 Oana Lis, decizie radicală după ce a fost jignită în repetate rânduri! „Cel mai scârbos lucru”
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Oana Lis, decizie radicală după ce a fost jignită în repetate rânduri! „Cel mai scârbos lucru”

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Oana Lis a luat o decizie radicală după ce s-a confruntat cu un val de comentarii răutăcioase pe rețelele de socializare. De curând, soția lui Viorel Lis a mărturisit că mai multe femei, dar și bărbați, i-au transmis jigniri și cuvinte urâte, motiv pentru care a hotărât să ia măsuri.

Oana Lis.
Oana Lis. Foto: Facebook

Oana Lis, deranjată de comentariile răutăcioase din mediul online

Viața Oanei Lis se desfășoară și pe rețelele de socializare, mai ales de când și-a format o comunitate numeroasă de fani, pe care îi ține la curent cu bunele și relele din viața sa. Deși primește susținere și sprijin din partea prietenilor virtuali, vedeta se confruntă uneori și cu comentarii răutăcioase din partea unor persoane care aleg să o jignească.

Sătulă de mesajele negative, soția lui Viorel Lis a decis să nu mai tolereze comportamentul celor care îi adresează cuvinte jignitoare pe pagina sa.

Pe cine a blocat soția lui Viorel Lis

Oana Lis a dezvăluit că a blocat 30 de persoane, dintre care 28 de femei și doi bărbați, după ce a observat comentariile și mesajele pe care le considera nepotrivite. Vedeta a explicat că nu își dorește să păstreze în comunitatea sa persoane care aleg să îi vorbească urât, mai ales atunci când nici măcar nu o cunosc personal.

Aceasta a criticat în special comportamentul femeilor care le jignesc pe alte femei fără un motiv întemeiat și a mărturisit că, în opinia sa, astfel de atitudini nu ar trebui tolerate.

„Dădui 30 de block-uri!!! 28 de femei și 2 bărbați. Îmi făcui puțin timp... pentru că nu toți merită să stea pe pagina mea. Cred că cel mai scârbos lucru este o femeie care jignește altă femeie. Gratuit, fără să-i fi făcut nimic, fără să o cunoască personal. Și cu cuvinte urâte, de mahala. Țineți lângă voi doar femeile care vorbesc frumos despre alte femei. Una e bârfa așa, de o cafea... și mie îmi place... dar n-ai să mă vezi niciodată vorbind în halul ăsta despre o altă femeie, indiferent cine ar fi sau ce ar fi făcut vreodată în viața ei”, a scris Oana Lis pe Facebook. 

Oana Lis: „Nu am pe nimeni care să-mi fie cu adevărat aproape la greu”

Oana Lis se ocupă de îngrijirea soțului ei, Viorel Lis, care de ani buni se confruntă cu probleme de sănătate și este imobilizat la pat. De-a lungul timpului, femeia a vorbit în repetate rânduri despre dificultățile cu care se confruntă în viața de zi cu zi, mai ales că nici situația financiară a familiei nu este una tocmai bună. Într-un moment de sinceritate, soția fostului primar al Capitalei a mărturisit că nu are pe nimeni care să-i fie cu adevărat alături în momentele grele.

„Problema e că eu... nu am pe nimeni care să-mi fie cu adevărat aproape la greu. Da, am prieteni, ne vedem, dar fiecare cum poate și fiecare cu viața și familia lui. Nu am părinții, nu am avut niciodată decât la naștere și procreerea respectivă. Nu am mâncat nicio ciorbă făcută de mama mea, nu-mi aduc aminte o îmbrățișare de-a ei. Și acum, la fel, nu am rude aproape cu adevărat de niciun fel”, a mărturisit Oana Lis.

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