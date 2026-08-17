Ramona Gabor, sinceră despre căsătorie. De ce nu a făcut pasul până acum: „Am lucrat mult să evoluez”

Ramona Gabor face mărturisiri fără perdea despre viața din Dubai, afacerile din spatele luxului, exigențele stricte când vine vorba de căsătorie și semnul divin primit după moartea mamei sale.

A plecat din România la vârsta de 22 de ani doar pentru o ședere temporară de trei săptămâni, însă Dubaiul a devenit locul unde s-a reinventat complet ca femeie de afaceri.

Într-un interviu exclusiv acordat pentru Antena Stars, Ramona Gabor a vorbit deschis despre statutul său sentimental, despre refuzul de a se căsători doar pentru a bifa o convenție socială și despre valorile care îi ghidează viața departe de țară.

De ce refuză căsătoria din compromis: „Sunt foarte pretențioasă, viața mea e deja completă”

Aflată la vârsta maturității depline și bucurându-se de o independență financiară totală, Ramona Gabor privește cu multă detașare ideea de a face pasul cel mare.

Deși își dorește o familie, vedeta exclude categoric un mariaj din obligație sau din frica trecerii anilor.

Criteriile sale sunt bine definite, sora Monicăi Gabor subliniind că viitorul soț trebuie să fie un partener cu o dezvoltare personală pe măsură.

„Cred că atunci când e cazul să ți se întâmple și ție, ți se va întâmpla. Eu nu m-am grăbit și nici nu mă voi grăbi, indiferent de ce vârstă voi avea până nu îmi voi găsi partenerul. Sunt mai independentă, sunt foarte fericită că pot să am grijă de mine. Viața mea, așa cum mi-am făcut-o, simt că este deja completă. Sunt foarte pretențioasă. Am lucrat atât de mult ca să evoluez și mi-aș dori un partener care, la fel, a făcut tot ce a făcut pentru a evolua”, a spus aceasta.

Semnul copleșitor primit după pierderea mamei: colierul de suflet

O altă confesiune plină de emoție este legată de memoria mamei sale. Înainte de mutarea în Emirate, aceasta îi lăsase ca amintire un colier pe care Ramona a ezitat să îl poarte mulți ani.

Ziua în care a ales în sfârșit să își pună bijuteria la gât a adus o coincidență bizară, pe care o consideră o manifestare divină.

La o cină luată în Dubai, mama unui prieten apropiat i-a oferit un cadou neașteptat chiar în acea zi.

„Nu l-am purtat niciodată, de fapt, și l-am luat după ce a murit. Îl aveam în Dubai, dar nu l-am purtat. Exact în ziua în care l-am purtat, m-am dus la cină și m-am întâlnit cu mama unui prieten din Dubai și mi-a adus cadou un inel cu perlă și mi s-a părut interesant. În acea doamnă văd acea figură maternă.”

Realitatea din spatele vitrinelor de lux

Deși feed-ul său de pe rețelele sociale reflectă doar o viață strălucitoare, Ramona a subliniat că existența sa în Dubai implică multă muncă brută de logistică și gestionare de afaceri.

Totodată, când revine în România, vedeta lasă în urmă ritmul alert al Capitalei pentru a petrece săptămâni în tihnă la Bacău, gătind desertul tradițional al familiei.

„Am învățat foarte multe despre viață, pentru că am plecat la o vârstă fragedă, la 22 de ani. Practic, maturizarea mea a fost plecând din țară și am crescut acolo. Viața mea în Dubai este una foarte liniștită. Îmi place să arăt partea asta frumoasă și luxoasă, dar am zile când mă duc la depozit și sunt foarte ocupată cu lucruri absolut normale.

Mr. Pink, mentorul din umbră în afaceri: ce lecții a învățat de la soțul Monicăi Gabor

După anii în care a activat cu succes ca fotomodel, Ramona Gabor s-a orientat către industria de frumusețe din Dubai, punând bazele propriului său brand de parfumuri.

În podcastul moderat de Teo Trandafir, vedeta a dezvăluit că o figură cheie în formarea sa ca antreprenor a fost chiar Mr. Pink, soțul surorii sale.

Deși afaceristul este adeptul investițiilor de milioane de dolari și al riscurilor mari, Ramona a preferat o abordare prudentă, construindu-și businessul pas cu pas, păstrând totuși sfaturile valoroase primite de la acesta.