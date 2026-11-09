 Oana Lis, din nou la medic după ce a fost diagnosticată cu cancer de piele. Soția lui Viorel Lis așteaptă rezultatul
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Oana Lis, din nou la medic după ce a fost diagnosticată cu cancer de piele. Soția lui Viorel Lis așteaptă rezultatul

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Oana Lis trece din nou prin momente de incertitudine din cauza problemelor de sănătate. În urmă cu trei ani, soția lui Viorel Lis a primit un diagnostic crunt, după ce a fost depistată cu o formă de cancer de piele. Recent, vedeta a fost nevoită să ajungă din nou pe mâna medicilor, după ce a observat mai multe formațiuni la nivelul pielii. Una dintre acestea a fost îndepărtată și trimisă pentru biopsie, iar rezultatul urmează să îl afle în aproximativ două săptămâni.

Oana Lis, din nou la medic după ce a fost diagnosticată cu cancer de piele
Oana Lis, din nou la medic după ce a fost diagnosticată cu cancer de piele Foto: Facebook

Oana Lis a povestit că a trecut printr-o nouă intervenție medicală, în urma căreia i-au fost îndepărtate mai multe formațiuni de pe corp. Vedeta a mărturisit că una dintre probleme a fost descoperită într-o zonă intimă, motiv pentru care a amânat inițial vizita la medic, însă apariția sângerărilor a determinat-o să ceară ajutorul unui specialist.

Oana Lis, din nou la biopsie după diagnosticul de cancer de piele

Soția fostului edil al Capitalei a dezvăluit că, în urmă cu trei ani, a fost diagnosticată cu carcinom spinocelular, o formă de cancer de piele care poate avea o evoluție agresivă. Experiența de atunci a făcut-o să fie mai atentă la modificările apărute la nivelul pielii, însă recent a descoperit o nouă formațiune care a necesitat investigații.

„Mi-am cauterizat niște creșteri, să zicem așa. Acum trei ani am avut cancer. Există cancerul de piele de 3 feluri: bazocelular, spinocelular, care e mai agresiv și melanomul, care este cel mai periculos, cu șanse de metastaze. Cel spinocelular pe care l-am avut eu e foarte complicat, pentru că e agresiv și se duce în jos, în corp. E o dereglare a celulelor.”

Oana Lis: „Aveam o pată de doi ani și nu trecea și s-a mărit”

Oana Lis a explicat că a ajuns la medic după ce un papilom a început să sângereze. Deși inițial i-a fost jenă să meargă la control din cauza localizării acestuia, în cele din urmă a decis să nu mai amâne consultația. Formațiunea a fost îndepărtată și trimisă pentru analiză, iar vedeta așteaptă acum rezultatul biopsiei.

„Aveam o pată de doi ani și nu trecea și s-a mărit ca formă. Am avut pe spate. Acum am avut un papilom care a fost la biopsie, din păcate îl aveam într-o zonă intimă și mi-a fost jenă să mă duc. (…) Și a început să sângereze. Am stat o săptămână și mi-am făcut curaj și am mers. Mi-a scos acest papilom, îl duce la biopsie. Mi-am cauterizat altele și mai am pe corp. Am făcut acum câteva zile și pentru biopsie trebuie să mai aștept două săptămâni”, a declarat Oana Lis la Antena Stars.

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