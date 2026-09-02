 Cel mai mare regret al Oanei Lis după ce s-a terminat vara: „Nu pot ignora că sunt și eu om”
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Cel mai mare regret al Oanei Lis după ce s-a terminat vara: „Nu pot ignora că sunt și eu om”

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Oana Lis nu s-a ferit niciodată să vorbească deschis despre perioadele dificile din viața sa și despre trăirile care o încearcă. De această dată, începutul toamnei i-a adus aminte de una dintre dorințele pe care, de ani de zile, nu a mai reușit să și le împlinească. Soția lui Viorel Lis a făcut o mărturisire emoționantă în mediul online, vorbind despre dorul de mare și despre o vară pe care, spune ea, aproape că nu a simțit-o.

Oana Lis.
Oana Lis. Foto: Facebook

Viața Oanei Lis s-a schimbat radical în urmă cu mai mulți ani, atunci când problemele de sănătate ale fostului edil al Capitalei s-au agravat. De atunci, aceasta s-a concentrat în mare parte asupra stării de sănătate a soțului ei și a vorbit, de-a lungul timpului, despre dificultățile pe care le întâmpină din mai multe puncte de vedere: financiar, emoțional și chiar fizic.

Oana Lis: „Oricum, nici n-am simțit că a fost vară”

Chiar dacă încearcă să se mențină pe linia de plutire și să găsească un echilibru în viața sa, Oana Lis recunoaște, prin mesajele pe care le transmite, că există și lucruri care îi lipsesc. Printre acestea se numără și un moment aparent simplu, dar cu o încărcătură emoțională puternică: o vacanță la mare.

Oana și Viorel Lis.
Oana și Viorel Lis. Foto: Facebook

Pe 1 septembrie, odată cu începutul toamnei, Oana Lis a revenit în mediul online cu un mesaj sincer, în care a vorbit despre dorul de litoralul românesc și despre faptul că, în această vară, nu a reușit să ajungă la mare.

„1 septembrie... A venit toamna. Oricum, nici n-am simțit că a fost vară... Am văzut marea doar la TV și când dădeau live la știri... de la mare... Mă apropiam de ecran... să simt că, și cum, sunt acolo. Nu regret nimic, dar, în același timp, nu pot ignora că sunt și eu om”, a scris vedeta pe Facebook. 

„Va veni o zi când vei revedea și remirosi marea...”

Mărturisirea Oanei Lis a stârnit reacții din partea celor care îi urmăresc activitatea în mediul online. Mulți dintre aceștia i-au transmis mesaje de încurajare și i-au amintit că vor veni și zile mai bune, dar și momentul în care va putea, din nou, să simtă și să se bucure de mare.

„Mare greutate ai, Oana dragă, acum! Dar Bunul Dumnezeu vede tot ce faci pentru dl. Viorel! Rezistă!”

„Va veni o zi când vei revedea și remirosi marea...”

„Vor veni și zile mai bune.”

„Marea e atât de mare, că ne cuprinde pe toți. Câteodată, cred că vrea să fie liniștită și unii, chiar dacă nu-și dau seama, se conectează cu ea”, au fost doar o parte din reacțiile fanilor. 

Cu ce problemă s-a confruntat Oana de curând 

Oana Lis are o comunitate numeroasă de fani pe rețelele de socializare, pe care îi ține la curent cu diverse întâmplări din viața sa. Într-o postare făcută în urmă cu câteva zile, vedeta a povestit cum a fost la un pas de o tragedie.

Oana le-a cerut urmăritorilor să o ajute să înțeleagă cine a fost de vină, după ce a fost cât pe ce să fie lovită pe trecerea de pietoni de către o șoferiță.

„Vreau să vă întreb ceva. Traversam pe trecerea de pietoni, pe o stradă care este cu două sensuri. Când am traversat de pe partea cealaltă, era verde pentru pietoni. Am trecut de linia de tramvai, încă era verde, dar când am ajuns pe mijlocul trecerii de pietoni, s-a făcut roșu și venea un Jeep din stânga.

Bineînțeles, eu am crezut că mă lasă să trec, pentru că eu, dacă aș fi fost în mașină, iar cineva era la mijlocul trecerii de pietoni, l-aș fi lăsat să treacă.

Cum e bine? Nu am timp să caut pe internet. M-a claxonat și aproape să mă ia pe capota mașinii. Avea și Jeep. Eu nu mă așteptam să nu mă lase să trec. Sunt ditamai femeia, m-a văzut că sunt pe trecere”.

Oana Lis: „Ce trebuia să fac? Să mă întorc din drum?

Soția lui Viorel Lis a revenit cu explicații despre momentul în care semaforul pentru pietoni s-a schimbat în timp ce se afla deja pe trecere. Vedeta a mărturisit că nu a știut dacă ar fi trebuit să se oprească sau să se întoarcă și a explicat de ce a ales să își continue traversarea.

„Eu am pornit pe verde, abia când mai aveam 2 pași s-a făcut roșu. Ce trebuia să fac? Să mă întorc din drum pe trecerea de pietoni? Din contră, am văzut oameni care au făcut așa și când s-au întors au fost loviți de o mașină. Ca și cum s-au răzgândit și cel care trece cu mașina nu se așteaptă, căci vede omul trecând. Te aștepți că își continuă drumul, nu că se întoarce”.

„M-am și speriat. Nu mă așteptam! Ce trebuia să fac?”

Experiența a speriat-o pe Oana Lis, mai ales că, potrivit spuselor sale, autoturismul a trecut foarte aproape de ea. Vedeta a povestit și cum a reacționat șoferița, care i-ar fi reproșat că semaforul pentru pietoni era deja roșu.

„Am rămas șocată! M-am și speriat. Nu mă așteptam! Ce trebuia să fac? Am făcut corect? Bineînțeles, femeia a vorbit și... fiind nervoasă. Mi-a zis că e roșu, că ea trebuie să treacă, fiind roșu la pietoni. Și a trecut, pe la picioarele mele. Cine are dreptate?”, a spus Oana Lis, într-un videoclip publicat pe pagina sa de Facebook.

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