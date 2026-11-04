Oana Lis, revoltată după ce a primit factura la curent. Cât are de plată. „Ce nervi am”

Oana Lis și-a spus nemulțumirea pe rețelele de socializare și a dezvăluit cât i-a venit faptura la lumină. Aceasta susține că suma este una nejustificată având în vedere că încă nu a dat drumul la căldură.

Oana Lis Foto: Facebook

Vedeta se teme de următoare factură, deoarece va fi nevoită să dea drumul la aerul condiționat sau la caloriferul electric pentru a nu-l ține pe Viorel Lis în frig. Mulți români au empatizat cu aceasta și au dezvăluit ce sume au avut ei de plătit.

Cât are de plătit Oana Lis pentru factura la electricitate

„Ce nervi am, a venit factura de lumină vreo 330 de lei, în condițiile în care nu am dar drumul la aer condiționat și nici nu am băgat caloriferul electric. Încă. Că nu pot să-l țin pe Vio în frig, ca îi face rău. Păi nici n-am plătit-o p-asta și mă întreb oare cât va veni următoarea”, a scris Oana Lis pe rețelele de socializare.

În secțiunea de comentarii, urmăritorii săi au scris că se confruntă cu aceeași problemă. Mulți au primit deja facturi destul de mari și încă nu a venit frigul cel mare.

„Stai liniștită, draga mea, surorii mele ia venit 800 și locuiește ca tine la bloc și ea vine seara acasă când termină munca”, spune cineva în comentarii.

„La mine a venit 1.100 lei...”, a scris un alt român.

„La mine cel mai puțin 380 lei ..pana la 780 lei. Sunt obișnuită. Asta e”, a mai scris o doamnă la postarea vedetei.

Vedeta nu a scăpat nici de comentarii răutăcioase

Așa cum era de așteptat, Oana Lis nu a scăpat de critici și de comentarii răutăcioase.

„De muncă nu ai auzit, toți o ducem greu, dar mergem la muncă ca să ne plătim taxele și să ne asigurăm hrana”

„Și alte persoane au facturi mari la electricitate și nu postează valoarea facturii, dorind sa le-o plătească cineva!”

„La ce haine de firmă aveai....3 milioane nici măcar un nasture nu acoperă...”

„Bani de unghii ai avut?”

Oana Lis și cei 15 lei de pe card

Oana Lis obișnuiește să ceară sfaturi pe rețelele de socializare. În această vară, vedeta a mărturisit că mai are 15 lei pe cardul de Revolut și și-a rugat prietenii virtuali să-i ofere sfaturi e alimente pe care le-ar putea cumpăra de această sumă de bani.

„Am doar 15 lei pe Revolut… Ce naibii să iau și eu de mâncare să-mi ajungă pentru mâine de dimineață și pentru mine și Viorel?”, a scris Oana Lis pe internet. Totodată, ea a întrebat și unde este mai ieftin să meargă pentru a face cumpărături: la Lidl sau la Kaufland?

Oamenii au venit cu diferite idei: „Nu trebuie să vă fie rușine că nu vă ajung banii. Și nouă ni se întâmplă. Important este că sunteți o familie cinstită, unită. Încercați să luați niște castraveți, roșii, ouă și faceți o omletă repede”/ „Dacă vrei, poți lua pateu, pâine…”/ „Omletă cu legume la cuptor! Șase ouă, îți ajunge și de pâine și de salată. În plus mănânci sănătos. Îți ajunge și de un iaurt”/ „Un kilogram de cartofi, din care poți face un piure, patru ouă, pe care le poți face ochiuri sau omletă, și un kilogram de roșii”