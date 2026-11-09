Oana Lis, din nou la medic după ce a fost diagnosticată cu cancer de piele. Soția lui Viorel Lis așteaptă rezultatul
Oana Lis trece din nou prin momente de incertitudine din cauza problemelor de sănătate. În urmă cu trei ani, soția lui Viorel Lis a primit un diagnostic crunt, după ce a fost depistată cu o formă de cancer de piele. Recent, vedeta a fost nevoită să ajungă din nou pe mâna medicilor, după ce a observat mai multe formațiuni la nivelul pielii. Una dintre acestea a fost îndepărtată și trimisă pentru biopsie, iar rezultatul urmează să îl afle în aproximativ două săptămâni.
Oana Lis a povestit că a trecut printr-o nouă intervenție medicală, în urma căreia i-au fost îndepărtate mai multe formațiuni de pe corp. Vedeta a mărturisit că una dintre probleme a fost descoperită într-o zonă intimă, motiv pentru care a amânat inițial vizita la medic, însă apariția sângerărilor a determinat-o să ceară ajutorul unui specialist.
Oana Lis, din nou la biopsie după diagnosticul de cancer de piele
Soția fostului edil al Capitalei a dezvăluit că, în urmă cu trei ani, a fost diagnosticată cu carcinom spinocelular, o formă de cancer de piele care poate avea o evoluție agresivă. Experiența de atunci a făcut-o să fie mai atentă la modificările apărute la nivelul pielii, însă recent a descoperit o nouă formațiune care a necesitat investigații.
„Mi-am cauterizat niște creșteri, să zicem așa. Acum trei ani am avut cancer. Există cancerul de piele de 3 feluri: bazocelular, spinocelular, care e mai agresiv și melanomul, care este cel mai periculos, cu șanse de metastaze. Cel spinocelular pe care l-am avut eu e foarte complicat, pentru că e agresiv și se duce în jos, în corp. E o dereglare a celulelor.”
Oana Lis: „Aveam o pată de doi ani și nu trecea și s-a mărit”
Oana Lis a explicat că a ajuns la medic după ce un papilom a început să sângereze. Deși inițial i-a fost jenă să meargă la control din cauza localizării acestuia, în cele din urmă a decis să nu mai amâne consultația. Formațiunea a fost îndepărtată și trimisă pentru analiză, iar vedeta așteaptă acum rezultatul biopsiei.
„Aveam o pată de doi ani și nu trecea și s-a mărit ca formă. Am avut pe spate. Acum am avut un papilom care a fost la biopsie, din păcate îl aveam într-o zonă intimă și mi-a fost jenă să mă duc. (…) Și a început să sângereze. Am stat o săptămână și mi-am făcut curaj și am mers. Mi-a scos acest papilom, îl duce la biopsie. Mi-am cauterizat altele și mai am pe corp. Am făcut acum câteva zile și pentru biopsie trebuie să mai aștept două săptămâni”, a declarat Oana Lis la Antena Stars.