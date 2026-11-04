 Oana Lis, revoltată după ce a primit factura la curent. Cât are de plată. „Ce nervi am”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Oana Lis, revoltată după ce a primit factura la curent. Cât are de plată. „Ce nervi am”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Oana Lis și-a spus nemulțumirea pe rețelele de socializare și a dezvăluit cât i-a venit faptura la lumină. Aceasta susține că suma este una nejustificată având în vedere că încă nu a dat drumul la căldură.

Oana Lis
Oana Lis Foto: Facebook

Vedeta se teme de următoare factură, deoarece va fi nevoită să dea drumul la aerul condiționat sau la caloriferul electric pentru a nu-l ține pe Viorel Lis în frig. Mulți români au empatizat cu aceasta și au dezvăluit ce sume au avut ei de plătit.

Cât are de plătit Oana Lis pentru factura la electricitate

„Ce nervi am, a venit factura de lumină vreo 330 de lei, în condițiile în care nu am dar drumul la aer condiționat și nici nu am băgat caloriferul electric. Încă. Că nu pot să-l țin pe Vio în frig, ca îi face rău. Păi nici n-am plătit-o p-asta și mă întreb oare cât va veni următoarea”, a scris Oana Lis pe rețelele de socializare.

În secțiunea de comentarii, urmăritorii săi au scris că se confruntă cu aceeași problemă. Mulți au primit deja facturi destul de mari și încă nu a venit frigul cel mare.

„Stai liniștită, draga mea, surorii mele ia venit 800 și locuiește ca tine la bloc și ea vine seara acasă când termină munca”, spune cineva în comentarii.

„La mine a venit 1.100 lei...”, a scris un alt român.

„La mine cel mai puțin 380 lei ..pana la 780 lei. Sunt obișnuită. Asta e”, a mai scris o doamnă la postarea vedetei.

Vedeta nu a scăpat nici de comentarii răutăcioase

Așa cum era de așteptat, Oana Lis nu a scăpat de critici și de comentarii răutăcioase.

„De muncă nu ai auzit, toți o ducem greu, dar mergem la muncă ca să ne plătim taxele și să ne asigurăm hrana”

„Și alte persoane au facturi mari la electricitate și nu postează valoarea facturii, dorind sa le-o plătească cineva!”

„La ce haine de firmă aveai....3 milioane nici măcar un nasture nu acoperă...”

„Bani de unghii ai avut?”

Oana Lis și cei 15 lei de pe card

Oana Lis obișnuiește să ceară sfaturi pe rețelele de socializare. În această vară, vedeta a mărturisit că mai are 15 lei pe cardul de Revolut și și-a rugat prietenii virtuali să-i ofere sfaturi e alimente pe care le-ar putea cumpăra de această sumă de bani.

„Am doar 15 lei pe Revolut… Ce naibii să iau și eu de mâncare să-mi ajungă pentru mâine de dimineață și pentru mine și Viorel?”, a scris Oana Lis pe internet. Totodată, ea a întrebat și unde este mai ieftin să meargă pentru a face cumpărături: la Lidl sau la Kaufland?

Oamenii au venit cu diferite idei: „Nu trebuie să vă fie rușine că nu vă ajung banii. Și nouă ni se întâmplă. Important este că sunteți o familie cinstită, unită. Încercați să luați niște castraveți, roșii, ouă și faceți o omletă repede”/ „Dacă vrei, poți lua pateu, pâine…”/ „Omletă cu legume la cuptor! Șase ouă, îți ajunge și de pâine și de salată. În plus mănânci sănătos. Îți ajunge și de un iaurt”/ „Un kilogram de cartofi, din care poți face un piure, patru ouă, pe care le poți face ochiuri sau omletă, și un kilogram de roșii”

