ieri, când ea suna la 112, eram acasă cu copilul și făceam lecții. M-au sunat cei de la poliție. Soția nu a plătit nici măcar 50 de lei pentru acest copil, în 3 ani. Ea nu are serviciu, nu face nimic toată ziua. Ea a lucrat, dar doar de noapte. Cum să nu poată să își vadă copilul?! Copilul este la școală. Ea nici în prima zi de școală nu a venit, a zis că i s-a îmbolnăvit câinele. Când a terminat copilul clasa a patra a avut o emisiune, nu a mai ajuns.

Aici e vorba de bănuți. Stă de 9 luni în casa părinților mei. Am trimis acasă să evacueze casa. Este un bun comun, unde eu am pus 75%, iar ea 25%. I-am făcut un cadou apartament, dar l-a închiriat. Ce să îi fac? (...) De-asta stau eu cu cătușă pe picior, că am vrut să îi tai curentul?! Mâine o să îmi dau brățara jos. Eu cu femeia asta nu mai am nicio treabă. Eu sunt dator vândut. I-am luat mașina acum două zile. Din cauza mașinii a făcut scandalul ăsta. (...) Nu am muncit împreună, a fost plătită. Îmi dădea 20 de milioane cu împrumut și îmi punea dobândă”, a spus fostul partener al Roxanei Vașniuc.

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