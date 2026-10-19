 Cum a ajuns să arate Viorel Lis! Prima apariție TV în scaunul cu rotile, după problemele grave de sănătate
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FotoCum a ajuns să arate Viorel Lis! Prima apariție TV în scaunul cu rotile, după problemele grave de sănătate

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Oana Lis i-a fost alături lui Viorel Lis la prima emisiune televizată la care acesta a participat de când se află în scaunul cu rotile. Cei doi au fost invitați la Prima TV, în emisiunea prezentată de Cristi Brancu, iar soția fostului primar al Capitalei a împărtășit momentul cu urmăritorii săi de pe rețelele de socializare.

Oana și Viorel Lis.
Oana și Viorel Lis. Foto: Arhiva Click!

Viorel Lis, din nou pe micile ecrane după mulți ani

De când Viorel Lis a început să se confrunte cu probleme serioase de sănătate, viața lui, dar și cea a Oanei Lis, s-a schimbat radical. Soția fostului edil al Capitalei se dedică îngrijirii acestuia și îi este alături în momentele dificile.

După o perioadă îndelungată în care aparițiile sale televizate au fost mai rare, Viorel Lis a revenit în fața camerelor de filmat, participând la emisiunea lui Cristi Brancu, de la Prima TV, un moment care l-a bucurat și i-a amintit de vremurile în care era prezent frecvent pe micul ecran.

„Prima emisiune la care Viorel a fost de când e în scaun. La Prima TV, la Cristi Brancu. S-a bucurat că lumea nu l-a uitat. Mă rog, unii”, a scris Oana Lis în dreptul fotografiei în care Viorel Lis apare în scaunul cu rotile.

Oana Lis, apreciată pentru grija pe care i-o poartă soțului său

Postarea a atras numeroase reacții din partea celor care o urmăresc pe Oana Lis. Unul dintre comentarii a evidențiat devotamentul de care aceasta dă dovadă în relația cu soțul său, dar și puterea de a-i fi alături în momentele dificile.

„Meriți multă admirație! Ești un exemplu tare demn și uman. Nu uita niciodată cât ești de minunată! Ești femeia «putere» și «curaj»!”, i-a scris o persoană.

Viorel Lis, la TV după mai mulți ani.
Viorel Lis, la TV după mai mulți ani. Foto: Instagram

„Mie mi se pare ceva normal să ai grijă de familia ta”

Oana Lis a răspuns că, din punctul său de vedere, grija față de familie este un lucru firesc, nu un motiv pentru a primi laude.

„Mulțumesc. Mie mi se pare ceva normal să ai grijă de familia ta”, a transmis soția lui Viorel Lis.

Persoana care i-a lăsat mesajul a continuat să o încurajeze și a subliniat că, deși grija față de cei dragi ar trebui să fie firească, nu toată lumea o privește astfel.

„Cu mult drag! Așa este, însă pentru mulți dintre noi, acest «normal» pare tare nefiresc! Ești un om tare bun, iar faptul că ai trecut prin atâtea și ești încă aici spune multe lucruri frumoase despre tine și sufletul tău! Multă putere și liniște îți doresc! Îmbrățișări calde!”, a mai scris aceasta.

Oana Lis: „Am învățat să mă descurc, să jonglez cu problemele”

Oana Lis a povestit în nenumărate rânduri cum reușește să aibă grijă de soțul ei, dar și cât de dificilă este această perioadă pentru ea. Într-un interviu exclusiv, vedeta ne-a mărturisit că este extrem de dureros să ai grijă de un om bolnav și să te confrunți cu neputința de a-i putea alina suferința. Cu toate acestea, Oana a învățat să gestioneze problemele și să găsească bucurie chiar și în momentele dificile.

Mi-a fost foarte, foarte greu, pentru că neputința doare foarte rău atunci când ai un om bolnav. Nu e vorba de un capriciu, că nu luăm mâncarea asta sau rochia asta. Este efectiv vorba de viață și de moarte. Dar am învățat să mă descurc, să jonglez cu problemele și să mă bucur de viață așa cum e”, ne-a spus vedeta.

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