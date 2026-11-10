Oana Lis le-a dat clasă multor vedete! Cum a apărut la 49 de ani, fără machiaj și filtre. „Zici că ești o puștoaică!”

Ajunsă la vârsta de 49 de ani, Oana Lis a atras toate privirile după ce a publicat o fotografie în care apare complet nemachiată și fără filtre.

Oana Lis le-a dat clasă multor vedete Foto: Facebook

Vedeta le-a arătat urmăritorilor cum arată tenul său în mod natural, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Mulți dintre cei care o urmăresc au fost impresionați de aspectul său și au ținut să o complimenteze.

„Ești frumoasă, Oana, naturală. Pari mult mai tânără!”

Oana Lis a primit numeroase mesaje de apreciere din partea fanilor, care au remarcat că îi stă mult mai bine fără machiaj. Unii dintre aceștia au observat că trăsăturile sale naturale sunt foarte frumoase și au încurajat-o să renunțe la machiajul pe care îl folosește de obicei. Alții au mers chiar mai departe și i-au spus că pare mult mai tânără în ipostaza naturală.

Iată câteva dintre comentariile primite de vedetă:

„Cum au zis și alte doamne în comentarii, trăsăturile tale sunt foarte frumoase, dar machiajul pe care îl alegi este nepotrivit. Poate te ajută cineva în privința asta, că este păcat.”

„Zici că ești o puștoaică, eu te simpatizez, oricum... pentru că ești originală și sinceră!”

„Nu știu de ce te machiezi, ești mult mai frumoasă și arăți și mai tânără fără machiaj!”

„Ești frumoasă, Oana, naturală. Pari mult mai tânără!”

Cum arăta vedeta când era model pentru Sonia Trifan

Oana Lis le-a arătat fanilor o fotografie din tinerețe, din perioada în care activa ca model pentru Sonia Trifan. Vedeta avea o siluetă trasă prin inel și defila în prezentările de modă ale creatoarei de modă. Imaginea a stârnit amintiri, iar Oana a făcut și câteva mărturisiri amuzante despre felul în care s-a schimbat de-a lungul anilor.

Vedeta a vorbit cu umor despre diferența dintre silueta pe care o avea în tinerețe și felul în care arată în prezent. Mai mult, aceasta a dezvăluit că nu ar refuza să urce din nou pe podium, însă tariful său ar fi unul pe măsura statutului de vedetă internațională. Totuși, pentru Sonia Trifan ar face o excepție.

„Știți că era o vorbă: <<înainte erai ca o păpușă, acum ești cât două>>. Eram cât un manechin, acum sunt cât doi manechini. N-ai văzut totuși că acum se poartă manechinele plus size?! Dacă nu spunea Sonia acum, nu-și aducea nimeni aminte ca am prezentat pentru ea. Și acum aș mai prezenta, dar anunț că am crescut tariful că sunt vedetă internațională. Dar Soniei îi fac reducere!

M-am tot uitat prin poze în ultima vreme, și într-adevăr am defilat când eram mai tânără în prezentările Soniei și vreau să zic că e destul greu să prezinți moda. Trebuie să arăți bine, să stai la repetiții, la probă, la machiaj două-trei ore. Pentru că, în acele 2-3 minute cât defilezi, tu trebuie să ai o anumită ținută, să nu greșești ceva, adică nu e chiar așa ușor!

Viorel și acum vrea să fiu frumoasă, să fiu mereu aranjată, se ia de burtica mea și mă pune să slăbesc! Mereu se ia de mine și îmi zice:<<iar ești cu o pungă în mână?>>”, a declarat Oana Lis, pentru Click!