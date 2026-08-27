Ce pensie are Viorel Lis. Oana: „Într-un weekend am cheltuit 4500 de lei”

Oana Lis trece printr-o perioadă dificilă alături de soțul ei, Viorel Lis. Fostul edil se confruntă de aproximativ două săptămâni cu dureri care nu au cedat în urma tratamentelor încercate până acum. Soția sa a vorbit despre situația cu care acesta se confruntă.

Ce pensie are Viorel Lis Foto: Arhiva Click!

Invitată în platoul emisiunii Spynews TV Live, prezentată de Mara Bănică, Oana Lis a povestit că starea soțului său îi provoacă îngrijorare, mai ales că durerile persistă de mai multe zile. Potrivit acesteia, Viorel se confruntă cu dureri osoase și musculare, iar tratamentele urmate până acum nu au avut rezultatul dorit.

„Viorel de două săptămâni are dureri. Nu i-a trecut cu niciun tratament. Nu dorm noaptea stând cu grija lui. Are niște dureri osoase, musculare, și nu am găsit tratament cu nimic”, a spus Oana Lis în cadrul emisiunii SpyNews TV Live.

Ce pensie are fostul edil

Pentru a încerca să îi amelioreze starea, Oana Lis a apelat inclusiv la serviciile medicale de urgență. Ea a povestit că a chemat salvarea la domiciliu și că un medic ortoped a venit, de asemenea, acasă. Viorel Lis a urmat mai multe proceduri, printre care perfuzii și injecții, însă durerile nu au dispărut. Situația a venit și cu cheltuieli importante pentru familie.

„Am chemat salvarea acasă. Într-un weekend am cheltuit 4500 de lei. Pensia lui e vreo 6000”, a mai mărturisit Oana Lis.

Oana Lis spune că cel mai mult își dorește ca soțul ei să poată scăpa de durerile care îl chinuie. Pentru ea, este dificil să îl vadă suferind și să nu găsească o soluție care să îl ajute.

„Mi-ar plăcea ca Viorel să stea fără dureri. E foarte greu să stai acasă cu dureri. Nu mai știu ce să îi mai fac”, a declarat aceasta.

Soția fostului edil a precizat că Viorel a făcut mai multe investigații medicale pentru a identifica sursa durerilor. În perioada următoare, acesta urmează să efectueze și o nouă analiză, în speranța că medicii vor putea stabili cauza problemelor și un tratament care să îi amelioreze starea.