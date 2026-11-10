 Oana Lis le-a dat clasă multor vedete! Cum a apărut la 49 de ani, fără machiaj și filtre. „Zici că ești o puștoaică!”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

FotoOana Lis le-a dat clasă multor vedete! Cum a apărut la 49 de ani, fără machiaj și filtre. „Zici că ești o puștoaică!”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ajunsă la vârsta de 49 de ani, Oana Lis a atras toate privirile după ce a publicat o fotografie în care apare complet nemachiată și fără filtre. 

Oana Lis le-a dat clasă multor vedete
Oana Lis le-a dat clasă multor vedete Foto: Facebook

Vedeta le-a arătat urmăritorilor cum arată tenul său în mod natural, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Mulți dintre cei care o urmăresc au fost impresionați de aspectul său și au ținut să o complimenteze.

„Ești frumoasă, Oana, naturală. Pari mult mai tânără!”

Oana Lis a primit numeroase mesaje de apreciere din partea fanilor, care au remarcat că îi stă mult mai bine fără machiaj. Unii dintre aceștia au observat că trăsăturile sale naturale sunt foarte frumoase și au încurajat-o să renunțe la machiajul pe care îl folosește de obicei. Alții au mers chiar mai departe și i-au spus că pare mult mai tânără în ipostaza naturală.

Iată câteva dintre comentariile primite de vedetă:

„Cum au zis și alte doamne în comentarii, trăsăturile tale sunt foarte frumoase, dar machiajul pe care îl alegi este nepotrivit. Poate te ajută cineva în privința asta, că este păcat.”

„Zici că ești o puștoaică, eu te simpatizez, oricum... pentru că ești originală și sinceră!”

„Nu știu de ce te machiezi, ești mult mai frumoasă și arăți și mai tânără fără machiaj!”

„Ești frumoasă, Oana, naturală. Pari mult mai tânără!”

Cum arăta vedeta când era model pentru Sonia Trifan

Oana Lis le-a arătat fanilor o fotografie din tinerețe, din perioada în care activa ca model pentru Sonia Trifan. Vedeta avea o siluetă trasă prin inel și defila în prezentările de modă ale creatoarei de modă. Imaginea a stârnit amintiri, iar Oana a făcut și câteva mărturisiri amuzante despre felul în care s-a schimbat de-a lungul anilor.

Vedeta a vorbit cu umor despre diferența dintre silueta pe care o avea în tinerețe și felul în care arată în prezent. Mai mult, aceasta a dezvăluit că nu ar refuza să urce din nou pe podium, însă tariful său ar fi unul pe măsura statutului de vedetă internațională. Totuși, pentru Sonia Trifan ar face o excepție.

„Știți că era o vorbă: <<înainte erai ca o păpușă, acum ești cât două>>. Eram cât un manechin, acum sunt cât doi manechini. N-ai văzut totuși că acum se poartă manechinele plus size?! Dacă nu spunea Sonia acum, nu-și aducea nimeni aminte ca am prezentat pentru  ea. Și acum aș mai prezenta, dar anunț că am crescut tariful că sunt vedetă internațională. Dar Soniei îi fac reducere! 

M-am tot uitat prin poze în ultima vreme, și într-adevăr am defilat când eram mai tânără în prezentările Soniei și vreau să zic că e destul greu să prezinți moda. Trebuie să arăți bine, să stai la repetiții, la probă, la machiaj două-trei ore. Pentru că, în acele 2-3 minute cât defilezi, tu trebuie să ai o anumită ținută, să nu greșești ceva, adică nu e chiar așa ușor!

Viorel și acum vrea să fiu frumoasă, să fiu mereu aranjată, se ia de burtica mea și mă pune să slăbesc! Mereu se ia de mine și îmi zice:<<iar ești cu o pungă în mână?>>”, a declarat Oana Lis, pentru Click!

