 Oana Lis, dezvăluiri despre copiii lui Viorel Lis. Ce relație are fostul edil cu aceștia: „Are o fată și un băiat”
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Oana Lis, dezvăluiri despre copiii lui Viorel Lis. Ce relație are fostul edil cu aceștia: „Are o fată și un băiat”

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Oana Lis a vorbit despre momentele dificile prin care trece soțul ei, Viorel Lis, din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă. Invitată în emisiunea lui Dan Capatos, soția fostului edil al Capitalei a făcut dezvăluiri și despre relația pe care acesta o are cu cei doi copii ai săi din fostele căsnicii.

Oana Lis, dezvăluiri despre copiii lui Viorel Lis
Oana Lis, dezvăluiri despre copiii lui Viorel Lis Foto: click.ro

Viorel Lis este tatăl unei fete și al unui băiat 

Oana și Viorel Lis formează un cuplu de mai bine de 30 de ani, însă fostul primar are doi copii din relațiile anterioare. Viorel Lis a fost căsătorit cu Ligia, femeia care i-a dăruit un băiat. După despărțire, și-a refăcut viața alături de Teodora Gheorghe, cea care l-a făcut tată de fată. Căsnicia lor s-ar fi încheiat după ce Oana apăruse deja în viața fostului edil, potrivit informațiilor apărute de-a lungul timpului în presă.

Recent, invitată în emisiunea lui Dan Capatos, Oana Lis a fost întrebată despre copiii soțului ei. Deși inițial a spus că nu dorește să comenteze pe marginea acestui subiect, ulterior a oferit câteva detalii despre relația pe care Viorel Lis o are cu aceștia.

Ce relație are Viorel Lis cu cei doi copii ai săi? Dezvăluirile făcute de Oana Lis

În cadrul discuției, Dan Capatos a întrebat-o pe Oana Lis dacă cei doi copii ai fostului primar îl ajută în această perioadă. Vedeta a explicat că aceștia vorbesc la telefon, însă a preferat să nu ofere prea multe detalii despre relația lor.

Dan Capatos: Ce se întâmplă cu copiii lui? Are doi băieți?

Oana Lis: Nu comentez. Are o fată și un băiat. Fata este plecată în America, deci oricum este foarte departe. Sunt din două căsătorii (n.r. copiii lui Viorel).

Dan Capatos: Nu-l ajută?

Oana Lis: Vorbesc la telefon, dar nu vreau să vorbesc prea mult despre asta, că nu sunt copiii mei. Nu este treaba mea.

Dan Capatos: Ce legătură are că sunt ai tăi sau nu sunt ai tăi? Dacă îl ajută sau nu?

Oana Lis: Vorbesc la telefon.

Dan Capatos: Și pe tine nu te… Înțeleg că probabil că nu te… (n.r. nu te suportă).

Oana Lis: Nu am nicio legătură. Legătura mea este doar cu Viorel, atât. Nu am nicio legătură cu alte rude.

Oana Lis susține că a fost singura care i-a stat alături lui Viorel Lis în spital

De asemenea, în cadrul aceleiași emisiuni, Oana Lis a povestit că ea a fost cea care i-a stat alături soțului său în momentele dificile, atunci când acesta s-a confruntat cu probleme grave de sănătate. Vedeta a susținut că mergea la spital de două ori pe zi și că nici copiii, nici alte rude nu au venit să îl viziteze.

Întrebată dacă familia ar interveni în cazul în care Viorel Lis ar avea nevoie de ajutor, Oana a povestit prin ce a trecut în perioada în care fostul edil a fost internat în spital.

Fane Alu' Brigitte: Dar dacă ar fi dânsul într-o situație mai delicată, nu ar interveni?

Oana Lis: Eu știu că atunci când Viorel a făcut infarct, doar eu mergeam la spital de două ori pe zi. Nu alte rude, nu altcineva. Eu am fost și internată cu el în spital. Eram amândoi cu COVID și eu stăteam mereu și îi puneam masca, pentru că îi cădea mereu de pe față.

Dan Capatos: Nu au venit copiii?

Oana Lis: Nu. Nu a venit nicio rudă, ce copii…

Dan Capatos: Deci, în mod real, el te are doar pe tine, singurul om pe care se poate baza.

Oana Lis: Da, îl rog pe Dumnezeu să mă țină sănătoasă.

Cum a început povestea de dragoste dintre Oana și Viorel Lis

Povestea de dragoste dintre Oana și Viorel Lis a început în urmă cu mai bine de trei decenii, pe vremea când ea era foarte tânără, iar fostul edil avea 54 de ani. La momentul respectiv, Viorel Lis era încă însurat cu Teodora Gheorghe.

Fosta soție a lui Viorel Lis a vorbit, în urmă cu mai mult timp, despre momentul în care a aflat de relația acestuia cu Oana și despre împrejurările care au dus la divorț.

„Prima dată am avut probleme în 1990, imediat după Revoluție. Se încurcase cu o colegă de serviciu, n-a durat mult povestea, dar au fost repercusiuni. Eu am plecat de-acasă cu fiica noastră, Alina, și a durat vreo două săptămâni până ne-am împăcat. Pe urmă s-a combinat cu puștoaica de 18 ani, atât avea Oana când s-au cunoscut. Într-o seară, fiul lui din prima căsătorie a avut o problemă cu soția lui și nu-l găsea pe Viorel.

Am mers la Primărie și acolo l-am găsit cu Oana. Erau foarte tandri. Pe Oana o cunoscuse la PNȚ-CD, Sectorul 2, era nepoata unui membru de-acolo. După aceea am divorțat, el a depus cererea”povestea Teodora Gheorghe, potrivit informațiilor apărute în presă.

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