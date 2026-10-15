Ianca, fiica lui Răzvan Simion, dezvăluie cât de apropiată este de fratele ei, Tudor: „E mereu acolo pentru mine”

Ianca Simion, fiica prezentatorului TV Răzvan Simion, a vorbit despre relația specială pe care o are cu fratele ei mai mic, Tudor, dar și despre valorile primite de la părinți și felul în care familia lor s-a adaptat schimbărilor de-a lungul timpului. Deși adolescentul preferă să stea departe de rețelele sociale, legătura dintre cei doi frați este una strânsă, bazată pe încredere, afecțiune și sprijin reciproc.

Ianca, fiica lui Răzvan Simion, dezvăluie cât de apropiată este de fratele ei, Tudor Foto: arhiva

Ianca Simion și fratele ei, Tudor, au o relație care demonstrează că apropierea dintre frați nu depinde de cât de des apar împreună în fotografii sau pe rețelele sociale. Fiica lui Răzvan Simion a povestit, într-un interviu exclusiv, cum se înțelege cu fratele său mai mic, ce apreciază cel mai mult la el și de ce știe că se poate baza pe acesta în orice împrejurare.

În timp ce Ianca este activă în mediul online, Tudor preferă discreția și își păstrează viața personală departe de atenția publicului. Dincolo de această diferență, cei doi au multe lucruri în comun, iar relația lor s-a consolidat în timp. Tânăra a vorbit cu sinceritate și despre calitățile moștenite de la părinții săi, Răzvan Simion și Diana, despre cele mai importante sfaturi primite de la aceștia și despre modul în care ea și fratele său au privit schimbările din viața familiei.

Cum se înțelege Ianca Simion cu fratele ei mai mic, Tudor

Deși nu este atras de expunerea în mediul online, Tudor ocupă un loc important în viața surorii sale. Ianca spune că fratele ei este pasionat de motoare și sporturi extreme, are multă încredere în sine și se remarcă prin inteligență și umor. Mai mult decât atât, tânăra apreciază felul în care acesta îi este alături și grija pe care i-o poartă.

„Da, Tudor, fratele meu mai mic, nu e deloc fan social media, cu greu fac o poză cu el.

Acum este mai înalt decât mine, cu două capete mai exact, e pasionat de motoare și sporturi extreme. Are o încredere în sine rară și o minte sclipitoare; recunosc că îi invidiez puțin carisma și simțul umorului. Sunt sigură că acestea le-a moștenit de la tata.

Mă bucur că acum ne înțelegem atât de bine: povestim mult, vine pe furiș la mine să mâncăm burgeri și e extrem de protector cu mine, deși e fratele mai mic. E singurul din familie care îmi are mereu locația pe telefon, știu că mă pot baza pe el indiferent de situație și îi sunt cea mai recunoscătoare pentru că e mereu acolo pentru mine”, a spus ea pentru Viva!.

Din mărturisirile Iancăi reiese că apropierea dintre cei doi nu se bazează doar pe timpul petrecut împreună, ci și pe sentimentul de siguranță pe care și-l oferă reciproc. Gesturile simple, conversațiile și momentele petrecute în familie sunt cele care le consolidează relația.

Ce a moștenit Ianca de la părinții ei, Răzvan Simion și Diana

Atunci când vorbește despre familia sa, Ianca Simion îi menționează cu afecțiune atât pe mama, cât și pe tatăl ei. Tânăra consideră că a preluat de la fiecare dintre ei calități care au contribuit la formarea personalității sale, de la sensibilitate și bunătate până la simțul umorului și dragostea pentru frumos.

Pentru Ianca, moștenirea lăsată de părinți nu se rezumă la asemănările fizice, ci include și valori, preocupări și felul de a privi viața.

„Da, mama mea e un suflet cu adevărat special. Mulți îmi spun că semăn cu ambii părinți, mai ales fizic, dar pe lângă aspectele fizice cred că am luat de la fiecare ce e mai bun: sensibilitatea și bunătatea, dragostea pentru frumos, poezia și jazz-ul, simțul umorului și dorința de a visa cât mai departe…”

Declarația sa evidențiază importanța pe care o acordă educației primite acasă și influenței pe care părinții au avut-o asupra modului în care s-a dezvoltat.

Care sunt cele mai importante sfaturi pe care Ianca Simion le-a primit de la părinți

Experiențele de familie și sfaturile primite de-a lungul anilor au contribuit la felul în care Ianca își construiește propriul drum. Tânăra spune că părinții au încurajat-o să își asculte intuiția, să își urmeze dorințele și să își trăiască viața cu pasiune, fără să uite de intențiile bune și de iubire.

Un alt principiu important pe care l-a învățat de la ei este acceptarea schimbărilor și capacitatea de a se bucura de prezent, fără să pună presiune inutilă asupra propriei persoane.

„Hmm… Părinții m-au sfătuit să-mi ascult mereu inima și să fac orice vreau în viața asta, atâta timp cât am intenții bune și o fac cu iubire și pasiune.

Mi-au spus să înțeleg că nimic nu este permanent, să mă bucur de fiecare clipă, să fiu ancorată în prezent, să-mi dau timp și să fiu blândă cu mine.

Și da, concluzia este că mama are mereu dreptate. (râde)”

Mesajul transmis de Ianca pune accent pe echilibru, răbdare și încredere în propriile alegeri. În același timp, răspunsul său păstrează nota de umor și afecțiune cu care vorbește despre relația cu mama sa.

Cum au reacționat Ianca și Tudor după ce părinții lor și-au refăcut viața

Separarea părinților și schimbările care au urmat au adus o nouă dinamică în familia Iancăi Simion. Atât Răzvan Simion, cât și Diana și-au refăcut viața, însă tânăra spune că nu a simțit că trebuie să concureze pentru iubirea sau atenția lor.

Potrivit acesteia, părinții au avut grijă să le ofere copiilor stabilitate emoțională și să le explice că locul lor în familie nu se va schimba, indiferent de circumstanțe.

„Nu am simțit niciodată că a trebuit să împart dragostea lor cu altcineva. Părinții noștri ne-au prioritizat mereu și ne-au oferit toată iubirea și resursele necesare. Și ne-au explicat că locurile noastre în inimile lor nu se vor schimba niciodată. Eu consider că am o familie mai mare acum, din care fac parte și bunicii mei, care locuiesc la câteva străzi distanță de noi.”

Pentru Ianca, familia a rămas un punct de sprijin, chiar dacă structura acesteia s-a schimbat în timp. Tânăra privește această etapă ca pe o extindere a cercului de oameni apropiați, nu ca pe o pierdere a legăturilor construite în copilărie.