Ghid de cumpărături

Dan Nuțu jpg
Dan Nuțu, în stare gravă la spital! Actorul ar fi suferit un accident în locuința din România Vedete românești
image png
VideoAdina Buzatu, revoltată de gecile purtate de bărbații din România: „Nu mai purtați saci de gunoi!” Vedete românești
image
Nicușor Dan explică de ce a exclus AUR de la guvernare: „Într-o săptămână, România ar fi fost retrogradată” adevarul.ro
image
Convoiul Ursulei von der Leyen, atacat cu ouă și fructe în Bulgaria. Protestatarii i-au cerut să plece din țară adevarul.ro

Parteneri

image
Milioane de euro de la Dan Șucu pentru Rapid! Condiții de top în noua bază de la Ștefănești www.fanatik.ro
image
Cele două companii care au trimis oferte la energie cu peste 2 lei/kWh observatornews.ro
image
Finlanda toarnă 378.000.000 de litri de apă într-o fostă balastieră și construiește cel mai mare depozit de căldură din lume www.antena3.ro
image
Nicușor Dan: „O aducere AUR la guvernare ar fi însemnat o prăbușire rapidă pentru România” www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Nuntă și botez cu fast pentru Pescobar! Avem imaginile de la marele eveniment. Detalii și meniu de lux, dans romantic și sute de invitați www.wowbiz.ro
image
Sfârșit tragic pentru un cântăreț de 22 de ani! CJ Beach și-a pierdut viața la scurt timp după ce urcat pe scenă www.kanald.ro
image
Știrea momentului în România www.stirilekanald.ro
image
O fostă gimnastă a României s-a călugărit. Cine este Maica Ecaterina şi de ce a luat calea pocăinţei as.ro
image
Copacii pe care românii nu au voie să îi taie nici măcar din propria curte. Amenzile pot fi usturătoare playtech.ro
image
Sfatul cel mai de preţ pe care i l-a dat Cristi Chivu lui David Popovici: „Mi se pare fascinant!” www.fanatik.ro
image
Fostul iubit al Rocsanei Marcu, 'executat' de propriul șofer în Seychelles! Lovitură ca-n filme, cu milioane și documente falsificate www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Trecutul amoros neștiut al lui Alex Gîlcă, de la Asia Express, a ieșit la iveală! Soția lui, Valerie Lungu, a făcut publice detalii intime din viața partenerului ei. Ce a povestit www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Ritualul nocturn bizar al Împărătesei Sissi! Este ȘOCANT ce făcea, când alții dormeau okmagazine.ro
image
Ducesa perversă, ipostaze de infarct, goală, doar cu perle la gât. Soțul furibund a acuzat-o că l-a înșelat cu 88 de bărbați okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Istoria invaziei romane în Britania, rescrisă: Cine a fost, de fapt, „regele” care i-a oferit lui Claudius pretextul cuceririi insulei? historia.ro
image
#Antichitate
Misterul celor Cinci Fecioare Nebune: monumentul funerar vechi de peste 1.700 de ani, salvat de o legendă creștină historia.ro
Andreea Perju jpg
Andreea Perju a pus lacătul pe afacerea din nordul Capitalei! Ce a făcut-o să renunțe la restaurant Vedete românești
Andreea Popescu jpg
Prin ce trece Andreea Popescu de când s-a mutat în chirie. Ce o apasă în această perioadă: „Nu este ușor” Vedete românești
banner Irisha jpg
#Exclusiv Click!
Irisha, apariție de peste 2.000 de euro la un eveniment monden! Ce a dezvăluit despre viața amoroasă Vedete românești
constantin enceanu
FotoÎi recunoaști? Imaginea de colecție din ziua nunții unui îndrăgit cântăreț de muzică populară. Artistul și soția sa au împlinit 41 de ani de căsnicie Vedete românești
Dragoș Bucur jpg
Întâmplarea din parcare care l-a revoltat pe Dragoș Bucur: „Ați adus 300 de lei la buget pentru un I!” Ce a pățit Vedete românești
Dan Nuțu jpg
Dan Nuțu, în stare gravă la spital! Actorul ar fi suferit un accident în locuința din România Vedete românești
pavel bartos si smiley jpg
Ce spun soțiile lui Smiley și Pavel Bartoș despre timpul petrecut împreună de cei doi. Cât de des se văd în afara filmărilor Vedete românești
Mădălina Ghenea
Ce spune Mădălina Ghenea despre bărbații care „nu meritau nici măcar o cină”. Detalii neștiute despre relațiile sale Vedete românești
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Cine este românul transportat de urgență la spital după carambolul cu 86 de vehicule din Bulgaria. 12 oameni au murit actualitate.net