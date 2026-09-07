 Florian Munteanu și Ricky Martin, întâlnire pe covorul roșu la Veneția! „Suntem prieteni de 10 ani”
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VideoFlorian Munteanu și Ricky Martin, întâlnire pe covorul roșu la Veneția! „Suntem prieteni de 10 ani”

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Florian Munteanu participă, zilele acestea, la o serie de evenimente de înaltă ținută desfășurate în perioada Festivalului Internațional de Film de la Veneția, unul dintre cele mai prestigioase evenimente cinematografice din lume. Actorul român care a dat lovitura la Hollywood s-a întâlnit pe covorul roșu cu nimeni altul decât bunul lui prieten Ricky Martin! 

Florian Munteanu, unul dintre cei mai cunoscuți actori români pe plan internațional, este prezent în aceste zile la o serie de evenimente înaltă ținută desfășurate în perioada Festivalului de Film de la Veneția, unul dintre cele mai prestigioase evenimente cinematografice din lume.

În această seară, de la ora 18.00, actorul român din Creed 2 va păși pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția alături de personalități importante din industria internațională de film și entertainment. 

Florian Munteanu și Ricky Martin la Veneția
Florian Munteanu și Ricky Martin la Veneția Foto: Click!

Florian Munteanu și Ricky Martin, prietenie de 10 ani 

Ajuns duminică, la Veneția, alături de promoterul lui Eduard Irimia și soția acestuia, Oana, Florian a avut o primă întâlnire pe covorul roșu cu celebrul Ricky Martin cu care s-a îmbrățișat și a discutat mai multe minute în șir, cei doi fiind prieteni vechi. 

„Suntem prieteni de 10 ani, îmi urmărește cariera încă de la început”, a declarat Florian Munteanu, în exclusivitate pentru Click!

Florian Munteanu, la Veneția
Florian Munteanu, la Veneția Foto: Click!

Florian Munteanu este invitat special al I Success Charity Gala – Venice, eveniment care va avea loc pe 8 septembrie 2026 și care va reuni personalități din cinematografie, business, media și entertainment într-o seară dedicată carității, networkingului și impactului internațional.

„Suntem la Veneția, în jurul Festivalului de film. Pe lângă Gala iSuccess și Gala Forbes, unde vom fi  prezenți, anunțăm cu acest prilej parteneriatul între Florian Munteanu, Eduard Irimia, cu sprijinul de marketing al lui Codin Maticiuc și al firmei de producție a Abis Studio, într-o serie de proiecte care vor avea loc în România, în viitorul apropiat”, a spus promoterul Eduard Irimia, pentru Click!

Agenda actorului român de la Veneția include și participarea la evenimentul amfAR, una dintre cele mai cunoscute inițiative caritabile internaționale, care reunește în mod tradițional personalități importante din cinematografie, modă și entertainment.

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Foto: Click!

De la Hollywood la România și înapoi la Hollywood

Florian Munteanu și Eduard Irimia dezvoltă împreună în calitate de producători un proiect cinematografic ce urmează să fie filmat în România.

Filmul, în care Florian Munteanu va avea rolul principal, va avea în distribuție actori internaționali de prestigiu, dar se dorește și descoperirea unui nou talent român care să primească șansa de a se afirma într-o producție cu conexiuni internaționale.

Florian Munteanu, unul dintre cei mai cunoscuți actori români pe plan internațional, revine în România după aproape nouă ani
Foto: Instagram

Florian Munteanu a jucat în „Creed II”, alături de Sylvester Stallone, Michael B. Jordan și Dolph Lundgren

Parcursul lui Florian Munteanu (35 de ani) reprezintă una dintre cele mai spectaculoase ascensiuni internaționale ale unui actor român din ultimii ani.

Florian a intrat în atenția publicului internațional odată cu rolul Viktor Drago din „Creed II”, producție în care a jucat alături de Sylvester Stallone, Michael B. Jordan și Dolph Lundgren. Interpretarea sa i-a adus rapid notorietate internațională și i-a deschis acestuia drumul către noi producții importante de la Hollywood. 

A revenit în rolul Viktor Drago în „Creed III”, iar cariera sa a continuat în universul Marvel, unde l-a interpretat pe Razor Fist în „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”.

Au urmat și alte proiecte internaționale importante, printre care „Borderlands” și „Vikings: Valhalla”, el consolidându-și astfel poziția în industria internațională de film și devenind unul dintre cei mai vizibili actori români ai generației sale.

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Foto: click.ro

Florian Munteanu: „M-am identificat întotdeauna ca român”

În ciuda succesului internațional și a faptului că și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în Germania, Florian Munteanu nu și-a ascuns niciodată originile și vorbește cu mândrie despre faptul că este român.

Părinții săi au plecat din România în anii ’80 și s-au stabilit în Germania, acolo unde Florian s-a născut și a crescut. Cu toate acestea, identitatea românească a rămas pentru el o parte esențială a poveștii sale.

„Părinții mei au plecat din România în anii ’80. Eu m-am născut și am trăit cea mai mare parte a vieții mele în Germania, dar m-am identificat întotdeauna ca român. Nu mi-am uitat niciodată originile și sunt mândru de ele, indiferent unde mă poartă viața și cariera”, a declarat Florian Munteanu, în exclusivitate pentru Click!

Legătura sa cu România este una pe care actorul a ales să o exprime inclusiv în momente importante ale carierei sale: la premierele filmelor sale, Florian apare cu drapelul României, ducând tricolorul pe covorul roșu alături de el și transformându-l într-un simbol al originilor sale.

Pentru un actor care evoluează astăzi pe una dintre cele mai competitive piețe cinematografice din lume, gestul a devenit mai mult decât unul simbolic: este o declarație personală despre locul pe care România îl ocupă în identitatea sa.

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