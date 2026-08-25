 Virgil Ianțu se desparte de „Câștigă România!” după 9 ani: „Un drum lung și frumos”
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Virgil Ianțu se desparte de „Câștigă România!” după 9 ani: „Un drum lung și frumos”

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Virgil Ianțu a surprins pe toată lumea cu un mesaj publicat pe rețelele de socializare. După nouă ani în care a fost în centrul unui proiect de televiziune îndrăgit de public, prezentatorul a anunțat că a venit momentul unei schimbări.

O emisiune de la TVR prezentată de Virgil Ianțu ajunge la final
O emisiune de la TVR prezentată de Virgil Ianțu ajunge la final Foto: Facebook

Virgil Ianțu a făcut un anunț important pentru fanii emisiunii „Câștigă România!”. Prezentatorul a dezvăluit că proiectul difuzat de TVR se încheie după nouă ani, printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Ianțu a transmis că emisiunea a avut un parcurs lung și frumos și a vorbit despre succesul formatului românesc, care a reușit să treacă dincolo de granițele țării. Prezentatorul a rememorat anii petrecuți alături de echipa emisiunii și a subliniat faptul că „Câștigă România!” a fost un format românesc care și-a construit publicul în timp.

„A fost un drum lung și frumos”

Cei 9 ani de «Câștigă România» la TVR se încheie aici! A fost un drum lung și frumos. Alături de un format românesc creat de Zucchero Media, care a crescut și și-a câștigat publicul și popularitatea în mod organic, fără să se bucure vreodată de avantajul unor campanii masive de promovare”, a spus prezentatorul TV.

Virgil Ianțu a amintit și de recunoașterea de care s-a bucurat emisiunea în Europa. „Câștigă România!” a fost nominalizată la EBU și a primit premii în țară, reușind să se impună în fața unor emisiuni consacrate.

Un format românesc care a trecut granițele În toți acești ani, «Câștigă România!» a fost nominalizat la EBU printre formatele importante din Europa și a primit premii în țară, reușind să se impună chiar și în fața unor emisiuni consacrate. Iar astăzi, formatul este produs și difuzat în Galicia, Spania, ajuns deja la al treilea sezon”.

„Formatul și-a câștigat, prin propriile forțe, locul și statutul”

Prezentatorul a vorbit și despre parcursul proiectului și despre oamenii care au contribuit la fiecare ediție.

Asta înseamnă că formatul și-a câștigat, prin propriile forțe, locul și statutul. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit în toți acești ani, concurenților, oameni extraordinari, care au dat personalitate și emoție fiecărei ediții”.

Un capitol important al mesajului său a fost dedicat celor care au lucrat în spatele camerelor și au făcut posibilă realizarea emisiunii.

„Mulțumesc! Și, în mod special, celor care au susținut emisiunea de-a lungul timpului. Le mulțumesc oamenilor din echipa de producție și documentare, celor care au pus suflet în ceea ce au făcut și au muncit cu bucurie, indiferent cât de mare a fost efortul”.

„Câștigă România!” nu dispare

Chiar dacă emisiunea ajunge la final la TVR, Virgil Ianțu a ținut să precizeze că nu consideră acest moment un sfârșit definitiv, ci mai degrabă încheierea unei etape.

«Câștigă România!» nu dispare! Doar încheie un capitol frumos. Iar eu... merg mai departe. Vă mulțumesc! V.”, a încheiat prezentatorul TV.

Prin mesajul său, Virgil Ianțu își ia astfel rămas-bun de la un proiect care a făcut parte din parcursul său profesional timp de nouă ani, lăsând deschisă și ideea unor noi proiecte în viitor.

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