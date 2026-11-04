 Alina Sorescu a spus adevărul despre relația cu Alexandru Ciucu, la patru ani de la divorț. „Nu e subiectul cel mai fericit din lume”
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Alina Sorescu a spus adevărul despre relația cu Alexandru Ciucu, la patru ani de la divorț. „Nu e subiectul cel mai fericit din lume”

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Alina Sorescu este o femeie cu o carieră de succes și o mamă devotată, așa cî non-stop ea trebuie să se împartă între fetițele ei și proiectele personale. Cum se descurcă cu Raisa Și Carolina, după ce micuțele au început școala. Care este situația dintre ea și fostul soț, Alexandru Ciucu.

Alina Sorescu.
Alina Sorescu. Foto: Instagram

Cum se descurcă Alina Sorescu cu cele două fiice ale sale

Alina Sorescu a fost prezența la premiera filmului „Vacanță All Inclusive” pentru a-și susține colegii, însă nu uită și de fetițele ei care o așteaptă acasă. Carolina și Raisa au început școala, așa că este o perioadă plină de schimbări. Cu toate acestea, vedeta ține pasul cu ele și își face timp și pentru muncă, dar și pentru ea.

„Sunt clasa a VI-a, respectiv a IV-a. Carolina are 12 ani, Raisa 10 ani, cu provocările acestor etape, acestor vârste. Raisa învață dimineața, Carolina după-amiază, încercăm să facem față unui program destul de complicat și complex și cu activități, dar ca orice părinte până la urmă reușești. Nu știi cum, dar îți iese să te ocupi și de activitatea profesională, și de copii, și de tine”, a mărturisit Alina Sorescu pentru libertatea.ro.

Când vine vorba de finanțe, Alina Sorescu le învață de pe acum pe micuțe cum să strângă și să gestioneze banii. Carolina și Raisa au și ele pușculițe, acolo unde își strâng tot ce primesc.

„Fetele au pușculițele lor, destul de consistente, că au strâns, au pus acolo bani pe bani și au adunat o sumă frumușică. Banii din pușculiță sunt bănuții lor. În rest, când mergem la cumpărături știu că își pot lua ceea ce își doresc și, din când în când, folosesc și bănuții pe care i-au strâns acolo”, a explicat cântăreața pentru sursa mențioantă.

Care este situația cu fostul soț, Alexandru Ciucu

Au trecut mai bine de patru ani de la divorțul dintre Alexandru Ciucu și Alina Sorescu. Despărțirea lor a fost presărate cu scandaluri și multe neînțelegeri. Întrebată dacă a reușit să ajungă la un numitor comun cu fostul partener, vedeta susține că situația dintre cei doi nu s-a schimbat.

„Nu știu dacă e cazul să vorbesc despre asta la o lansare de film, având în vedere că nu s-a schimbat absolut nimic și nu e subiectul cel mai fericit din lume despre care să vorbesc, dar asta este. Sperăm să ajungă și la noi liniștea care ar trebui să fie”, a mai spus Alina Sorescu.

Regretul pe care designerul îl poartă în suflet

În urmă cu câteva luni, designerul a mărturisit că nu se grăbește să-și refacă viața amoroasă.

Mă simt foarte circumspect. Momentan nu văd de ce aș face pasul ăsta. Anii ăștia m-au învățat că pot să duc foarte mult, așa că faptul că sunt singur nu mi se pare o corvoadă, mi se pare relaxant, fără drame și compromisuri”, a declarat Alexandru Ciucu pentru OK! Magazine.

Mai mult decât atât, acesta a dezvăluit și ce regret are după căsnicia cu Alina Sorescu.

O traumă, asta mi-a rămas în suflet. Și mi-a rămas o părere de rău că n-am încercat să construim relația asta, măcar de la un moment încolo, doar noi doi și copiii, fără socri. Asta o să-mi reproșez întotdeauna, nu că nu am încercat, ci că n-am reușit să ajungem acolo”, a mai declarat Alexandru Ciucu.  

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