Ghid de cumpărături

Monica Davidescu și Aurelian Temișan, șocați de trecerea în neființă a actorului Ioan Isaiu
Monica Davidescu și-a lăsat soacra fără replică! Ce i-a spus și de ce a refuzat să devină doamna Temișan PrimeTime
Mihaela Runceanu, ucisă cu bestialiate în 1989 Sursa Facebook
Mihaela Runceanu, ultima convorbire cu părinții. Telefonul care s-a încheiat tragic Vedete românești
image
#Alegeri intermediare SUA 2026
LIVE TEXT Alegeri intermediare în SUA. Democrații preiau controlul Senatului. Estimările arată o victorie zdrobitoare a „albaștrilor” și în Camera Reprezentanților adevarul.ro
image
Nicolae Ceaușescu: „Așa cum Drobeta nu este romană, nici Napoca nu este romană”. Cum au fost rebotezate orașe și sate cu nume antice adevarul.ro

Parteneri

image
Cel mai în formă atacant din România, la U Cluj din iarnă! „O să ajungă la 3 milioane de euro!”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Reacția lui Iulian Demeter, după ce fiul său de 11 ani și-a cumpărat pistol de pe internet observatornews.ro
image
O femeie care refuză să vândă casa unui dezvoltator imobiliar s-a trezit cu o toaletă mobilă în fața ușii: „Suport mirosuri de 2 luni” www.antena3.ro
image
Fiul fostului ministru Tudorel Toader, dat afară de la Universitatea din Iași după acuzațiile de hărțuire sexuală www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Gigi Becali nu mai ştie cifrul de la seiful lui. Singurul om care îl cunoaşte: „Şi mail-ul, parolele, numai el” as.ro
image
Cine este Mihaela Pleșa, românca care face legea în America. Fiica unor refugiați din comunism a scris istorie în Texas playtech.ro
image
Galerie foto. Cum a trăit soția lui Răzvan Marin meciul nebun cu Real Madrid din Champions League www.fanatik.ro
image
Roxana Vașniuc, acuzații GRAVE la adresa fostului soț. Motivul pentru care vedeta nu își poate vedea fiica www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 64 de ani, Alexandru Rafila și-a făcut iubită cu peste 20 de ani mai tânără! Blondă, elegantă, zâmbitoare, îmbrăcată în alb din cap până-n picioare, tânăra a atras atenția la botezul copilului lui Alfred Simonis / FOTO www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Împărăteasa și-a luat trei amanți în paralel, doar unul nu-i făcea față! A transformat nopțile de la Palat în adevărate orgii okmagazine.ro
image
„Jumătate din greutatea lui era bărbația”. Starul nu le lăsa nesatisfăcute pe iubitele lui okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Istoria sumbră a neutralizării morților periculoși, în Evul Mediu historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Războiul Romei împotriva piraților din Mediterana: campania spectaculoasă a lui Pompei cel Mare historia.ro
banner adrian enache jpg
#Exclusiv Click!
Adrian Enache, topit după copiii săi! Ce plan are cu fiul David și cine conduce în relația cu Iuliana Marciuc Vedete românești
Design fără titlu (7) png
A murit Tinto Brass, maestrul eroticii europene și regizorul celebrului film „Caligula”. Cineastul italian avea 93 de ani Vedete internaționale
paula cojocari jpg
Fosta soție a lui Stelian Ogică, mutilată într-un salon de înfrumusețare! Ce i s-a întâmplat după o procedură estetică Vedete românești
Mihaela Runceanu, ucisă cu bestialiate în 1989 Sursa Facebook
Mihaela Runceanu, ultima convorbire cu părinții. Telefonul care s-a încheiat tragic Vedete românești
Catalin Bordea, foto Facebook jpg
Cătălin Bordea a recunoscut că ar fi vrut o relație cu o actriță porno. „Nu îți mai faci griji că o impresionează altul” Vedete românești
Design fără titlu (6) png
Spectacol de eleganță la New York! Cele mai cunoscute vedete au defilat în ținute spectaculoase la CFDA Fashion Awards Vedete internaționale
image jpeg
#Exclusiv Click!
La ce intervenție estetică a apelat Sonia Trifan? Iubitul a rămas mut când a văzut-o! Cum a ajuns pe mâinile medicului Biancăi Drăgușanu? Vedete românești
banner ramona de la clejani jpg
#Exclusiv Click!
Familia Clejanilor, din nou în centrul atenției! Mesaj neașteptat după o perioadă tensionată: „Să asculte de tatăl lui și va fi bine!” Vedete românești
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE actualitate.net